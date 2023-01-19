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Сегодня, 15:15

Эксперты оценили шансы Роналду принести сборной Эр-Рияда победу над «ПСЖ» Месси

Евгений Коростелев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

19 января в Саудовской Аравии состоится товарищеский матч между сборной Эр-Рияда и французским «ПСЖ». Встреча, в которой примут участие Криштиану Роналду и Лионель Месси, пройдет на Международном стадионе Короля Фахда и начнется в 20.00 по московскому времени. В России игра показана не будет.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «ПСЖ» безоговорочным фаворитом встречи. На победу парижан можно поставить за 1.33, это приблизительно 75% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.00 (16%), успех сборной Эр-Рияда — за 7.40 (9%).

Считаете, что хозяева дадут бой Месси и Неймару? Вариант 1Х оценен в 3.30.

Если же вам кажется, что хозяева как минимум не уступят крупно, возьмите Ф1(+1.5) за 1.98. Ф2(-1.5) при этом идет за 1.83.

Тотал больше 2.5 мяча предложено оформить за скромные 1.30. Даже на ТБ 3.5 котировка невысокая — 1.80.

Условие «обе забьют» оценено в 1.51, противоположное — в 2.46.

В линии доступно множество вариантов для ставки на показатели Лео Месси и Криштиану Роналду. Например, на гол португальца котировка — 1.80, на забитый аргентинцем мяч — 1.70.

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На то, что Роналду отличится больше раз, чем весь «ПСЖ», коэффициент — 11.0. Гол Криштиану и при этом победу сборной Эр-Рияда можно взять за 7.10.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:

  • 2:1 в пользу «ПСЖ» — 8.60;

  • 4:1 — 8.70;

  • 2:0 — 9.30.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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