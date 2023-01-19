«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 19 января 2023 года
19 января в перенесенном матче седьмого тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет с «Тоттенхэмом». Встреча состоится на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Саймон Хупер. В России матч транслироваться не будет.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» фаворитом встречи. На победу «горожан» можно поставить с коэффициентом 1.39, что приблизительно 72% вероятности исхода. Ничья доступна за 5.60 (18%), успех «Тоттенхэма» — за 7.80 (10%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их триумфа принесет выплату 7800 рублей, а чистая прибыль составит 6800 рублей.
Свой прогноз на игру дал комментатор Александр Елагин. Он считает, что матч получится очень результативным — особенно второй тайм.
«Оба соперника подходят к этому матчу не в самом лучшем психологическом состоянии. Команды проиграли в дерби: «Тоттенхэм» — «Арсеналу», а «Сити» — «Юнайтед». «Сити» и вовсе отстает от лидирующего «Арсенала» на восемь очков, а осечкой «шпор» могут воспользоваться конкуренты. «Сити» может посетовать на ошибку арбитра в предыдущем матче, а вот «Тоттенхэм» может жаловаться только на слабую игру Уго Льориса и всей команды в первом тайме.
«В эпоху Гвардиолы соперники провели в АПЛ 12 матчей: пять побед с каждой стороны и два ничейных исхода. Отметим, что два последних матча в прошлом сезоне выиграл «Тоттенхэм». С учетом того, что в составах обеих команд играют классные бомбардиры, ожидаю много забитых голов. У Холанна уже 21 мяч, а у Кейна — 15 голов. Поэтому жду результативную игру», — заявил Елагин.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают на вариант Александра Елагина «обе забьют во втором тайме» коэффициент 3.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2