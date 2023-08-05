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5 августа, 23:45

«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Уткин верит, что лондонцы дадут бой

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Кай Хаверц.
Фото Getty Images

Известный комментатор и амбассадор ФОНБЕТ Василий Уткин дал прогноз на Суперкубок Англии. «Манчестер Сити» и «Арсенал» встретятся на «Уэмбли» 6 августа в 18.00 по московскому времени.

Англия. Суперкубок.
06 авг, 18:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Арсенал

В какой форме «Манчестер Сити»

«Горожане» сделали требл в прошлом сезоне, завоевав титулы в АПЛ, Кубке Англии и Лиге чемпионов. Спустя менее двух месяцев после триумфа в главном еврокубке команда Пепа Гвардиолы открывает новый сезон против своего главного преследователя. В межсезонье «Сити» подписал Матео Ковачича и Йошко Гвардиола, а потерял ключевых полузащитников Илкая Гюндогана и Рияда Мареза, но внушительный состав позволяет спокойно пережить даже такое расставание.

Во всех турнирах лучший клуб Европы не проиграл 25 из 26 последних матчей, но в трех последних встречах за Суперкубок Англии соперники оказались сильнее.

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В какой форме «Арсенал»

«Канониры» взяли верх в своих четырех последних схватках за Суперкубок Англии и уже побеждали «Сити» в 2014 году. На «Уэмбли» «Арсенал» выиграл два из трех последних матчей и еще в одном сыграл вничью. Потери Габриэла Жезуса и Александра Зинченко осложняют задачу для Микеля Артеты, которому придется бросить в бой воспитанника лондонцев Эдди Нкетию и экс-защитника «Аякса» Юрриена Тимбера. На поле наверняка появятся и другие дорогостоящие новички — Деклан Райс и Кай Хаверц, которые неплохо себя проявили в тренировочных матчах. «Арсенал» завершил межсезонье победой над «Монако» (1:1, по пенальти 5:4) в домашнем Кубке Эмиратов.

 
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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: статистика личных встреч

«Сити» выиграл у «Арсенала» все три матча в прошлом сезоне (1:0 в Кубке Англии, 3:1 и 4:1 в АПЛ).

Прогноз экспертов ФОНБЕТ на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» 6 августа

«Сити» хорошо заработал в турне по Азии и подошел к старту сезона в прекрасном настроении и почти без травм. У «Арсенала» не сыграют Зинченко и Габи Жезус, а новичкам еще нужно время, чтобы дать результат. «Горожане» идут фаворитами и вернут Суперкубок после трех неудачных попыток. Лондонцы обязательно дадут бой и забьют в основное время», — заявил Уткин.

Вариант «обе забьют» в основное время и проход «Манчестер Сити» доступен в ФОНБЕТ за 2.55.

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Футбол
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
 Оренбург 3 0 1 2 3-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 1 : 4
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 0 : 2
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 4 : 1
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 2
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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