«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 15 января

15 января в 22-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Бирмингеме на «Вилла Парк» и начнется в 20.30. Трансляцию смотрите на Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Юнайтед». На успех команды можно поставить с котировкой 2.50 — это примерно 39% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Виллы» есть в линии за 2.85 (33%).

Ф1(+1) идет за 1.28, а Ф2(-1) — за 3.70.

При ставке в 1000 рублей на победу «Астон Виллы» потенциальная выплата составит 2850.

Ставку «Астон Вилла» не проиграет» можно взять за 1.57.

Шансы «МЮ» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.20.

Уверены, что «Астон Вилла» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.46.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.40.