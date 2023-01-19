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Сегодня, 19:15

«Ювентус» — «Монца»: где смотреть матч Кубка Италии 19 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Кубка Италии «Ювентус» — «Монца» 19 января 2023 года
Артем Белинин
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Массимилиано Аллегри.
Фото Global Look Press

19 января в 1/8 финала Кубка Италии сыграют «Ювентус» и «Монца». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на арене «Альянц Стадиум», в прямом эфире ее покажет онлайн-платформа «Okko Спорт».

Италия. Кубок. 1/8 финала
19 янв, 23:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Монца

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи хозяев. Поставить на них можно с котировкой 1.70, это примерно 55% вероятности. Ничью оценили в 4.00 (25%), успех «Монцы» — в 5.00 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 4000 рублей.

Если считаете, что «Монца» не уступит, оформите ставку за 2.23.

В матче доступна ставка на проход в четвертьфинал: успех «Ювентуса» идет за 1.33, «Монцы» — за 3.51.

Аналитики не ждут результативного матча, поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.82, обратный исход предложен за 2.05.

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Улучшить коэффициент на победу «Ювентуса» или добавить шансов их сопернику можно при помощи форы: Ф1(-1) доступна за 2.22, Ф2(+1) — за 1.71.

Обмен голами маловероятен, вариант «обе забьют» идет за 2.00.

Три наиболее возможных точных счета встречи:

• 1:0 в пользу «Юве» — за 6.00;

• 1:1 — за 6.90;

• 2:0 — за 7.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Монца
ФК Ювентус
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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз Александра Елагина на матч АПЛ 19 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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