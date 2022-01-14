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Сегодня, 15:15

«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 15 января

Виталий Пудздрав
Футболисты «Манчестер Сити».
Фото Getty Images

15 января в 22-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Встреча пройдет Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 15.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Сити». На успех команды можно поставить с котировкой 1.70 — это примерно 57% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Челси» есть в линии за 5.60 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае мирного результата в матче.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

  • Ф1(0) идет за 1.24,а Ф2(0) — за 4.10;

  • Ф1(+1) идет за 1.06, а Ф2(-1) — за 9.00;

  • Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.40.

 
&laquo;Манчестер Сити&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Челси&raquo;. «Манчестер Сити» — «Челси»: месть — это блюдо, которое подают холодным

«Челси» хорошо играет в гостях против «Сити». В последний свой приезд команда Тухеля обыгрывала «горожан» на «Этихад». В нынешней ситуации, учитывая серию «Сити» из семи домашних побед подряд, победить синим будет непросто. Поэтому можно присмотреться к исходу «Челси» не проиграет» за 2.23.

Четыре матча подряд в этом противостоянии фиксируется гол в первом тайме. Ставка на гол в первом тайме этого матча есть в линии за 1.35. Три из четырех последних очных матчей заканчивались с тоталом голов меньше 1.5. Поставить на этот же тотал в этом матче возможно за 4.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.

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ФК Манчестер Сити
ФК Челси
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1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
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 5
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