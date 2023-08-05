«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Уткин верит, что лондонцы дадут бой
Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся на «Уэмбли» 6 августа в 18.00 по московскому времени.
В какой форме «Манчестер Сити»
«Горожане» сделали требл в прошлом сезоне, завоевав титулы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Спустя менее двух месяцев после триумфа в главном еврокубке команда Пепа Гвардиолы открывает новый сезон против своего главного преследователя. В межсезонье «Сити» подписал Матео Ковачича и Йошко Гвардиола, а потерял ключевых полузащитников Илкая Гюндогана и Рияда Мареза, но внушительный состав позволяет спокойно пережить даже такое расставание.
Во всех турнирах лучший клуб Европы не проиграл 25 из 26 последних матчей, но в трех последних встречах за Суперкубок Англии соперники оказались сильнее.
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В какой форме «Арсенал»
«Канониры» взяли верх в своих четырех последних схватках за Суперкубок Англии и уже побеждали «Сити» в 2014 году. На «Уэмбли» «Арсенал» выиграл два из трех последних матчей и еще в одном сыграл вничью. Потери Габриэла Жезуса и Александра Зинченко осложняют задачу для Микеля Артеты, которому придется бросить в бой воспитанника лондонцев Эдди Нкетию и экс-защитника «Аякса» Юрриена Тимбера. На поле наверняка появятся и другие дорогостоящие новички — Деклан Райс и Кай Хаверц, которые неплохо себя проявили в тренировочных матчах. «Арсенал» завершил межсезонье победой над «Монако» (1:1, по пенальти 5:4) в домашнем Кубке Эмиратов.
«Манчестер Сити» — «Арсенал»: статистика личных встреч
«Сити» выиграл у «Арсенала» все три матча в прошлом сезоне (1:0 в Кубке Англии, 3:1 и 4:1 в АПЛ).
Прогноз экспертов ФОНБЕТ на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» 6 августа
«Сити» хорошо заработал в турне по Азии и подошел к старту сезона в прекрасном настроении и почти без травм. У «Арсенала» не сыграют Зинченко и Габи Жезус, а новичкам еще нужно время, чтобы дать результат. «Горожане» идут фаворитами и вернут Суперкубок после трех неудачных попыток. Лондонцы обязательно дадут бой и забьют в основное время», — заявил Уткин.
Вариант «обе забьют» в основное время и проход «Манчестер Сити» доступен в ФОНБЕТ за 2.55.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0