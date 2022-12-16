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«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс»: прогноз на матч НБА 17 декабря 2022 года

Прогноз на матч НБА «Лейкерс» — «Денвер» 17 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Никола Йокич.
Фото Global Look Press

17 декабря в регулярном сезоне НБА встретятся идущий в зоне плей-офф «Денвер» и занимающий место в нижней части таблицы «ЛА Лейкерс». Игра пройдет на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе и начнется в 6.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Денверу». На его победу в основное время можно поставить за 1.95, что приблизительно 46% вероятности исхода. Успех «Лейкерс» доступен за 2.02 (45%), ничья — за 11.0 (9%).

Триумф хозяев с учетом дополнительного времени оценен котировкой 1.95, гостей — 1.88.

При ставке в 1000 рублей на выигрыш «Денвера» в случае его виктории выплата составит 1950 рублей, а чистая прибыль — 950 рублей.

Вариант «Лейкерс» не проиграют в основное время" можно взять за 1.85.

Представлен широкий рынок для ставок на количество очков:

  • тотал больше 236.5 идет за 1.79, ТМ 236.5 — за 2.02;

  • ТБ 237.5 — за 1.90, ТМ 237.5 — за 1.94.

Кто выиграет гонку до 20 очков? П1 — 1.90, П2 — тоже 1.90.

На то, что тотал самой результативной четверти составит 68.5 очков, коэффициент — 1.85. Обратный исход предложен с такой же котировкой.

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Прогноз и ставка на матч «Лейкерс» — «Денвер»

Встреча Леброна и Уэстбрука против Йокича — классная вывеска очередной ночи в НБА. Лидеры команд в неплохой форме: например, центровой «Наггетс» в последнем матче против «Вашингтона» настрелял 43 очка. У «Лейкерс» в последней встрече сезона с «Бостоном» выделился Энтони Дэвис, который оформил 37 баллов и 12 подборов.

Учитывая этот факт, легко представить, что в очном матче команды выдадут долгожданный фейерверк — в двух последних встречах они не прошли отметку в 235 очка. А теперь вполне могут это сделать.

Рекомендуемая ставка: ТБ 235.5 очка за 1.68.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

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 12
П
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Спартак

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Краснодар

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