3 января в матче 19-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.79, это примерно 55% вероятности. Ничью оценили в 3.90 (25%), успех гостей — в 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Если считаете, что «Ньюкасл» не уступит, оформите ставку за 2.10.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.34, Ф2(0) — за 3.50.

Габи Жезус и Мартин Эдегор каждый оформили минимум по десять результативных действий во всех турнирах. С такими игроками можно ожидать результативности от «Арсенала», ИТБ1 (1.5) идет за 1.81.

Эксперты ожидают минимум три гола в матче, ТБ 2.5 оценили в 1.87.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Арсенала» за 6.90.

Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»

«Арсенал» и «Ньюкасл» — одни из самых результативных команд АПЛ. «Канониры» отличились в каждом матче национального чемпионата, «Ньюкасл» не сумел забить только трижды за 18 туров. Но при этом у них также лучшая оборона в лиге — «сороки» пропустили вообще меньше всех (11). Так что «верх» по голам у команд с такой защитой может и не пройти, а вот вариант «обе забьют» достоин внимания.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.