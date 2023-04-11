«Бенфика» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 11 апреля 2023 года
11 апреля «Бенфика» и «Интер» сойдутся в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лиссабоне на «Эштадиу да Луш», главный арбитр англичанин Майкл Оливер даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1», эфир начнется в 21.45 мск.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 2.19, это около 44% вероятности. Успех гостей доступен с котировкой 3.53 (27%) — это самый малоожидаемый исход встречи. Даже ничья идет за 3.38 (29%).
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«Интер» подошел к поединку не в лучшем состоянии: команда Симоне Индзаги не побеждала уже на протяжении шести игр во всех турнирах, в трех из которых уступила. Поставить на непоражение гостей в предстоящем матче можно за 1.72.
Эксперты считают «Бенфику» небольшим фаворитом всего противостояния. Поставить на проход «орлов» можно за 1.78, «нерадзурри» — за 2.01.
Три наиболее вероятных результата предстоящего матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.25;
• победа хозяев 1:0 — за 6.88;
• 0:0 — за 6.94.
Аналитики считают, что игра вряд ли получится результативной: тотал больше 2.5 гола доступен за 2.26, ТМ 2.5 — за 1.69. Из четырех матчей команд на предыдущей стадии плей-офф «верх» по забитым мячам зашел лишь в одной встрече — ответке между «Бенфикой» и «Брюгге».
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Бенфика» — «Интер»
Соперники не слишком ярко стартовали в плей-офф Лиги чемпионов. «Интер» за два матча с «Порту» оформил лишь один гол (1:0 и 0:0). «Бенфика» тоже начала сдержанно, но зажгла в ответной встрече с «Брюгге» (2:0 и 5:1). Правда, бельгийцы оказались одной из самых слабых команд ? финала. Также в последних 10 играх «Интера» во всех турнирах тотал больше 2.5 гола заходил только два раза.
Рекомендуемая ставка: ТМ 2.5 за 1.69.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|22
|17
|3
|2
|57-11
|54
|
2
|Ростов
|22
|13
|6
|3
|40-30
|45
|
3
|Спартак
|22
|12
|6
|4
|48-27
|42
|
4
|ЦСКА
|22
|12
|5
|5
|40-20
|41
|
5
|Ахмат
|22
|11
|3
|8
|33-29
|36
|
6
|Динамо
|22
|10
|6
|6
|39-29
|36
|
7
|Краснодар
|22
|10
|5
|7
|47-36
|35
|
8
|Оренбург
|22
|10
|3
|9
|43-43
|33
|
9
|Сочи
|22
|9
|4
|9
|32-41
|31
|
10
|Урал
|22
|7
|4
|11
|24-35
|25
|
11
|Локомотив
|22
|7
|4
|11
|32-39
|25
|
12
|Кр. Советов
|22
|6
|6
|10
|23-33
|24
|
13
|Пари НН
|22
|5
|4
|13
|24-44
|19
|
14
|Факел
|22
|2
|11
|9
|27-41
|17
|
15
|Химки
|22
|3
|4
|15
|19-50
|13
|
16
|Торпедо
|22
|3
|4
|15
|15-35
|13
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|2 : 0
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|2 : 0
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|3 : 3
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|1 : 2
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|3 : 0
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|3 : 1
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|1 : 2
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|2 : 2
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|12
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|20
|1
|4