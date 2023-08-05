Прогнозы на спорт
Новости
Игры
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 16:15

ЦСКА — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Локомотив» 5 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Наир Тикнизян.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

5 августа в третьем туре РПЛ состоится первое московское дерби нового сезона — ЦСКА дома сразится с «Локомотивом». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 20.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Премьер», начало трансляции в 19.30 мск. Главным арбитром назначен Кирилл Левников.

Россия. Премьер-лига. 3-й тур
05 авг, 20:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Локомотив

ЦСКА считается фаворитом предстоящего матча, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу армейцев можно поставить с коэффициентом 1.98, что приблизительно 50% вероятности исхода. Успех «Локомотива» оценен в 3.63 (26%), ничья — в 3.93 (24%).

Хотите выиграть почти 4000 рублей? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае нужного исхода принесет выплату в 3930 рублей.

ЦСКА выиграл у «Локо» только три из десяти последних официальных матчей. Вариант Х2 идет за 1.76.

С 10 апреля «Локомотив» проиграл только один из 16 матчей во всех турнирах (включая товарищеские игры). Вариант Х2 предложен за 1.87.

Будет ли забито в этой встрече больше двух мячей? ТБ 2.5 доступен за 1.74, ТМ 2.5 — за 2.15.

На то, что в предстоящей встрече отличатся обе команды, котировка — 1.66. Противоположный результат оценен в 2.20.

Если «Локо» опередит ЦСКА по ударам в створ, сыграет коэффициент 3.10. На противоположный результат котировка — 1.55, на равенство — 7.50.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). При Личке «Динамо» не побеждает и много пропускает. «Зенит» готов этим воспользоваться

Красно-зеленые забили более одного мяча во всех трех играх в начале сезона, а ЦСКА в двух из трех пропустил два гола. ИТБ2 (1.5) предложен за 2.77, ИТБ2 (1) — за 1.80.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:

  • ничья 1:1 — за 6.80;

  • 2:1 в пользу ЦСКА — 8.00;

  • 1:0 — за 8.50.

Супербонус от Olimpbet! Верни до 10 000 рублей в случае проигрыша первой ставки

18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Читайте также
Росморречфлот назвал причину повреждения танкера в Керченском проливе
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим группировки войск «Центр»
ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ в районе Новодонецкого
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Алина Загитова: Очень личный клип с танцем!
Мичков стал центрфорвардом
Роман Ротенберг отвечает на острые вопросы
Новая хитрость с гражданством
Жизнь «Динамо»: специальный репортаж Шевченко
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Судьи КХЛ снова играют в хоккей: специальный репортаж Шевченко
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Предсезонка «Салавата», запреты Козлова, уверенность Панина
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Новый контракт Ротенберга, Кузнецов отбыл дисквалификацию
Алеша Пилко: легионеры в КХЛ, паспорт Лайпсика, отношения с Разиным
Дорофеев остался в «Вегасе», в СКА — изменения в руководстве
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Рубин» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
2
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
3
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
4
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
5
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 1 : 0
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 5 : 1
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости