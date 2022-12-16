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16 декабря, 14:15

Месси раз и навсегда докажет, что он лучше Роналду? В финале он претендует на четыре приза

Евгений Коростелев
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Капитан сборной Аргентины близок к удивительному достижению.

Аргентина и Франция 18 декабря в Лусаиле определят сильнейшую сборную планеты. Результат во многом будет зависеть от лидеров команд — Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Для 23-летнего француза это будет один из многих матчей на мундиале, а для легендарного аргентинца — последний на главных турнирах четырехлетия. Завершить путешествие Лео может, собрав полный мешок наград.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ предлагают следующий вариант для ставки: на то, что Месси выиграет чемпионат мира, станет лучшим бомбардиром и игроком турнира, а также самым ценным футболистом финала, можно поставить за 3.20.

Лео очень хорош в Катаре: в шести матчах он забил пять мячей и сделал три ассиста, два его гола оказались победными.

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В первом туре группового этапа против Саудовской Аравии капитан «Альбиселесте» реализовал пенальти и забил один из трех голов, которые были отменены из-за офсайдов. Уже в следующей игре ему нужно было притащить команду к победе, и он это сделал — открыл счет дальним ударом, а затем ассистировал Энцо Фернандесу. Завершил предварительный этап Лео не самым удачным матчем против Польши — Войцех Щенсный потащил его удар с пенальти

Но в плей-офф Месси сиял. Для начала с передачи Отаменди забил в ворота Австралии. Затем реализовал 11-метровый в ворота Нидерландов и оформил лучший ассист турнира — на гол Науэлю Молине. Завершил же Лео перфоманс, сделав 1+1 в игре с Хорватией. Его обыгрыш Йошко Гвардиола и пас на Хулиана Альвареса стали еще одним украшением турнира.

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Также Месси пять раз был признан лучшим игроком встреч — только в первой игре его опередил вратарь Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис. В том числе поэтому Лео — главный претендент на приз лучшему игроку турнира, а его единственный конкурент — Килиан Мбаппе. Поставить на аргентинца можно за 1.20.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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