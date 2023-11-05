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«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Спартак» 5 ноября 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Квинси Промес («Спартак»).
Фото Global Look Press

5 ноября в 14-м туре РПЛ встретятся соседи по таблице — делящие шестое и седьмое места «Локомотив» и «Спартак». Московское дерби пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток судьи Павла Кукуяна прозвучит в 19.30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» будет доступна с 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — с 19.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
05 нояб, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Спартак

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-зеленых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.52, что составляет примерно 36% вероятности. Ничья доступна за 3.71 (27%). Выигрыш парней Гильермо Абаскаля дали за 2.67 (37%).

Эксперты склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.

«Обе забьют» оценили в 1.62, обратный вариант — за 2.28. Соперники обменялись меткими ударами в четырех из шести недавних столкновений.

Победа «Локомотива» с форой (0) представлена за 1.87. Аналогичный рынок на красно-белых ждет вас за 1.98.

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За четыре дня до разборки со «Спартаком» коллектив Михаила Галактионова прихлопнул «Рубин» (3:0) в Кубке России. Индивидуальный тотал железнодорожников выше 1.5 гола идет за 2.17.

Специалисты считают, что наиболее возможный итог дерби — 1:1. На этот результат предложили котировку 6.40.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
2
 Краснодар 13 8 4 1 21-8 28
3
 Кр. Советов 13 6 4 3 27-18 22
4
 Динамо 13 5 6 2 19-16 21
5
 ЦСКА 13 5 6 2 23-17 21
6
 Пари НН 13 6 2 5 12-11 20
7
 Спартак 13 6 2 5 18-20 20
8
 Локомотив 13 5 5 3 18-17 20
9
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
10
 Ростов 13 4 4 5 21-24 16
11
 Урал 13 4 4 5 14-20 16
12
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
13
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
14
 Оренбург 13 3 3 7 15-21 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 13 3 0 10 13-20 9
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30 тур
4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 - : -
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 - : -
6.11 16:30
Урал – Рубин
 - : -
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 10 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 11 1 3
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 11 1 1
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