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16 декабря, 18:15

«Вашингтон» — «Торонто»: Овечкину не спасти столичную команду от еще одного поражения

Прогноз и ставка на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 18 декабря 2022 года
Евгений Коростелев
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Александр Овечкин.
Фото Global Look Press
«Мэйпл Лифс» сейчас смотрятся интереснее.

18 декабря в НХЛ «Вашингтон» сыграет с «Торонто». Встреча регулярного сезона пройдет в столице США на льду «Кэпитал Уан-арена» и начнется в 3.00 по московскому времени. В России заокеанский хоккей не транслируется.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 18 декабря 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом встречи «Торонто». На его победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.23, что приблизительно 44% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Вашингтона» — за 2.85 (31%).

Триумф «Кэпиталз» с учетом овертайма и серии буллитов идет за 2.12, «Мэйпл Лифс» — за 1.72.

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Вариант «Вашингтон» не проиграет" предложено взять за 1.61. Команда Овечкина не уступила «Торонто» в основное время в двух матчах из последних пяти.

Тотал больше 5.5 шайб можно оформить за скромные 1.55, ТМ 5.5 — за 2.45. Или рассмотрите условия ТБ 6.5 за 2.03, ТМ 6.5 — за 1.74.

Волевая победа «Вашингтона» идет за 5.70, «Торонто» — за 4.50.

В последних 11 очных матчах соперники забрасывали минимум по две шайбы. На такой результат котировка — 1.40.

«Вашингтон» — «Торонто»: прогноз и анализ матча НХЛ 18 декабря 2022 года

«Вашингтон» шел на серии из пяти побед, но 16 декабря дома проиграл «Далласу» (1:2). Не помогла «Кэпиталз» даже результативная передача Овечкина — Александр вполне мог забросить сам, но не пожадничал и отдал на Конора Шири. Теперь на счету российского нападающего 35 очков в этом сезоне (20+15).

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В игре против «Старз» столичной команде явно не хватило реализации: игроки «Вашингтона» нанесли по воротам противника 46 бросков, но забили лишь раз. Реализация составила жалкие 2.17%. У соперника — 7.69 (два гола с 26 попыток). В результате «Кэпиталз» забросили меньше двух шайб впервые за восемь матчей. На ИТБ1 (1.5) в предстоящем матче котировка — 1.18, на ИТМ1 (1.5) — 4.50.

«Торонто» идет в таблице Восточной конференции значительно выше «Вашингтона» — на третьем месте против девятого у соперника. Канадская команда проиграла только два из последних десяти матчей и отстает от лидирующего «Бостона» на четыре балла (правда, у конкурента на две игры меньше).

Последнее поражение «Мэйпл Лифс» также потерпели совсем недавно — 16 декабря уступили «Рейнджерс». Причем как и «Вашингтон», забросили всего одну шайбу. Этот результат не укладывается в общую статистику команды, ведь у «Торонто» 3.5 гола за игру.

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Прогноз и ставка на матч «Вашингтон» — «Торонто»

Большую роль в предстоящей встрече сыграют действия команд в обороне. «Торонто» в 31 матче пропустил 73 шайбы — это второй результат в конференции после «Бостона» (64). А вот у «Вашингтона» игра у своих ворот не ладится — Овечкин и Ко получили уже 94 шайбы.

Последние матчи между командами также складывались по большей части в пользу канадцев — они выиграли четыре матча из пяти. Да и статистика ближайших игр в чемпионате у них лучше. Это должно сказаться.

Рекомендуемая ставка: победа «Торонто» в матче за 1.72.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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