«Локомотив» — «Спартак»: где смотреть матч РПЛ 5 ноября 2023 года онлайн в прямом эфире
5 ноября в 14-м туре РПЛ встретятся соседи по таблице — делящие шестое и седьмое места «Локомотив» и «Спартак». Московское дерби пройдет на «РЖД Арене», стартовый свисток судьи Павла Кукуяна прозвучит в 19.30 по столичному времени. Прямая трансляция встречи на телеканале «Матч ТВ» будет доступна с 18.30 мск, на «Матч! Премьер» — с 19.25 мск.
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у красно-зеленых больше шансов на три очка: взять триумф хозяев можно с коэффициентом 2.52, что составляет примерно 36% вероятности. Ничья доступна за 3.71 (27%). Выигрыш парней Гильермо Абаскаля дали за 2.67 (37%).
Эксперты склоняются к тому, что поединок получится результативным: тотал больше 2.5 мяча можно сыграть за 1.75, ТМ 2.5 — за 2.13.
«Обе забьют» оценили в 1.62, обратный вариант — за 2.28. Соперники обменялись меткими ударами в четырех из шести недавних столкновений.
Победа «Локомотива» с форой (0) представлена за 1.87. Аналогичный рынок на красно-белых ждет вас за 1.98.
За четыре дня до разборки со «Спартаком» коллектив Михаила Галактионова прихлопнул «Рубин» (3:0) в Кубке России. Индивидуальный тотал железнодорожников выше 1.5 гола идет за 2.17.
Специалисты считают, что наиболее возможный итог дерби — 1:1. На этот результат предложили котировку 6.40.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
2
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
10
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
11
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
12
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
13
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1