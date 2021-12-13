Жеребьевка Лиги чемпионов: эксперты оценили перспективы команд

Сегодня, 13 декабря, в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/22. Все пары известны, и букмекерская компания БЕТСТИ уже дала актуальные коэффициенты на исходы противостояний. Также эксперты оценили шансы каждой из команд на титул. «Спорт-Экспресс» предлагает вам ознакомиться с мнением аналитиков и совершить желаемую ставку!

Кто с кем сыграет?

Жеребьевка подарила нам интересные пары, и вот как эксперты оценивают шансы команд в них на проход в следующий раунд.

«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия)

Проход 1 — 9.10 (10% вероятности). Проход 2 — 1.06 (90% вероятности).

«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия)

Проход 1 — 9.10 (10%). Проход 2 — 1.06 (90%).

«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды)

Проход 1 — 2.75 (35%). Проход 2 — 1.46 (65%).

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

Проход 1 — 1.15.(83%). Проход 2 — 5.50 (17%).

«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Проход 1 — 2.23 (43%). Проход 2 — 1.65 (57%).

«Вильярреал» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

Проход 1 — 3.20 (30%). Проход 2 — 1.36 (70%).

«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

Проход 1 — 2.90 (32%). Проход 2 — 1.41 (68%).

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)

Проход 1 — 1.61 (60%). Проход 2 — 2.32 (40%).

Самым вероятным победителем этой Лиги чемпионов аналитики считают «Манчестер Сити». На него можно поставить за 3.70. Успех «Баварии» котируется чуть ниже — коэффициентом 4.70. А за котировку 6.00 можно взять триумф «Ливерпуля». В действующего победителя — «Челси» — эксперты верят слабо. На Тухеля и компанию можно поставить за 8.00. «ПСЖ» замыкает компанию главных претендентов на трофей котировкой 11.0.