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Хорватия — Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 17 декабря 2022 года

Прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Иван Перишич в полуфинале против Аргентины.
Фото Global Look Press

17 декабря на чемпионате мира в Катаре пройдет матч за третье место, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток катарца Абдулрахмана Аль-Джассима прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Златко Далича фаворитом встречи: поставить на победу Хорватии в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность — примерно 43%. Выигрыш «Атласских львов» доступен с котировкой 3.20 (31%), ничья идет за 3.60 (26%).

Рынок на успех «Шашечных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.71, эта ставка на Марокко идет за 2.26.

Ждете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа Хорватии 1:0 — за 8.20;

• успех «Шашечных» 2:1 — за 8.70.

Аналитики считают, что матч может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 2.02.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.72, «обе забьют — нет» идет за 2.12.

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Прогноз и ставка на матч Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

В XXI веке матчи за третье место на чемпионатах мира получаются яркими — только в 2018-м команды в утешительном финале забивали на двоих меньше трех мячей. Хорватия и Марокко не привлекали атакующей игрой на этом ЧМ — забили на турнире шесть и пять мячей соответственно. При этом в командах большое количество качественных игроков атаки — Иван Перишич, Лука Модрич, Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири и другие. Скучный стиль игры в плей-офф обусловлен силой соперников, с которыми приходилось играть очень осторожно. На групповом этапе сборные проводили яркие встречи — Хорватия разнесла Канаду (4:1), Марокко забило по два мяча той же Канаде и Бельгии.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.

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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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26 тур
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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