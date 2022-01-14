«Брайтон» — «Кристал Пэлас»: прогноз на матч АПЛ 14 января

14 января в 22-м туре чемпионата Англии «Брайтон» сыграет против «Кристал Пэлас». Встреча пройдет в Брайтоне на стадионе «Амекс» и начнется в 23.00. Трансляцию покажет сервис Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Брайтон». На успех команды можно поставить с котировкой 2.08 — это примерно 46% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.30 (29%), а победа «Пэлас» есть в линии за 4.00 (35%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Кристал Пэлас» можно выиграть 4000 рублей в случае успеха команды.

Вы также можете выбрать один из вариантов форы на матч — например:

Ф1(-1.5) идет за 4.10 , а Ф2(+1.5) — за 1.24 ;

Ф1(-1) идет за 3.10 , а Ф2(+1) — за 1.37 ;

Ф1(+1) идет за 1.09, а Ф2(-1) — за 7.40.

В матчах этих соперников уже три раза подряд сыграла одна и та же ставка — «обе забьют». Можно взять ее и для этой встречи. В линии БЕТСИТИ вы найдете ее за 1.73.

При этом они редко пробивают тотал голов больше 2.5 — больше двух голов было забито лишь в одном из пяти последних очных матчей. Ставка ТМ 2.5 очень хорошо подойдет для этой встречи, а взять ее можно с котировкой 1.68.

Аналитики букмекерской компании считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.40.