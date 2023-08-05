5 августа в третьем туре РПЛ состоится первое московское дерби нового сезона — ЦСКА дома сразится с «Локомотивом». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», начало трансляции в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

ЦСКА считается фаворитом предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 50% вероятности исхода. Успех «Локомотива» оценен в 3.63 (26%), ничья — в 3.93 (24%).

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ЦСКА выиграл у «Локо» только три из десяти последних официальных матчей. Вариант Х2 идет за 1.76.

С 10 апреля «Локомотив» проиграл только один из 16 матчей во всех турнирах (включая товарищеские игры). Вариант Х2 предложен за 1.87.

Будет ли забито в этой встрече больше двух мячей? ТБ 2.5 доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15.

На то, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, котировка — 1.66. Противоположный результат оценен в 2.20.

Если «Локо» опередит ЦСКА по ударам в створ, сыграет коэффициент 3.10. На противоположный результат котировка — 1.55, на равенство — 7.50.

Красно-зеленые забили более одного мяча во всех трех играх в начале сезона, а ЦСКА в двух из трех пропустил два гола. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.77, ИТБ2 (1) — за 1.80.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

ничья 1:1 — за 6.80;

2:1 в пользу ЦСКА — 8.00;

1:0 — за 8.50.

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