«Манчестер Сити» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов 2 ноября 2022 года
«Манчестер Сити» заранее обеспечил первое место в группе G Лиги чемпионов. В заключительном туре группового этапа «горожане» встретятся с «Севильей», которая уже точно не проберется в плей-офф. Игра пройдет на стадионе «Этихад», начало в 23.00 мск. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, хозяева не должны испытать проблем: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.23, что составляет 80% вероятности. Успех «Севильи» доступен за 15.0 (6%), даже ничья идет с меньшей котировкой 6.40 (14%).
Ждете легкий успех «Ман Сити»? Ставка в 1000 рублей на этот рынок при благополучном исходе принесет 1230 рублей.
Три наиболее ожидаемых экспертами результата матча включили только победы команды Пепа Гвардиолы:
• успех 2:0 идет за 6.90;
• разгром 3:0 — за 7.90;
• 2:1 — за 8.60.
В первом туре «горожане» разгромили андалусийцев (4:0), но в предстоящем матче не сыграет лучший бомбардир «Сити» Эрлин Холанн, который настрелял уже 22 гола во всех турнирах. Норвежец получит отдых после недавней травмы, ведь матч с «Севильей» не имеет турнирного значения. Верите, что это поможет гостям не проиграть? Поставить на это можно с коэффициентом 4.50.
«Ман Сити» во всех турнирах забивает в среднем 2.7 гола за матч, а в первых трех турах ЛЧ наколотил 11 мячей. Индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 гола оценен в 1.30, ИТМ1 (1.5) — в 3.50.
У «Севильи» большие проблемы с атакой: забивает всего 0.9 мяча в среднем за игру. ИТБ2 (1.5) идет за 4.50 обратный рынок — за 1.21.
Общий тотал больше 2.5 гола доступен за 1.45, ТМ 2.5 — за 2.75.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года
«Горожане» с трудом вскрывают соперников: в последних пяти матчах во всех турнирах лишь однажды забили больше одного мяча, а в трех играх вообще не отличились. При этом в обороне «Ман Сити» действует очень хорошо: за пять туров Лиги чемпионов пропустил всего однажды, а за те же пять последних встреч трижды отыграл на ноль. «Севилья» же испытывает огромные проблемы в атаке: забивает в среднем меньше мяча за игру, а за весь сезон команда только два раза оформила больше одного гола за матч.
Рекомендуемая ставка: ТМ 3.5 за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|
2
|Спартак
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|
3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|
4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|
5
|Динамо
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|
6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|
7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|
10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|
11
|Кр. Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|
12
|Н. Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|
15
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|
16
|Торпедо
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|4.11
|19:00
|
Химки – Оренбург
|- : -
|5.11
|14:00
|
Сочи – Спартак
|- : -
|5.11
|16:30
|
Зенит – Ахмат
|- : -
|5.11
|16:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|5.11
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|- : -
|6.11
|14:00
|
Урал – Локомотив
|- : -
|6.11
|16:30
|
Торпедо – Кр. Советов
|- : -
|6.11
|19:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|12
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|14
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2