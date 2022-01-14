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Сегодня, 17:15

«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 14 января

Виталий Пудздрав
Футболисты «Брайтона».
Фото Getty Images

14 января в 22-м туре чемпионата Англии «Брайтон» сыграет против «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Брайтон». На успех команды можно поставить с котировкой 2.08 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (29%), а победа «Пэлас» есть в линии за 4.00 (35%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кристал Пэлас» можно выиграть 4000 рублей в случае успеха команды.

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Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

  • Ф1(-1.5) идет за 4.10, а Ф2(+1.5) — за 1.24;

  • Ф1(-1) идет за 3.10, а Ф2(+1) — за 1.37;

  • Ф1(+1) идет за 1.09, а Ф2(-1) — за 7.40.

В матчах этих соперников уже три раза подряд сыграла одна и та же ставка — «обе забьют». Можно взять ее и для этой встречи. В линии БЕТСИТИ вы найдете ее за 1.73.

При этом они редко пробивают тотал голов больше 2.5 — больше двух голов было забито лишь в одном из пяти последних очных матчей. Ставка ТМ 2.5 очень хорошо подойдет для этой встречи, а взять ее можно с котировкой 1.68.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.40.

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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Кристал Пэлас
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
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