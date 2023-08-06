«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз на матч Суперкубка Англии 6 августа 2023 года
6 августа «Манчестер Сити» и «Арсенал» сразятся за Суперкубок Англии. Их встреча состоится в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 18.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит игру арбитр Стюарт Аттуэлл.
«Сити» — фаворит Суперкубка, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу «горожан» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.81, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья идет за 4.01 (25%), успех «Арсенала» — за 4.31 (20%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4310 рублей.
На то, что «Арсенал» не проиграет по итогам 90 минут, котировка — 2.07. Правда, в прошлом сезоне лондонцы ни разу не составили конкуренцию этому сопернику.
Вариант «победа «Сити» с форой (-1.5) гола» доступен за 3.03. Однако можете попробовать и Ф1(-2.5) за 5.59 — в последнем очном матче «горожане» победили с разницей в три мяча (4:1).
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.26. На четыре и более гола коэффициент — 2.63.
За 1.95 предложено поставить на победу «Арсенала» по нарушениям правил в матче. За 2.30 — на преимущество «канониров» по желтым карточкам.
Если считаете, что трофей поднимут футболисты «Сити», поставьте на них за 1.46. Если же верите в команду Артеты, цепляйте их триумф за 2.67.
Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»
Последние матчи между этими командами благодаря «Сити» получаются очень результативными — три и более мяча было забито в четырех из пяти предыдущих игр. Безусловно, в Суперкубке цена ошибки возрастает, поэтому может возникнуть нечто похожее, как в финале Лиги чемпионов — вместе яркого футбола зрители увидели совершенно нетипичный «Манчестер» с минимумом моментов.
Однако в данном случае стоит заметить, что трофей не имеет такого принципиального значения для «горожан», как кубок ЛЧ. Поэтому Пеп вполне может выбрать более открытую и атакующую тактику. Да и «Арсенал» с его проблемам в обороне приучил к веселым матчам. В общем, сегодня стоит ждать голов и зрелища.
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.69.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0