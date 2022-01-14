«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз на матч АПЛ 15 января

15 января в 22-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» сыграет против «Челси». Встреча пройдет Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 15.30. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Сити». На успех команды можно поставить с котировкой 1.70 — это примерно 57% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.70 (26%), а победа «Челси» есть в линии за 5.60 (17%).

При ставке в 1000 рублей на ничью можно выиграть 3700 рублей в случае мирного результата в матче.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

Ф1(0) идет за 1.24 ,а Ф2(0) — за 4.10 ;

Ф1(+1) идет за 1.06 , а Ф2(-1) — за 9.00 ;

Ф1(-1.5) идет за 3.00, а Ф2(+1.5) — за 1.40.

«Челси» хорошо играет в гостях против «Сити». В последний свой приезд команда Тухеля обыгрывала «горожан» на «Этихад». В нынешней ситуации, учитывая серию «Сити» из семи домашних побед подряд, победить синим будет непросто. Поэтому можно присмотреться к исходу «Челси» не проиграет» за 2.23.

Четыре матча подряд в этом противостоянии фиксируется гол в первом тайме. Ставка на гол в первом тайме этого матча есть в линии за 1.35. Три из четырех последних очных матчей заканчивались с тоталом голов меньше 1.5. Поставить на этот же тотал в этом матче возможно за 4.00.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 7.10.