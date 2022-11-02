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Сегодня, 15:15

«Манчестер Сити» — «Севилья»: где смотреть матч ЛЧ 2 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ЛЧ «Манчестер Сити» — «Севилья» 2 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Кевин де Брёйне.
Фото Global Look Press

2 октября «Манчестер Сити» завершит групповой этап Лиги чемпионов матчем против «Севильи». Игра состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», старт трансляции — в 22.45 мск. Обслужит встречу арбитр из Израиля Орель Гринфельд.

Лига чемпионов. Группа G
02 нояб, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Севилья

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Сити» безоговорочным фаворитом. На победу команды Пепа Гвардиолы выставлен коэффициент 1.21, это приблизительно 82% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.70 (14%), успех «Севильи» — за 16.5 (4%).

При ставке в 1000 рублей на сенсационный триумф испанского клуба в случае его выигрыша выплата составит шикарные 16 500 рублей.

Либо поставьте на то, что гости не проиграют, — за 4.80.

Тотал больше 2.5 мяча можно взять за 1.42, ТМ 2.5 — за 2.85. Однако есть вариант поинтереснее: ТБ 3.5 за 2.10 или ТМ 3.5 — за 1.78.

За пять матчей группового этапа «Сити» пропустил всего один мяч. На отсутствие гола со стороны «Севильи» котировка — 2.07.

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Обмен голами предложено оформить за 1.88, обратный исход — за 1.92.

На гол Кевина де Брейне в третьем матче подряд коэффициент — 2.50.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «горожан» за 7.00.

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ФК Севилья
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«Ювентус» — «ПСЖ»: прогноз на матч ЛЧ 2 ноября 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
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Спартак

 12
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Владимир Сычевой

Оренбург

 11
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Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Спартак

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Динамо

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И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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