«Манчестер Сити» заранее обеспечил первое место в группе G Лиги чемпионов. В заключительном туре группового этапа «горожане» встретятся с «Севильей», которая уже точно не проберется в плей-офф. Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало в 23.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева не должны испытать проблем: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.23, что составляет 80% вероятности. Успех «Севильи» доступен за 15.0 (6%), даже ничья идет с меньшей котировкой 6.40 (14%).

Ждете легкий успех «Ман Сити»? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 1230 рублей.

Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили только победы команды Пепа Гвардиолы:

• успех 2:0 идет за 6.90;

• разгром 3:0 — за 7.90;

• 2:1 — за 8.60.

В первом туре «горожане» разгромили андалусийцев (4:0), но в предстоящем матче не сыграет лучший бомбардир «Сити» Эрлин Холанн, который настрелял уже 22 гола во всех турнирах. Норвежец получит отдых после недавней травмы, ведь матч с «Севильей» не имеет турнирного значения. Верите, что это поможет гостям не проиграть? Поставить на это можно с коэффициентом 4.50.

«Ман Сити» во всех турнирах забивает в среднем 2.7 гола за матч, а в первых трех турах ЛЧ наколотил 11 мячей. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.30, ИТМ1 (1.5) — в 3.50.

У «Севильи» большие проблемы с атакой: забивает всего 0.9 мяча в среднем за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 4.50 обратный рынок — за 1.21.

Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.45, ТМ 2.5 — за 2.75.

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года

«Горожане» с трудом вскрывают соперников: в последних пяти матчах во всех турнирах лишь однажды забили больше одного мяча, а в трех играх вообще не отличились. При этом в обороне «Ман Сити» действует очень хорошо: за пять туров Лиги чемпионов пропустил всего однажды, а за те же пять последних встреч трижды отыграл на ноль. «Севилья» же испытывает огромные проблемы в атаке: забивает в среднем меньше мяча за игру, а за весь сезон команда только два раза оформила больше одного гола за матч.

Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.73.