Хорватия — Марокко: прогноз на матч чемпионата мира 17 декабря 2022 года
17 декабря на чемпионате мира в Катаре пройдет матч за третье место, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток катарца Абдулрахмана Аль-Джассима прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Златко Далича фаворитом встречи: поставить на победу Хорватии в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность — примерно 43%. Выигрыш «Атласских львов» доступен с котировкой 3.20 (31%), ничья идет за 3.60 (26%).
Рынок на успех «Шашечных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.71, эта ставка на Марокко идет за 2.26.
Ждете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3600 рублей.
Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.60;
• победа Хорватии 1:0 — за 8.20;
• успех «Шашечных» 2:1 — за 8.70.
Аналитики считают, что матч может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 2.02.
Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.72, «обе забьют — нет» идет за 2.12.
Прогноз и ставка на матч Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года
В XXI веке матчи за третье место на чемпионатах мира получаются яркими — только в 2018-м команды в утешительном финале забивали на двоих меньше трех мячей. Хорватия и Марокко не привлекали атакующей игрой на этом ЧМ — забили на турнире шесть и пять мячей соответственно. При этом в командах большое количество качественных игроков атаки — Иван Перишич, Лука Модрич, Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири и другие. Скучный стиль игры в плей-офф обусловлен силой соперников, с которыми приходилось играть очень осторожно. На групповом этапе сборные проводили яркие встречи — Хорватия разнесла Канаду (4:1), Марокко забило по два мяча той же Канаде и Бельгии.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2