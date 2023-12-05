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«Лутон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 5 декабря 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Лутон» — «Арсенал» 5 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Мартин Эдегор («Арсенал»).
Фото Global Look Press

Лидер АПЛ «Арсенал» в 15-м туре чемпионата сойдется с одним из аутсайдеров — «Лутоном». Игра пройдет 5 декабря на стадионе «Кенилворт Роуд». Арбитр Сэмюэл Барротт даст стартовый свисток в 23.15 по московскому времени. В России легально английскую лигу не показывают.

Англия. Премьер-лига. 15-й тур
05 дек, 23:15. Kenilworth Road (Лутон)
Лутон Таун
Арсенал

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «канониров» однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.23, что составляет приблизительно 80% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 13.0 (6%), даже ничья идет за гораздо меньшие 6.99 (14%).

Эксперты сильно сомневаются в том, что «Лутону» удастся хотя бы не проиграть в предстоящей встрече. Этот рынок (1Х) предложен за солидные 4.55.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают солидное преимущество команды Микеля Артеты:

• 2:0 — за 6.25;

• 3:0 — за 7.25;

• 1:0 — за 8.25.

Тотал больше трех голов можно оформить за 1.77, ТМ 3 — за 2.06.

Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 2.12, обратный вариант доступен с котировкой 1.73.

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Прогноз и ставка на матч «Лутон» — «Арсенал»

«Канониры» подошли к матчу в отличной форме: оформили пять побед подряд во всех турнирах с общим счетом 14:2 (трижды сыграли на ноль). «Лутон» выступает далеко не так ярко: в прошлом туре уступил «Брентфорду» (1:3), а из зоны вылета выбрался только благодаря 10-очковому штрафу «Эвертона». В 16 матчах во всех турнирах «шляпники» потерпели 10 поражений — вряд ли они смогут сдержать лидера АПЛ.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.64.

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«Автомобилист» — СКА: прогноз на матч КХЛ 5 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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