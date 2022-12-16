17 декабря в регулярном сезоне НБА встретятся идущий в зоне плей-офф «Денвер» и занимающий место в нижней части таблицы «ЛА Лейкерс». Игра пройдет на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе и начнется в 6.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Денверу». На его победу в основное время можно поставить за 1.95, что приблизительно 46% вероятности исхода. Успех «Лейкерс» доступен за 2.02 (45%), ничья — за 11.0 (9%).

Триумф хозяев с учетом дополнительного времени оценен котировкой 1.95, гостей — 1.88.

При ставке в 1000 рублей на выигрыш «Денвера» в случае его виктории выплата составит 1950 рублей, а чистая прибыль — 950 рублей.

Вариант «Лейкерс» не проиграют в основное время" можно взять за 1.85.

Представлен широкий рынок для ставок на количество очков:

тотал больше 236.5 идет за 1.79, ТМ 236.5 — за 2.02;

ТБ 237.5 — за 1.90, ТМ 237.5 — за 1.94.

Кто выиграет гонку до 20 очков? П1 — 1.90, П2 — тоже 1.90.

На то, что тотал самой результативной четверти составит 68.5 очков, коэффициент — 1.85. Обратный исход предложен с такой же котировкой.

Прогноз и ставка на матч «Лейкерс» — «Денвер»

Встреча Леброна и Уэстбрука против Йокича — классная вывеска очередной ночи в НБА. Лидеры команд в неплохой форме: например, центровой «Наггетс» в последнем матче против «Вашингтона» настрелял 43 очка. У «Лейкерс» в последней встрече сезона с «Бостоном» выделился Энтони Дэвис, который оформил 37 баллов и 12 подборов.

Учитывая этот факт, легко представить, что в очном матче команды выдадут долгожданный фейерверк — в двух последних встречах они не прошли отметку в 235 очка. А теперь вполне могут это сделать.

Рекомендуемая ставка: ТБ 235.5 очка за 1.68.