11 апреля «Бенфика» и «Интер» сойдутся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш», главный арбитр англичанин Майкл Оливер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 2.19, это около 44% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 3.53 (27%) — это самый малоожидаемый исход встречи. Даже ничья идет за 3.38 (29%).

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«Интер» подошел к поединку не в лучшем состоянии: команда Симоне Индзаги не побеждала уже на протяжении шести игр во всех турнирах, в трех из которых уступила. Поставить на непоражение гостей в предстоящем матче можно за 1.72.

Эксперты считают «Бенфику» небольшим фаворитом всего противостояния. Поставить на проход «орлов» можно за 1.78, «нерадзурри» — за 2.01.

Три наиболее вероятных результата предстоящего матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.25;

• победа хозяев 1:0 — за 6.88;

• 0:0 — за 6.94.

Аналитики считают, что игра вряд ли получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.69. Из четырех матчей команд на предыдущей стадии плей-офф «верх» по забитым мячам зашел лишь в одной встрече — ответке между «Бенфикой» и «Брюгге».

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер»

Соперники не слишком ярко стартовали в плей-офф Лиги чемпионов. «Интер» за два матча с «Порту» оформил лишь один гол (1:0 и 0:0). «Бенфика» тоже начала сдержанно, но зажгла в ответной встрече с «Брюгге» (2:0 и 5:1). Правда, бельгийцы оказались одной из самых слабых команд ? финала. Также в последних 10 играх «Интера» во всех турнирах тотал больше 2.5 гола заходил только два раза.

Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.69.