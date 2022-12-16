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Сегодня, 17:15

Хорватия — Марокко: прогноз Казанского на матч чемпионата мира 17 декабря 2022 года

Прогноз Дениса Казанского на матч чемпионата мира Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года
Артемий Кутейников
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Ашраф Хакими в полуфинале ЧМ против Франции.
Фото Global Look Press

17 ноября в Катаре пройдет матч за третье место чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные Хорватии и Марокко. Игра состоится на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе, стартовый свисток арбитра Абдулрахмана Аль-Джассима из Катара прозвучит в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир начнется в 17.45 мск.

Чемпионат мира. Матч за 3-е место
17 дек, 18:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Хорватия
Марокко

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «Шашечных» фаворитами матча: поставить на победу команды Златко Далича в основное время можно с коэффициентом 2.36, что составляет примерно 41% вероятности. Успех Марокко доступен с котировкой 3.20 (31%), ничья идет за чуть большие 3.50 (28%).

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Поставить на победу Хорватии с учетом дополнительного времени и серии пенальти можно за 1.74. Этот рынок на Марокко доступен за 2.22.

Свой прогноз на матч за третье место дал комментатор Денис Казанский. По его мнению, фаворитом предстоящей игры является африканская команда. «Хорватия — Марокко — 1:2. В стартовом туре ЧМ-2022 эти команды уже выдали между собой нули. Хватит! Фаворитами в борьбе за бронзовые медали вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела — после обиднейшего поражения в полуфинале», — поделился мнением комментатор.

Поставить на победу марокканцев со счетом 2:1 можно с коэффициентом 10.5.

Лука Модрич в&nbsp;матче против Аргентины. Хорватия — Марокко: Модрич и Ливакович оставят Марокко без медалей

Три наиболее вероятных, по мнению экспертов, результата встречи отражают преимущество финалистов прошлого чемпионата мира:

• ничья 1:1 идет за 6.40;

• победа Хорватии 1:0 — за 7.70;

• ее же успех 2:1 — за 8.80.

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Суперкомпьютер выбрал фаворита матча за третье место ЧМ: Модрич и Ливакович сломят Марокко?
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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