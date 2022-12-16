Месси раз и навсегда докажет, что он лучше Роналду? В финале он претендует на четыре приза
Аргентина и Франция 18 декабря в Лусаиле определят сильнейшую сборную планеты. Результат во многом будет зависеть от лидеров команд — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Для 23-летнего француза это будет один из многих матчей на мундиале, а для легендарного аргентинца — последний на главных турнирах четырехлетия. Завершить путешествие Лео может, собрав полный мешок наград.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают следующий вариант для ставки: на то, что Месси выиграет чемпионат мира, станет лучшим бомбардиром и игроком турнира, а также самым ценным футболистом финала, можно поставить за 3.20.
Лео очень хорош в Катаре: в шести матчах он забил пять мячей и сделал три ассиста, два его гола оказались победными.
В первом туре группового этапа против Саудовской Аравии капитан «Альбиселесте» реализовал пенальти и забил один из трех голов, которые были отменены из-за офсайдов. Уже в следующей игре ему нужно было притащить команду к победе, и он это сделал — открыл счет дальним ударом, а затем ассистировал Энцо Фернандесу. Завершил предварительный этап Лео не самым удачным матчем против Польши — Войцех Щенсный потащил его удар с пенальти
Но в плей-офф Месси сиял. Для начала с передачи Отаменди забил в ворота Австралии. Затем реализовал 11-метровый в ворота Нидерландов и оформил лучший ассист турнира — на гол Науэлю Молине. Завершил же Лео перфоманс, сделав 1+1 в игре с Хорватией. Его обыгрыш Йошко Гвардиола и пас на Хулиана Альвареса стали еще одним украшением турнира.
Также Месси пять раз был признан лучшим игроком встреч — только в первой игре его опередил вратарь Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис. В том числе поэтому Лео — главный претендент на приз лучшему игроку турнира, а его единственный конкурент — Килиан Мбаппе. Поставить на аргентинца можно за 1.20.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2