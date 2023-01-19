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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 19 января 2023 года

Прогноз экспертов на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 19 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Эрлинг Холанн и Кевин де Брёйне.
Фото Global Look Press

19 января в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Саймон Хупер. В России матч транслироваться не будет.

Англия. Премьер-лига. 7-й тур
19 янв, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Тоттенхэм

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» фаворитом встречи. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.39, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), успех «Тоттенхэма» — за 7.80 (10%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату 7800 рублей, а чистая прибыль составит 6800 рублей.

Свой прогноз на игру дал комментатор Александр Елагин. Он считает, что матч получится очень результативным — особенно второй тайм.

«Оба соперника подходят к этому матчу не в самом лучшем психологическом состоянии. Команды проиграли в дерби: «Тоттенхэм» — «Арсеналу», а «Сити» — «Юнайтед». «Сити» и вовсе отстает от лидирующего «Арсенала» на восемь очков, а осечкой «шпор» могут воспользоваться конкуренты. «Сити» может посетовать на ошибку арбитра в предыдущем матче, а вот «Тоттенхэм» может жаловаться только на слабую игру Уго Льориса и всей команды в первом тайме.

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«В эпоху Гвардиолы соперники провели в АПЛ 12 матчей: пять побед с каждой стороны и два ничейных исхода. Отметим, что два последних матча в прошлом сезоне выиграл «Тоттенхэм». С учетом того, что в составах обеих команд играют классные бомбардиры, ожидаю много забитых голов. У Холанна уже 21 мяч, а у Кейна — 15 голов. Поэтому жду результативную игру», — заявил Елагин.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на вариант Александра Елагина «обе забьют во втором тайме» коэффициент 3.00.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 6
И К Ж
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Локомотив

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