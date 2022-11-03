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Сегодня, 13:15

«Монако» — «Црвена Звезда»: где смотреть матч Лиги Европы 3 ноября 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги Европы «Монако» — «Црвена Звезда» 3 ноября 2022 года
Евгений Коростелев
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Александр Головин празднует гол.
Фото Global Look Press

3 ноября в заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Монако» Александра Головина сыграет с «Црвеной Звездой». Встреча пройдет на арене «Луи II» и начнется в 20.45 по московскому времени. Обслужит ее арбитр из Нидерландов Сердар Гезюбююк. Посмотреть игру в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 20.30 мск.

Лига Европы. Группа H
03 нояб, 20:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
Црвена Звезда

«Монако» — приличный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу монегасков можно поставить с коэффициентом 1.64, это приблизительно 60% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.40 (22%), триумф «Црвены» — за еще большие 5.30 (18%).

При ставке в 1000 рублей на выигрыш гостей в случае их успеха выплата составит 5300 рублей, а чистая прибыль — 4300 рублей.

В первом круге «Монако» добился минимальной победы. Возьмут ли сербы реванш? Вариант Х2 идет за 2.34.

Можете сделать ставку на количество забитых мячей:

  • тотал больше 2.5 гола оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.24;

  • ТБ 3.5 идет за 2.70, ТМ 3.5 — за 1.47.

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Обмен результативными ударами доступен за 1.72, обратный результат — за 2.12.

Неплохой коэффициент на гол «Црвены Звезды» — 1.47.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о превосходстве команды Александра Головина:

  • ничья 1:1 идет за 7.50;

  • победы хозяев 1:0 и 2:1 — за 7.90.

Футбол
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Прогнозы на спорт
ФК Монако
ФК Црвена Звезда
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
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Квинси Промес

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Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
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