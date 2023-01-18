«Вильярреал» — «Реал»: Куртуа снова загрустит в воротах без Алабы и Тчуамени
19 января в 1/8 Кубка Испании мадридский «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» 19 января 2023 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» небольшим фаворитом встречи. На победу мадридцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.43, что приблизительно 41% вероятности исхода. Успех «Вильярреала» доступен за 2.85 (35%), ничья — за 3.80 (24%).
Команды уже встречались в 2023 году, и «желтая субмарина» обыграла «бланкос» со счетом 2:1. Вариант 1Х идет за 1.60.
Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.69, ТМ 2.5 — 2.25.
Эксперты предполагают, что команды обязательно обменяются голами — взять это условие можно за 1.59. Обратный исход доступен за 2.36.
Когда будет открыт счет? На то, что это произойдет с первой по 25-ю минуту, коэффициент — 1.92. Гол на отрезке с 26-й по 90-ю минуту идет за 1.90. На отсутствие забитых мячей котировка — 15.0.
До победы «Вильярреала» в последнем матче в предыдущих пяти команды играли результативные ничьи. На то, что очередная встреча завершится «миром» с забитыми мячами, можно поставить за 4.70.
Выход «Реала» в четвертьфинал оценен коэффициентом 2.11, «Вильярреала» — 1.78.
«Вильярреал» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 19 января 2023 года
«Реал» весьма неважно начал 2023 год: из четырех матчей чемпион выиграл в основное время только один, у «Касереньо» в Кубке Испании (1:0). В трех следующих мадридцы выглядели неорганизованно и слабо, причем во всех линиях: забили «Вильярреалу», «Валенсии» и «Барселоне» по одному голу, а пропустили суммарно шесть. «Летучих мышей» в полуфинале Суперкубка «бланкос» прошли только по пенальти.
Неожиданно большой проблемой для команды Карло Анчелотти стала потеря Орельена Тчуамени. Француз травмировал икру и пропустил два последних матча. В его отсутствие в центре поля выходил Эдуарду Камавинга, который был не слишком полезен как в атаке, так и в обороне, например, с его потери мяча началась первая голевая атака «Барсы».
Не очень здорово проявляли себя лидеры атаки команды — Бензема и Винисиус. Хотя Карим стал автором всех трех мячей в последних играх, только один он забил с игры — в добавленное время финала Суперкубка. Матч состоялся 15 января в Саудовской Аравии, а уже через четыре дня у «Реала» выездная игра в Кубке с «Вильярреалом». Получится ли у мадридцев при таких обстоятельствах наконец забить больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.02.
«Вильярреал» выиграл пять из семи последних матчей. Вничью завершились встречи с «Сельтой» (1:1) и с «Гихуэло» в Кубке (1:1), но команда Кике Сетьена прошла аутсайдера в дополнительное время. На этом отрезке из семи матчей «желтая субмарина» была очень результативна — забила 21 мяч (в среднем это три гола за 90 минут).
Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Реал»
Хотя «Вильярреал» уже не проигрывает семь матчей кряду и много забивает, после чемпионата мира у команды есть проблемы с обороной — она не завершила ни одну встречу «всухую». «Реал» тоже часто обменивается голами с соперниками — это произошло в последних трех играх. В предстоящей игре снова не выйдут на поле Тчуамени и Альба — знаковые игроки, без которых защита мадридцев не выглядит чемпионской.
За вариант «обе забьют» также говорит статистика: будущие соперники оформляли голы в ворота друг друга в шести из семи последних матчей на «Эстадио де ла Серамика».
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 1.59.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2