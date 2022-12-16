«Вашингтон» — «Торонто»: Овечкину не спасти столичную команду от еще одного поражения
18 декабря в НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Встреча регулярного сезона пройдет в столице США на льду «Кэпитал Уан-арена» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России заокеанский хоккей не транслируется.
Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 18 декабря 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Торонто». На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Вашингтона» — за 2.85 (31%).
Триумф «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.12, «Мэйпл Лифс» — за 1.72.
Вариант «Вашингтон» не проиграет" предложено взять за 1.61. Команда Овечкина не уступила «Торонто» в основное время в двух матчах из последних пяти.
Тотал больше 5.5 шайб можно оформить за скромные 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45. Или рассмотрите условия ТБ 6.5 за 2.03, ТМ 6.5 — за 1.74.
Волевая победа «Вашингтона» идет за 5.70, «Торонто» — за 4.50.
В последних 11 очных матчах соперники забрасывали минимум по две шайбы. На такой результат котировка — 1.40.
«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз и анализ матча НХЛ 18 декабря 2022 года
«Вашингтон» шел на серии из пяти побед, но 16 декабря дома проиграл «Далласу» (1:2). Не помогла «Кэпиталз» даже результативная передача Овечкина — Александр вполне мог забросить сам, но не пожадничал и отдал на Конора Шири. Теперь на счету российского нападающего 35 очков в этом сезоне (20+15).
В игре против «Старз» столичной команде явно не хватило реализации: игроки «Вашингтона» нанесли по воротам противника 46 бросков, но забили лишь раз. Реализация составила жалкие 2.17%. У соперника — 7.69 (два гола с 26 попыток). В результате «Кэпиталз» забросили меньше двух шайб впервые за восемь матчей. На ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче котировка — 1.18, на ИТМ1 (1.5) — 4.50.
«Торонто» идет в таблице Восточной конференции значительно выше «Вашингтона» — на третьем месте против девятого у соперника. Канадская команда проиграла только два из последних десяти матчей и отстает от лидирующего «Бостона» на четыре балла (правда, у конкурента на две игры меньше).
Последнее поражение «Мэйпл Лифс» также потерпели совсем недавно — 16 декабря уступили «Рейнджерс». Причем как и «Вашингтон», забросили всего одну шайбу. Этот результат не укладывается в общую статистику команды, ведь у «Торонто» 3.5 гола за игру.
Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Торонто»
Большую роль в предстоящей встрече сыграют действия команд в обороне. «Торонто» в 31 матче пропустил 73 шайбы — это второй результат в конференции после «Бостона» (64). А вот у «Вашингтона» игра у своих ворот не ладится — Овечкин и Ко получили уже 94 шайбы.
Последние матчи между командами также складывались по большей части в пользу канадцев — они выиграли четыре матча из пяти. Да и статистика ближайших игр в чемпионате у них лучше. Это должно сказаться.
Рекомендуемая ставка: победа «Торонто» в матче за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2