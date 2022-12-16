«Мэйпл Лифс» сейчас смотрятся интереснее.

18 декабря в НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Встреча регулярного сезона пройдет в столице США на льду «Кэпитал Уан-арена» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России заокеанский хоккей не транслируется.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 18 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Торонто». На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Вашингтона» — за 2.85 (31%).

Триумф «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.12, «Мэйпл Лифс» — за 1.72.

Вариант «Вашингтон» не проиграет" предложено взять за 1.61. Команда Овечкина не уступила «Торонто» в основное время в двух матчах из последних пяти.

Тотал больше 5.5 шайб можно оформить за скромные 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45. Или рассмотрите условия ТБ 6.5 за 2.03, ТМ 6.5 — за 1.74.

Волевая победа «Вашингтона» идет за 5.70, «Торонто» — за 4.50.

В последних 11 очных матчах соперники забрасывали минимум по две шайбы. На такой результат котировка — 1.40.

«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз и анализ матча НХЛ 18 декабря 2022 года

«Вашингтон» шел на серии из пяти побед, но 16 декабря дома проиграл «Далласу» (1:2). Не помогла «Кэпиталз» даже результативная передача Овечкина — Александр вполне мог забросить сам, но не пожадничал и отдал на Конора Шири. Теперь на счету российского нападающего 35 очков в этом сезоне (20+15).

В игре против «Старз» столичной команде явно не хватило реализации: игроки «Вашингтона» нанесли по воротам противника 46 бросков, но забили лишь раз. Реализация составила жалкие 2.17%. У соперника — 7.69 (два гола с 26 попыток). В результате «Кэпиталз» забросили меньше двух шайб впервые за восемь матчей. На ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче котировка — 1.18, на ИТМ1 (1.5) — 4.50.

«Торонто» идет в таблице Восточной конференции значительно выше «Вашингтона» — на третьем месте против девятого у соперника. Канадская команда проиграла только два из последних десяти матчей и отстает от лидирующего «Бостона» на четыре балла (правда, у конкурента на две игры меньше).

Последнее поражение «Мэйпл Лифс» также потерпели совсем недавно — 16 декабря уступили «Рейнджерс». Причем как и «Вашингтон», забросили всего одну шайбу. Этот результат не укладывается в общую статистику команды, ведь у «Торонто» 3.5 гола за игру.

Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Торонто»

Большую роль в предстоящей встрече сыграют действия команд в обороне. «Торонто» в 31 матче пропустил 73 шайбы — это второй результат в конференции после «Бостона» (64). А вот у «Вашингтона» игра у своих ворот не ладится — Овечкин и Ко получили уже 94 шайбы.

Последние матчи между командами также складывались по большей части в пользу канадцев — они выиграли четыре матча из пяти. Да и статистика ближайших игр в чемпионате у них лучше. Это должно сказаться.

Рекомендуемая ставка: победа «Торонто» в матче за 1.72.