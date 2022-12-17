Прогноз на матч чемпионата мира Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

17 декабря на чемпионате мира в Катаре пройдет матч за третье место, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток катарца Абдулрахмана Аль-Джассима прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают команду Златко Далича фаворитом встречи: поставить на победу Хорватии в основное время можно с коэффициентом 2.30, вероятность — примерно 43%. Выигрыш «Атласских львов» доступен с котировкой 3.20 (31%), ничья идет за 3.60 (26%).

Рынок на успех «Шашечных» с учетом дополнительного времени и серии пенальти предложен за 1.71, эта ставка на Марокко идет за 2.26.

Ждете, что команды не выявят сильнейшего в основное время? Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае выигрыша принесет 3600 рублей.

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.60;

• победа Хорватии 1:0 — за 8.20;

• успех «Шашечных» 2:1 — за 8.70.

Аналитики считают, что матч может получиться результативным. Тотал больше 2.5 гола можно взять за 1.88, ТМ 2.5 — за 2.02.

Вероятность увидеть забитые мячи от обеих команд оценена в 1.72, «обе забьют — нет» идет за 2.12.

Прогноз и ставка на матч Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

В XXI веке матчи за третье место на чемпионатах мира получаются яркими — только в 2018-м команды в утешительном финале забивали на двоих меньше трех мячей. Хорватия и Марокко не привлекали атакующей игрой на этом ЧМ — забили на турнире шесть и пять мячей соответственно. При этом в командах большое количество качественных игроков атаки — Иван Перишич, Лука Модрич, Хаким Зиеш, Юссеф Эн-Несири и другие. Скучный стиль игры в плей-офф обусловлен силой соперников, с которыми приходилось играть очень осторожно. На групповом этапе сборные проводили яркие встречи — Хорватия разнесла Канаду (4:1), Марокко забило по два мяча той же Канаде и Бельгии.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.72.