«Перестройка посреди сезона вряд ли хорошо скажется на результатах мюнхенцев». Нагучев верит, что «Сити» будет беспощаден в первом матче ЛЧ
11 апреля в 22.00 по московскому времени в рамках первого четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» примет дома «Баварию». Прогноз на эту встречу дал известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Роман Нагучев.
В какой форме «Манчестер Сити»
«Горожане» продолжают участие в нескольких турнирах. На данный момент они борются за трофеи чемпионата Англии, Кубка Англии, а также Лиги чемпионов. Наверняка наибольшее значение для команды Хосепа Гвардиолы имеет еврокубок, который «Сити» еще ни разу не выигрывал.
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Текущий розыгрыш «горожане» проводят довольно уверенно. На групповом этапе они заняли первое место, пропустив всего два мяча и опередив своего ближайшего преследователя на пять очков. Жеребьевка 1/8 финала свела «Сити» с «Лейпцигом», первая игра с которым завершилась минимальной ничьей (1:1). Но никакой интриги в ответной встрече не случилось: на «Этихаде» хозяева забили семь безответных мячей, добыв тем самым путевку в четвертьфинал (7:0).
Предстоящую игру против «Баварии» с большой вероятностью пропустит Фил Фоден.
В какой форме «Бавария»
«Бавария» совсем недавно сменила главного тренера: на место Юлиана Нагельсманна пришел Томас Тухель. Судя по всему, такая перестановка пошла мюнхенцам на пользу, ведь с новым наставником им удалось вырваться на первое место бундеслиги. Случилось это благодаря победе над дортмундской «Боруссией» в предпоследнем туре (4:2). В минувший уик-энд «Бавария» закрепила лидерство, одолев с минимальным счетом «Фрайбург» (1:0). Встреча с коллективом Кристиана Штрайха стала уже второй на этой неделе. Предыдущая игра состоялась в рамках 1/4 финала Кубка Германии и завершилась для подопечных Томаса Тухеля поражением (1:2).
В Лиге чемпионов «Бавария» так же, как и «Сити», заняла первое место в своей группе, однако еще и сумела набрать максимальное количество очков (18). Стадию 1/8 финала мюнхенцы преодолели более чем уверенно, дважды переиграв ПСЖ: 1:0 в Париже и 2:0 в Мюнхене.
«Манчестер Сити» — «Бавария»: статистика личных встреч
Команды довольно часто сталкивались друг с другом в Лиге чемпионов, причем всегда — на групповой стадии. В шести очных встречах в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2014/15 «Сити» и «Бавария» одержали по три победы.
Прогноз Романа Нагучева на матч «Манчестер Сити» — «Бавария» 11 апреля
«Мне кажется, что в нынешних состояниях команды друг с другом неравны. «Сити» в отличной форме и продолжает погоню за «Арсеналом». «Бавария», напротив, притормозила и, по-видимому, назначение Томаса Тухеля на должность главного тренера далось ей с трудом, тем более с учетом того, что он концептуально не похож на предыдущего наставника.
Перестройка посреди сезона вряд ли хорошо скажется на результатах мюнхенцев, и последняя игра против «Фрайбурга» как будто это даже подтверждает. «Сити» наверняка постарается решить большинство своих вопросов уже в предстоящей встрече, которая пройдет для них дома. Поэтому мое предположение, что хозяева забьют больше двух мячей. Кому-то такая ставка может показаться довольно рискованной, но я в ней уверен», — заявил Нагучев.
В букмекерской компании ФОНБЕТ на индивидуальный тотал «Манчестер Сити» больше двух мячей можно поставить с коэффициентом 2.30.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|15.04
|14:00
|
Кр. Советов – Химки
|- : -
|15.04
|14:00
|
Динамо – Пари НН
|- : -
|15.04
|16:30
|
Сочи – Краснодар
|- : -
|15.04
|16:30
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|15.04
|19:00
|
Торпедо – Спартак
|- : -
|16.04
|14:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|16.04
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|16.04
|19:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4