«Балтика» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 6 августа 2023 года
6 августа «Балтика» в третьем туре РПЛ сыграет с «Факелом». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на «Ростех Арене», в прямом эфире она будет показана на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 17.25 мск. Главным арбитром назначен Алексей Сухой.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «Балтику» фаворитом игры. На ее победу можно поставить с коэффициентом 2.30, вероятность — приблизительно 43%. На ничью выставлена котировка — 3.24 (30%), на успех «Факела» — 3.43 (27%).
Ставка в 1000 рублей на то, что гости наберут три очка, в случае положительного результата принесет выплату в 3430 рублей.
Вариант Х2 предложен за 1.65. В трех последних матчах еще во времена ФНЛ «Факел» не проигрывал «Балтике».
Тотал больше 2.5 мяча идет за 2.37, ТМ 2.5 — за 1.62.
На то, что в предстоящей игре забьют обе команды, коэффициент — 2.01. На «обе забьют — нет» — 1.79.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению экспертов, выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Балтика» — «Факел»
«Факел» проиграл все три матча на старте сезона, однако не в каждом выглядел безнадежно. Например, в игре с «Локомотивом» команда Вадима Евсеева уступила 1:4, но разбазарила множество очень хороших моментов. Стоит воронежцам наладить реализацию, и они сразу начнут положительную серию.
У «Балтики» два поражения в РПЛ и победа над «Крыльями Советов» в Кубке России. В каждой встрече калининградцы выглядели конкурентно на фоне соперников, даже со «Спартаком» (1:2). Однако есть ощущение, что у «Факела» наконец получится выстоять и набрать первые очки, причем хотя бы два мяча команды забить должны — в атаке они играют весьма неплохо.
Рекомендуемая ставка: Х2 и ТБ 1.5 за 2.35.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Спартак
|3
|3
|0
|0
|9-4
|9
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
4
|Урал
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
7
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
8
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
9
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
10
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
11
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|4-6
|1
|
12
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
13
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
14
|Ахмат
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Балтика
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|
16
|Факел
|2
|0
|0
|2
|2-6
|0
|4.08
|20:00
|
Краснодар – Пари НН
|1 : 0
|5.08
|15:00
|
Кр. Советов – Ростов
|5 : 1
|5.08
|17:30
|
Рубин – Спартак
|1 : 4
|5.08
|17:30
|
Оренбург – Урал
|0 : 2
|5.08
|20:00
|
ЦСКА – Локомотив
|4 : 1
|6.08
|17:30
|
Балтика – Факел
|- : -
|6.08
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|6.08
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Александр Соболев
Спартак
|2
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0