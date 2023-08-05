ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
5 августа в третьем туре РПЛ состоится первое московское дерби нового сезона — ЦСКА дома сразится с «Локомотивом». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», начало трансляции в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.
ЦСКА считается фаворитом предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 50% вероятности исхода. Успех «Локомотива» оценен в 3.63 (26%), ничья — в 3.93 (24%).
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ЦСКА выиграл у «Локо» только три из десяти последних официальных матчей. Вариант Х2 идет за 1.76.
С 10 апреля «Локомотив» проиграл только один из 16 матчей во всех турнирах (включая товарищеские игры). Вариант Х2 предложен за 1.87.
Будет ли забито в этой встрече больше двух мячей? ТБ 2.5 доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15.
На то, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, котировка — 1.66. Противоположный результат оценен в 2.20.
Если «Локо» опередит ЦСКА по ударам в створ, сыграет коэффициент 3.10. На противоположный результат котировка — 1.55, на равенство — 7.50.
Красно-зеленые забили более одного мяча во всех трех играх в начале сезона, а ЦСКА в двух из трех пропустил два гола. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.77, ИТБ2 (1) — за 1.80.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
2
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
3
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-3
|6
|
4
|Локомотив
|2
|1
|1
|0
|6-3
|4
|
5
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
6
|Урал
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
8
|ЦСКА
|2
|1
|0
|1
|4-4
|3
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|2
|0
|2
|0
|3-3
|2
|
11
|Оренбург
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
12
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|- : -
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|2
|1
|0