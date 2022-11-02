Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 17:15

«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 ноября 2022 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Фил Фоден («Манчестер Сити»).
Фото Global Look Press

«Манчестер Сити» заранее обеспечил первое место в группе G Лиги чемпионов. В заключительном туре группового этапа «горожане» встретятся с «Севильей», которая уже точно не проберется в плей-офф. Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало в 23.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. Группа G
02 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Севилья

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева не должны испытать проблем: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.23, что составляет 80% вероятности. Успех «Севильи» доступен за 15.0 (6%), даже ничья идет с меньшей котировкой 6.40 (14%).

Ждете легкий успех «Ман Сити»? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 1230 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили только победы команды Пепа Гвардиолы:

• успех 2:0 идет за 6.90;

• разгром 3:0 — за 7.90;

• 2:1 — за 8.60.

В первом туре «горожане» разгромили андалусийцев (4:0), но в предстоящем матче не сыграет лучший бомбардир «Сити» Эрлин Холанн, который настрелял уже 22 гола во всех турнирах. Норвежец получит отдых после недавней травмы, ведь матч с «Севильей» не имеет турнирного значения. Верите, что это поможет гостям не проиграть? Поставить на это можно с коэффициентом 4.50.

«Ман Сити» во всех турнирах забивает в среднем 2.7 гола за матч, а в первых трех турах ЛЧ наколотил 11 мячей. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.30, ИТМ1 (1.5) — в 3.50.

У «Севильи» большие проблемы с атакой: забивает всего 0.9 мяча в среднем за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 4.50 обратный рынок — за 1.21.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.45, ТМ 2.5 — за 2.75.

Главный тренер &laquo;Манчестер Сити&raquo; Хосеп Гвардиола. «Манчестер Сити» — «Севилья»: Гвардиоле будет легко даже без Холанна

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года

«Горожане» с трудом вскрывают соперников: в последних пяти матчах во всех турнирах лишь однажды забили больше одного мяча, а в трех играх вообще не отличились. При этом в обороне «Ман Сити» действует очень хорошо: за пять туров Лиги чемпионов пропустил всего однажды, а за те же пять последних встреч трижды отыграл на ноль. «Севилья» же испытывает огромные проблемы в атаке: забивает в среднем меньше мяча за игру, а за весь сезон команда только два раза оформила больше одного гола за матч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.73.

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Севилья
0
Читайте также
Кучеров — уже 12-й русский снайпер в истории НХЛ. Он обошел Жамнова, но сыграл меньше
«Кормлю грудью и всегда голодная». Шарапова рассказала о своих переживаниях
Мужчина напал с ножом на школу в Рыбинске
РФ представит послу доказательства причастности Лондона к атаке на Севастополь
Сенатор Нарусова заявила о скором возвращении Собчак в Россию
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Манчестер Сити» — «Севилья»: где смотреть матч ЛЧ 2 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Новости
RSS RSS
Все новости