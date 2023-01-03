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Сегодня, 13:15

«Арсенал» — «Ньюкасл»: прогноз на матч АПЛ 3 января 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Арсенал» — «Ньюкасл» 3 января 2023 года
Артем Белинин
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Игроки «Арсенала» празднуют гол.
Фото Global Look Press

3 января в матче 19-го тура АПЛ сыграют «Арсенал» и «Ньюкасл». Игра начнется в 22.45 по московскому времени на стадионе «Эмирейтс», прямая трансляция для России не предусмотрена.

Англия. Премьер-лига. 19-й тур
03 янв, 22:45. Emirates Stadium (Лондон)
Арсенал
Ньюкасл Юнайтед

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.79, это примерно 55% вероятности. Ничью оценили в 3.90 (25%), успех гостей — в 4.70 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3900 рублей.

Если считаете, что «Ньюкасл» не уступит, оформите ставку за 2.10.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.34, Ф2(0) — за 3.50.

Габи Жезус и Мартин Эдегор каждый оформили минимум по десять результативных действий во всех турнирах. С такими игроками можно ожидать результативности от «Арсенала», ИТБ1 (1.5) идет за 1.81.

Эксперты ожидают минимум три гола в матче, ТБ 2.5 оценили в 1.87.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.83.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 1:0 в пользу «Арсенала» за 6.90.

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Прогноз и ставка на матч «Арсенал» — «Ньюкасл»

«Арсенал» и «Ньюкасл» — одни из самых результативных команд АПЛ. «Канониры» отличились в каждом матче национального чемпионата, «Ньюкасл» не сумел забить только трижды за 18 туров. Но при этом у них также лучшая оборона в лиге — «сороки» пропустили вообще меньше всех (11). Так что «верх» по голам у команд с такой защитой может и не пройти, а вот вариант «обе забьют» достоин внимания.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.83.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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ЦСКА — «Динамо» Москва: прогноз на матч НХЛ 3 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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