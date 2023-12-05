«Лутон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 5 декабря 2023 года
Лидер АПЛ «Арсенал» в 15-м туре чемпионата сойдется с одним из аутсайдеров — «Лутоном». Игра пройдет 5 декабря на стадионе «Кенилворт Роуд». Арбитр Сэмюэл Барротт даст стартовый свисток в 23.15 по московскому времени. В России легально английскую лигу не показывают.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают «канониров» однозначными фаворитами: поставить на их победу можно с коэффициентом 1.23, что составляет приблизительно 80% вероятности. Выигрыш хозяев оценен в 13.0 (6%), даже ничья идет за гораздо меньшие 6.99 (14%).
Эксперты сильно сомневаются в том, что «Лутону» удастся хотя бы не проиграть в предстоящей встрече. Этот рынок (1Х) предложен за солидные 4.55.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата встречи отражают солидное преимущество команды Микеля Артеты:
• 2:0 — за 6.25;
• 3:0 — за 7.25;
• 1:0 — за 8.25.
Тотал больше трех голов можно оформить за 1.77, ТМ 3 — за 2.06.
Рынок на обмен забитыми мячами предложен за 2.12, обратный вариант доступен с котировкой 1.73.
Прогноз и ставка на матч «Лутон» — «Арсенал»
«Канониры» подошли к матчу в отличной форме: оформили пять побед подряд во всех турнирах с общим счетом 14:2 (трижды сыграли на ноль). «Лутон» выступает далеко не так ярко: в прошлом туре уступил «Брентфорду» (1:3), а из зоны вылета выбрался только благодаря 10-очковому штрафу «Эвертона». В 16 матчах во всех турнирах «шляпники» потерпели 10 поражений — вряд ли они смогут сдержать лидера АПЛ.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.64.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|17
|10
|5
|2
|27-14
|35
|
2
|Зенит
|17
|10
|3
|4
|34-17
|33
|
3
|Динамо
|17
|8
|7
|2
|28-21
|31
|
4
|Кр. Советов
|17
|8
|5
|4
|36-24
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|7
|7
|3
|31-23
|28
|
6
|Локомотив
|17
|7
|7
|3
|27-23
|28
|
7
|Спартак
|17
|8
|3
|6
|24-24
|27
|
8
|Рубин
|17
|7
|4
|6
|16-21
|25
|
9
|Пари НН
|17
|7
|3
|7
|15-15
|24
|
10
|Ростов
|17
|5
|5
|7
|24-29
|20
|
11
|Факел
|17
|5
|5
|7
|14-18
|20
|
12
|Урал
|17
|5
|4
|8
|18-26
|19
|
13
|Ахмат
|17
|4
|4
|9
|18-23
|16
|
14
|Оренбург
|17
|3
|5
|9
|18-27
|14
|
15
|Балтика
|17
|3
|4
|10
|12-23
|13
|
16
|Сочи
|17
|3
|1
|13
|16-30
|10
|2.12
|14:00
|
Факел – Балтика
|0 : 0
|2.12
|16:30
|
Сочи – Кр. Советов
|0 : 2
|2.12
|19:30
|
Пари НН – Урал
|1 : 0
|3.12
|14:00
|
ЦСКА – Ростов
|2 : 0
|3.12
|16:30
|
Краснодар – Оренбург
|2 : 1
|3.12
|16:30
|
Локомотив – Зенит
|3 : 1
|3.12
|19:00
|
Ахмат – Спартак
|2 : 1
|4.12
|19:30
|
Динамо – Рубин
|1 : 0
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|13
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|14
|1
|3
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|14
|1
|4