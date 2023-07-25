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«Локомотив» — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 25 июля 2023 года

Прогноз на матч Кубка России «Локомотив» — «Урал» 25 июля 2023 года
Артемий Кутейников
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Вильсон Изидор («Локомотив»).
Фото Телеграм-канал «Локомотива», Telegram

25 июля «Локомотив» и «Урал» сойдутся в первом туре группового этапа Кубка России. Матч пройдет в Москве на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Артура Федорова прозвучит в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.00 мск.

Кубок России. Группа B
25 июл, 18:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Урал

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у железнодорожников больше шансов добиться победы: коэффициент на «Локо» — 1.88, это примерно 51% вероятности. Выигрыш екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.97 (24%), «мирный» результат идет за меньшие 3.77 (25%).

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В прошлом розыгрыше РПЛ «Урал» ни разу не покорился «Локомотиву»: оранжево-черные были сильнее на выезде (4:2), а дома удержали ничью (2:2). Поставить на еще одно непоражение коллектива Виктора Гончаренко можно за 1.93.

Три наиболее вероятных, по оценкам букмекеров, итога поединка выглядят следующим образом:

• 1:1 — за 6.60;

• 2:1 в пользу «Локо» — за 7.08;

• 1:0 — за 7.26.

Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12.

Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.65, обратный вариант идет за 2.12.

Изидор и&nbsp;Самошников. «Урал» удивил в матче с ЦСКА. Теперь команда Гончаренко повеселится с Дзюбой и Изидором

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Урал»

Екатеринбуржцы стартовали в новом сезоне РПЛ с победы над сильным ЦСКА (2:1) — команда Гончаренко явно находится в неплохой форме. Железнодорожники же в первом туре с трудом спасли ничью против только вернувшегося в элиту «Рубина» (2:2) — москвичи сравняли счет на 88-й минуте. Вдобавок «Урал» не проигрывает «Локомотиву» уже на протяжении четырех официальных матчей (по две ничьих и победы). Вероятно, гости продлят успешную серию.

Рекомендуемая ставка: «Урал» не проиграет за 1.93.

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Бернабе Сапата — Андрей Рублев: прогноз на матч ATP Гамбург 25 июля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
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30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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