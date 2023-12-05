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«Автомобилист» — СКА: прогноз на матч КХЛ 5 декабря 2023 года

Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — СКА 5 декабря 2023 года
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Игроки СКА.
Фото Телеграм-канал СКА, Telegram

5 декабря набравший отличную форму СКА в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ отправится на выезд в Екатеринбург, где сыграет с «Автомобилистом». Игра пройдет на льду арены «Уралец» и начнется в 17.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, телеканал KHL и онлайн-платформа «Кинопоиск». Эфир начнется в 16.45 мск.

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По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, армейцы имеют больше шансов на успех: победа СКА в основное время доступна с котировкой 2.04, что примерно 48% вероятности. Коэффициент на успех хозяев — 3.15 (30%), ничья идет за 4.03 (22%).

Выигрыш «Автомобилиста» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.27, этот рынок на команду Романа Ротенберга оценен в 1.63.

Также вы можете выбрать один из предложенных вариантов ставок на результат с учетом форы:

• Ф1(0) — за 2.37, Ф2(0) — за 1.58;

• Ф1(+1) — за 1.54, Ф2(-1) — за 2.43.

Тотал больше 4.5 гола можно взять за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.19.

Алексей Маклюков (&laquo;Металлург&raquo;). «Магнитка» проиграла дважды подряд, но все равно фаворит против ЦСКА. Даже Федоров признает проблемы армейцев

Прогноз и ставка на матч «Автомобилист» — СКА

Петербуржцы набрали фантастическую форму: выиграли 11 матчей подряд, из которых семь — в основное время. Армейцы даже подтянулись на четвертую строчку Западной конференции, хотя большую часть сезона шли гораздо ниже. «Автомобилист» же проиграл в трех последних матчах, а всего уступил в пяти из шести предыдущих поединков. Причем единственная победа была добыта только в овертайме. Вдобавок СКА обыграл екатеринбуржцев в восьми из 10 прошлых встречах.

Рекомендуемая ставка: победа СКА за 1.63.

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«Динамо» — «Рубин»: где смотреть матч РПЛ 4 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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