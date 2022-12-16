«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Денвер Наггетс»: прогноз на матч НБА 17 декабря 2022 года
17 декабря в регулярном сезоне НБА встретятся идущий в зоне плей-офф «Денвер» и занимающий место в нижней части таблицы «ЛА Лейкерс». Игра пройдет на «Crypto.com-арене» в Лос-Анджелесе и начнется в 6.00 по московскому времени. В прямом эфире в России ее посмотреть не получится.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали предпочтение «Денверу». На его победу в основное время можно поставить за 1.95, что приблизительно 46% вероятности исхода. Успех «Лейкерс» доступен за 2.02 (45%), ничья — за 11.0 (9%).
Триумф хозяев с учетом дополнительного времени оценен котировкой 1.95, гостей — 1.88.
При ставке в 1000 рублей на выигрыш «Денвера» в случае его виктории выплата составит 1950 рублей, а чистая прибыль — 950 рублей.
Вариант «Лейкерс» не проиграют в основное время" можно взять за 1.85.
Представлен широкий рынок для ставок на количество очков:
Кто выиграет гонку до 20 очков? П1 — 1.90, П2 — тоже 1.90.
На то, что тотал самой результативной четверти составит 68.5 очков, коэффициент — 1.85. Обратный исход предложен с такой же котировкой.
Прогноз и ставка на матч «Лейкерс» — «Денвер»
Встреча Леброна и Уэстбрука против Йокича — классная вывеска очередной ночи в НБА. Лидеры команд в неплохой форме: например, центровой «Наггетс» в последнем матче против «Вашингтона» настрелял 43 очка. У «Лейкерс» в последней встрече сезона с «Бостоном» выделился Энтони Дэвис, который оформил 37 баллов и 12 подборов.
Учитывая этот факт, легко представить, что в очном матче команды выдадут долгожданный фейерверк — в двух последних встречах они не прошли отметку в 235 очка. А теперь вполне могут это сделать.
Рекомендуемая ставка: ТБ 235.5 очка за 1.68.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2