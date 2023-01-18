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«Вильярреал» — «Реал»: Куртуа снова загрустит в воротах без Алабы и Тчуамени

Прогноз и ставка на матч Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» 19 января 2023 года
Евгений Коростелев
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Тибо Куртуа.
Фото Global Look Press
Мадридцы не обыгрывают «желтую субмарину» в гостях с 2017 года.

19 января в 1/8 Кубка Испании мадридский «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча состоится на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Исидро Диас де Мера Эскудерос.

Испания. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Реал

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Испании «Вильярреал» — «Реал» 19 января 2023 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Реал» небольшим фаворитом встречи. На победу мадридцев в основное время можно поставить с коэффициентом 2.43, что приблизительно 41% вероятности исхода. Успех «Вильярреала» доступен за 2.85 (35%), ничья — за 3.80 (24%).

Команды уже встречались в 2023 году, и «желтая субмарина» обыграла «бланкос» со счетом 2:1. Вариант 1Х идет за 1.60.

Тотал больше 2.5 мяча оценен котировкой 1.69, ТМ 2.5 — 2.25.

Эксперты предполагают, что команды обязательно обменяются голами — взять это условие можно за 1.59. Обратный исход доступен за 2.36.

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Когда будет открыт счет? На то, что это произойдет с первой по 25-ю минуту, коэффициент — 1.92. Гол на отрезке с 26-й по 90-ю минуту идет за 1.90. На отсутствие забитых мячей котировка — 15.0.

До победы «Вильярреала» в последнем матче в предыдущих пяти команды играли результативные ничьи. На то, что очередная встреча завершится «миром» с забитыми мячами, можно поставить за 4.70.

Выход «Реала» в четвертьфинал оценен коэффициентом 2.11, «Вильярреала» — 1.78.

«Вильярреал» — «Реал»: прогноз и анализ матча Кубка Испании 19 января 2023 года

«Реал» весьма неважно начал 2023 год: из четырех матчей чемпион выиграл в основное время только один, у «Касереньо» в Кубке Испании (1:0). В трех следующих мадридцы выглядели неорганизованно и слабо, причем во всех линиях: забили «Вильярреалу», «Валенсии» и «Барселоне» по одному голу, а пропустили суммарно шесть. «Летучих мышей» в полуфинале Суперкубка «бланкос» прошли только по пенальти.

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Неожиданно большой проблемой для команды Карло Анчелотти стала потеря Орельена Тчуамени. Француз травмировал икру и пропустил два последних матча. В его отсутствие в центре поля выходил Эдуарду Камавинга, который был не слишком полезен как в атаке, так и в обороне, например, с его потери мяча началась первая голевая атака «Барсы».

Не очень здорово проявляли себя лидеры атаки команды — Бензема и Винисиус. Хотя Карим стал автором всех трех мячей в последних играх, только один он забил с игры — в добавленное время финала Суперкубка. Матч состоялся 15 января в Саудовской Аравии, а уже через четыре дня у «Реала» выездная игра в Кубке с «Вильярреалом». Получится ли у мадридцев при таких обстоятельствах наконец забить больше одного мяча? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.02.

«Вильярреал» выиграл пять из семи последних матчей. Вничью завершились встречи с «Сельтой» (1:1) и с «Гихуэло» в Кубке (1:1), но команда Кике Сетьена прошла аутсайдера в дополнительное время. На этом отрезке из семи матчей «желтая субмарина» была очень результативна — забила 21 мяч (в среднем это три гола за 90 минут).

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Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Реал»

Хотя «Вильярреал» уже не проигрывает семь матчей кряду и много забивает, после чемпионата мира у команды есть проблемы с обороной — она не завершила ни одну встречу «всухую». «Реал» тоже часто обменивается голами с соперниками — это произошло в последних трех играх. В предстоящей игре снова не выйдут на поле Тчуамени и Альба — знаковые игроки, без которых защита мадридцев не выглядит чемпионской.

За вариант «обе забьют» также говорит статистика: будущие соперники оформляли голы в ворота друг друга в шести из семи последних матчей на «Эстадио де ла Серамика».

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют за 1.59.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
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 - : -
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5.03 19:30
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 7
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 16 1 3
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