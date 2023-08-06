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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: прогноз на матч Суперкубка Англии 6 августа 2023 года

Прогноз на матч Суперкубка Англии «Манчестер Сити» — «Арсенал» 6 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

6 августа «Манчестер Сити» и «Арсенал» сразятся за Суперкубок Англии. Их встреча состоится в Лондоне на «Уэмбли» и начнется в 18.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Обслужит игру арбитр Стюарт Аттуэлл.

Англия. Суперкубок.
06 авг, 18:00. Wembley (Лондон)
Манчестер Сити
Арсенал

«Сити» — фаворит Суперкубка, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу «горожан» в основное время можно поставить с коэффициентом 1.81, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья идет за 4.01 (25%), успех «Арсенала» — за 4.31 (20%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их выигрыша принесет выплату в 4310 рублей.

На то, что «Арсенал» не проиграет по итогам 90 минут, котировка — 2.07. Правда, в прошлом сезоне лондонцы ни разу не составили конкуренцию этому сопернику.

Вариант «победа «Сити» с форой (-1.5) гола» доступен за 3.03. Однако можете попробовать и Ф1(-2.5) за 5.59 — в последнем очном матче «горожане» победили с разницей в три мяча (4:1).

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.69, ТМ 2.5 — в 2.26. На четыре и более гола коэффициент — 2.63.

За 1.95 предложено поставить на победу «Арсенала» по нарушениям правил в матче. За 2.30 — на преимущество «канониров» по желтым карточкам.

Если считаете, что трофей поднимут футболисты «Сити», поставьте на них за 1.46. Если же верите в команду Артеты, цепляйте их триумф за 2.67.

Клаудиньо (&laquo;Зенит&raquo;). При Личке «Динамо» не побеждает и много пропускает. «Зенит» готов этим воспользоваться

Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Арсенал»

Последние матчи между этими командами благодаря «Сити» получаются очень результативными — три и более мяча было забито в четырех из пяти предыдущих игр. Безусловно, в Суперкубке цена ошибки возрастает, поэтому может возникнуть нечто похожее, как в финале Лиги чемпионов — вместе яркого футбола зрители увидели совершенно нетипичный «Манчестер» с минимумом моментов.

Однако в данном случае стоит заметить, что трофей не имеет такого принципиального значения для «горожан», как кубок ЛЧ. Поэтому Пеп вполне может выбрать более открытую и атакующую тактику. Да и «Арсенал» с его проблемам в обороне приучил к веселым матчам. В общем, сегодня стоит ждать голов и зрелища.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.69.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Сити
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«Манчестер Сити» — «Арсенал»: Уткин верит, что лондонцы дадут бой
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 И В Н П +/- О
1
 Спартак 3 3 0 0 9-4 9
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
4
 Урал 3 2 1 0 4-1 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
7
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
8
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
11
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
12
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