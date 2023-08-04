При Личке «Динамо» не побеждает и много пропускает. «Зенит» готов этим воспользоваться

В двух стартовых турах москвичи получили по три мяча.

6 августа «Зенит» и «Динамо» встретятся в третьем туре чемпионата России. Поединок пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 19.00 по московскому времени. Игру петербуржцев и бело-голубых обслужит судейская бригада Алексея Амелина. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ». Эфир стартует в 18.30 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Динамо» 6 августа 2023 года

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают хозяев безоговорочными фаворитами. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.52, это примерно 63% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.77 (20%), успех «Динамо» — за 5.96 (17%).

Москвичи открыли сезон в РПЛ домашним поражением от «Краснодара» (1:3), а в следующем туре поделили очки с «Крыльями Советов» в Самаре (3:3). Считаете, что на «Газпром Арене» бело-голубые как минимум не уступят? Опция Х2 идет за 2.63.

Обмен голами предлагают взять за 1.82, обратный рынок — за 1.98. Весной команды дважды встречались в Санкт-Петербурге и всякий раз огорчали друг друга (1:1 в Кубке России и виктория хозяев 3:1 в РПЛ).

Аналитики ожидают результативный поединок: на тотал больше 2.5 мяча дали котировку 1.69, на ТМ 2.5 — 2.23.

В двух стартовых играх чемпионата коллектив Марцела Лички получил по три пробоины. Индивидуальный тотал «Зенита» выше двух точных ударов в ворота Антона Шунина оценили в 2.02.

Наиболее возможный точный счет, по мнению экспертов, 2:0 в пользу сине-бело-голубых. Финиш противостояния с таким итогом представлен за 6.90.

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«Зенит» — «Динамо»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 августа 2023 года

Питерцы ворвались в новый сезон с трех викторий в трех разных соревнованиях и параллельно коллекционировали «сухари». Сначала сине-бело-голубые добыли четвертый подряд Суперкубок России. Прикоснуться к трофею не получилось у ЦСКА. В основное время команды закончили без голов, а в серии пенальти точнее били футболисты «Зенита» (5:4).

В премьер-лиге парни Сергея Семака стартовали с выездной победы над «Нижним Новгородом» (2:0). В первом тайме хозяева навязали фавориту достойное сопротивление и даже превзошли питерцев по ударам (пять против двух). Все посыпалось после спорного удаления защитника «НН» Виктора Александрова на 50-й минуте: уже через семь минут Матео Кассьерра открыл счет, а на 83-й сделал дубль. Малком просидел на скамейке все 90 минут, а чуть позже выяснилось, что это было его последнее попадание в заявку: представители клуба официально сообщили о переходе бразильца в «Аль-Хилаль» за рекордные для РПЛ 60 млн евро.

В первом туре группового этапа Кубка России сине-бело-голубые с тем же счетом одолели «Ахмат», оформив по мячу в каждом из таймов. Отличились бразильцы — Густаво Мантуан (39-я минута) и Клаудиньо (80-я). В этой игре за «Зенит» дебютировал Марио Фернандес, который предпочел Санкт-Петербург возвращению в ЦСКА.

Череда триумфов и матчей на ноль прервалась на «Ростов Арене» в третьем туре чемпионата России. Матео Кассьерра забил на 43-й минуте, на этом позитив для гостей закончился. Питерцы больше ни разу не попали в створ («Ростов» сделал это четырежды), уступили южанам по общему числу ударов (13 против 6) и получили расплату на третьей компенсированной минуте. Николай Комличенко реализовал пенальти и лишил «Зенит» трех очков. Уже после финального свистка судья Евгений Кукуляк удалил Сергея Семака — он, согласно официальной формулировке, «вышел на поле в конфронтационной манере». Присутствовать на скамейке в поединке с «Динамо» главный тренер сине-бело-голубых не сможет — КДК не отменил красную карточку. Но на заседание комиссии Семак все же ходил не зря — дополнительной дисквалификации коуч избежал.

Летом бело-голубые обзавелись новым главным тренером — «Динамо» возглавил Марцел Личка, который в минувшем сезоне затащил «Оренбург» на седьмое место. После назначения чех заявил, что цель клуба в наступающем чемпионате — попасть в пятерку или даже тройку. И после двух стартовых туров москвичи действительно замыкали топ-5 РПЛ. Правда, есть нюанс: с конца таблицы.

Все началось с домашнего поражения от «Краснодара» (1:3). Уже к 35-й минуте бело-голубые летели с разницей в два мяча, а на 53-й «быки» довели преимущество до крупного. На исходе часа игры Федор Смолов сократил отставание, но на большее хозяев не хватило. В следующем туре «динамовцы» поделили очки с «Крыльями Советов» в Самаре (3:3). На перерыв москвичи уходили с комфортным преимуществом в два гола, но за 15 минут до конца от него не осталось и следа — сумасшедшая пушка Гленна Бейла подарила волжанам надежду на камбэк, а Бенхамин Гарре закрепил его ударом с «точки».

Между этим бело-голубые проиграли в Кубке России — «Нижнему Новгороду». К девятой минуте команды обменялись голами: Ярослав Гладышев ответил на точное попадание Эдгара Севикяна. Больше в основное время никто не отличился — пришлось бить пенальти. И в этой перестрелке точнее оказались парни Сергея Юрана (4:3).

Прогноз и ставка на матч «Зенит» — «Динамо»

На старте сезона действующие чемпионы России испытывают проблемы с голевыми моментами: за два тура РПЛ попали в створ всего три раза, но каждый из ударов стал результативным. Бело-голубые — тот самый соперник, который поможет питерцам улучшить статистику. В обоих поединках на старте чемпионата москвичи пропустили по три мяча: «Краснодару» позволили нанести в створ собственных ворот шесть ударов, «Крыльям Советов» — семь. В последней очной встрече на «Газпром Арене» сине-бело-голубые огорчили «Динамо» как раз трижды (и победили 3:1). Парням Марцела Лички придется очень потрудиться, чтобы на этот раз получить от «Зенита» меньше.

Рекомендуемая ставка: «Зенит» забьет больше двух мячей за 2.02 (если оформят ровно два гола, случится возврат).

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