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Сегодня, 13:15

«Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки на матч АПЛ 15 января

Егор Сергеев
Криштиану Роналду.
Фото Getty Images

15 января в 22-м туре чемпионата Англии «Астон Вилла» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдет в Бирмингеме на «Вилла Парк» и начнется в 20.30. Трансляцию смотрите на Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Юнайтед». На успех команды можно поставить с котировкой 2.50 — это примерно 39% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (28%), а победа «Виллы» есть в линии за 2.85 (33%).

Ф1(+1) идет за 1.28, а Ф2(-1) — за 3.70.

При ставке в 1000 рублей на победу «Астон Виллы» потенциальная выплата составит 2850.

 
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Ставку «Астон Вилла» не проиграет» можно взять за 1.57.

Шансы «МЮ» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 5.20.

Уверены, что «Астон Вилла» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 2.46.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.40.

  • ТМ 1.5 — 3.80;

  • Обе забьют: нет — 2.10;

  • Точный счет: 1:5 — 84.0.

Прогнозы на спорт
ФК Астон Вилла
ФК Манчестер Юнайтед
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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