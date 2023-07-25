«Локомотив» — «Урал»: прогноз на матч Кубка России 25 июля 2023 года
25 июля «Локомотив» и «Урал» сойдутся в первом туре группового этапа Кубка России. Матч пройдет в Москве на «РЖД Арене», стартовый свисток арбитра Артура Федорова прозвучит в 18.30 по столичному времени. Прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер», эфир начнется в 18.00 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у железнодорожников больше шансов добиться победы: коэффициент на «Локо» — 1.88, это примерно 51% вероятности. Выигрыш екатеринбуржцев доступен с котировкой 3.97 (24%), «мирный» результат идет за меньшие 3.77 (25%).
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В прошлом розыгрыше РПЛ «Урал» ни разу не покорился «Локомотиву»: оранжево-черные были сильнее на выезде (4:2), а дома удержали ничью (2:2). Поставить на еще одно непоражение коллектива Виктора Гончаренко можно за 1.93.
Три наиболее вероятных, по оценкам букмекеров, итога поединка выглядят следующим образом:
• 1:1 — за 6.60;
• 2:1 в пользу «Локо» — за 7.08;
• 1:0 — за 7.26.
Аналитики ждут результативный матч: тотал больше 2.5 гола оценен в 1.73, ТМ 2.5 — за 2.12.
Рынок на обмен забитыми мячами доступен за 1.65, обратный вариант идет за 2.12.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Урал»
Екатеринбуржцы стартовали в новом сезоне РПЛ с победы над сильным ЦСКА (2:1) — команда Гончаренко явно находится в неплохой форме. Железнодорожники же в первом туре с трудом спасли ничью против только вернувшегося в элиту «Рубина» (2:2) — москвичи сравняли счет на 88-й минуте. Вдобавок «Урал» не проигрывает «Локомотиву» уже на протяжении четырех официальных матчей (по две ничьих и победы). Вероятно, гости продлят успешную серию.
Рекомендуемая ставка: «Урал» не проиграет за 1.93.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
5
|Ростов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Кр. Советов
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
9
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
10
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
12
|Ахмат
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|29.07
|15:00
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|29.07
|17:30
|
Урал – Пари НН
|- : -
|29.07
|20:00
|
Ростов – Зенит
|- : -
|30.07
|15:00
|
Рубин – Оренбург
|- : -
|30.07
|17:30
|
Факел – Локомотив
|- : -
|30.07
|20:00
|
Краснодар – Сочи
|- : -
|30.07
|20:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|31.07
|19:30
|
Спартак – Балтика
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|П
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|
|
Хызыр Аппаев
Факел
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1