21 июля вторая ракетка России Андрей Рублев поборется за четвертьфинал грунтового турнира ATP 500 в Гамбурге. Его соперником станет аргентинец Франсиско Серундоло. Игра начнется приблизительно в 11.00 по московскому времени. Прежде теннисисты никогда друг с другом не встречались.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение Рублеву. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.50, это примерно 66% вероятности. На успех Серундоло принимаются ставки с котировкой 2.60 (34%).

Поставив 1000 рублей на аргентинца, в случае его выхода в 1/4 турнира можно выиграть 2600 рублей.

Если считаете, что брать чистую победу Франсиско опасно, можете оформить ставку на его триумф с форой по геймам:

Ф1(+2.5) идет за 2.10, Ф2(-2.5) — за 1.73;

Ф1(+3.5) — за 1.77, Ф2(-3.5) — за 1.98;

Ф1(+4.5) — за 1.47, Ф2(-4.5) — за 2.55.

Наиболее вероятный точный счет — победа Рублева 2-0 по сетам за 2.13.

Предполагаете, что Серундоло заберет хотя бы одну партию? Его успех с форой (+1.5) сета доступен за 1.67.

А тотал больше 2.5 партии идет за 2.60, ТМ 2.5 — за 1.46.

На то, что Рублев выиграет первый сет и матч в целом, котировка — 1.71.

Прогноз и ставка на матч Франсиско Серундоло — Андрей Рублев

Теннисисты могли встретиться еще на прошлой неделе на турнире в шведском Бостаде, но Рублеву не хватило одного шага: Серундоло вышел в финал и в итоге выиграл титул, а Андрей остановился в полуфинале, не справившись с Себастьяном Баесом. В целом те соревнования для обоих игроков получились успешными.

В Гамбурге Андрей и Франсиско сыграют уже во втором круге, и вылет любого из них станет для турнира потерей. У Рублева шансов на победу чуть больше из-за рейтинга и опыта, хотя на самом деле на грунте эти ребята по уровню находятся где-то рядом. Возможно, аргентинец даже немного лучше, учитывая, что за последнюю неделю он обыграл Рууда, Пабло Каррено и Баеса. Небольшую фору Франсиско должен удержать.

Рекомендуемая ставка: победа Серундоло с форой (+3.5) гейма за 1.77.