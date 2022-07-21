Франсиско Серундоло — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Гамбург 21 июля 2022 года
21 июля вторая ракетка России Андрей Рублев поборется за четвертьфинал грунтового турнира ATP 500 в Гамбурге. Его соперником станет аргентинец Франсиско Серундоло. Игра начнется приблизительно в 11.00 по московскому времени. Прежде теннисисты никогда друг с другом не встречались.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Рублеву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, это примерно 66% вероятности. На успех Серундоло принимаются ставки с котировкой 2.60 (34%).
Поставив 1000 рублей на аргентинца, в случае его выхода в 1/4 турнира можно выиграть 2600 рублей.
Если считаете, что брать чистую победу Франсиско опасно, можете оформить ставку на его триумф с форой по геймам:
Наиболее вероятный точный счет — победа Рублева 2-0 по сетам за 2.13.
Предполагаете, что Серундоло заберет хотя бы одну партию? Его успех с форой (+1.5) сета доступен за 1.67.
А тотал больше 2.5 партии идет за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.46.
На то, что Рублев выиграет первый сет и матч в целом, котировка — 1.71.
Прогноз и ставка на матч Франсиско Серундоло — Андрей Рублев
Теннисисты могли встретиться еще на прошлой неделе на турнире в шведском Бостаде, но Рублеву не хватило одного шага: Серундоло вышел в финал и в итоге выиграл титул, а Андрей остановился в полуфинале, не справившись с Себастьяном Баесом. В целом те соревнования для обоих игроков получились успешными.
В Гамбурге Андрей и Франсиско сыграют уже во втором круге, и вылет любого из них станет для турнира потерей. У Рублева шансов на победу чуть больше из-за рейтинга и опыта, хотя на самом деле на грунте эти ребята по уровню находятся где-то рядом. Возможно, аргентинец даже немного лучше, учитывая, что за последнюю неделю он обыграл Рууда, Пабло Каррено и Баеса. Небольшую фору Франсиско должен удержать.
Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой (+3.5) гейма за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Роман Акбашев
Факел
|1
|
|
Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1