2 октября «Манчестер Сити» завершит групповой этап Лиги чемпионов матчем против «Севильи». Игра состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 22.45 мск. Обслужит встречу арбитр из Израиля Орель Гринфельд.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» безоговорочным фаворитом. На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.21, это приблизительно 82% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.70 (14%), успех «Севильи» — за 16.5 (4%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф испанского клуба в случае его выигрыша выплата составит шикарные 16 500 рублей.

Либо поставьте на то, что гости не проиграют, — за 4.80.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85. Однако есть вариант поинтереснее: ТБ 3.5 за 2.10 или ТМ 3.5 — за 1.78.

За пять матчей группового этапа «Сити» пропустил всего один мяч. На отсутствие гола со стороны «Севильи» котировка — 2.07.

Обмен голами предложено оформить за 1.88, обратный исход — за 1.92.

На гол Кевина де Брейне в третьем матче подряд коэффициент — 2.50.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «горожан» за 7.00.