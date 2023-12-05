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Сегодня, 11:15

«Сибирь» — «Динамо» Минск: где смотреть матч КХЛ 5 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Сибирь» — «Динамо» Минск 5 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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5 декабря в стартовом матче дня КХЛ «Сибирь» сыграет дома с минским «Динамо». Игра состоится на «Сибирь-Арене», стартовое вбрасывание назначено на 15.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru и на онлайн-платформе «Кинопоиск».

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«Динамо» — фаворит предстоящей встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу гостей в основное время можно поставить за коэффициент 2.47, что приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.85 (21%), успех «Сибири» — за 2.57 (39%).

Если хозяева не уступят по итогам трех периодов, сыграет котировка 1.53.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.83, ТМ 4.5 — за 1.97.

Забьют ли обе команды хотя бы по два гола? Да — 2.00, нет — 1.73.

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В четырех последних очных встречах минчане не забивали сибирякам больше двух шайб. ИТМ2 (2.5) идет за 1.69.

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Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Динамо (Минск)
ХК Сибирь
0
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«Лутон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ 5 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 1 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
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