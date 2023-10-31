«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч Кубка России 1 ноября 2023 года
1 ноября московский «Спартак» проведет последний матч на групповом этапе Пути РПЛ Кубка России. Соперником красно-белых в шестом туре станет лидер РПЛ — «Краснодар». Игра состоится на «Открытие Банк Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 20.30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Булановым.
Несмотря на то что «Краснодар» сыграет в гостях, именно он считается фаворитом. На победу южан в основное время в букмекерской компании Winline можно поставить с коэффициентом 2.40, вероятность этого исхода — около 42%. Успех «Спартака» котируется за 2.75 (36%), ничья — за 3.85 (22%).
В семи из восьми предыдущих очных встреч команды пробили «верх» по голам: ТБ 2.5 идет за 1.50, ТМ 2.5 — за 2.54.
На то, что соперники обменяются результативными ударами, котировка — 1.45. Если этого не произойдет, сыграет ставка за 2.70.
«Спартак» пропустил минимум два мяча в четырех из пяти последних матчей. ИТБ2 (1.5) оценен в 1.88, ИТМ2 (1.5) — в 1.96.
Можете выбрать комбинированную ставку: например, Х2 и ТМ 4.5 за 1.74 или 1Х и ТБ 1.5 за 1.72.
Выигрыш «Спартака» с учетом основного времени и серии пенальти увеличит сумму ставки ровно в два раза, виктория «Краснодара» — в 1.84.
Прогноз и ставка на матч «Спартак» — «Краснодар»
«Спартак» зарезервировал первое место в группе уже после четырех матчей и в пятом показал, как сильно теперь ему нужен Кубок России. В прошлом туре красно-белые практически без борьбы уступили «Динамо» (0:3), а теперь сделают то же самое в противостоянии с «Краснодаром». Владимир Ивич и компания, как и бело-голубые, пробились в весеннюю стадию, но не забронировали место в верхней части сетки. А значит, команды поведут заочную борьбу за вторую строчку.
Южанам очень нужна победа в Москве над немотивированным «Спартаком», и у них есть все шансы ее добиться. Красно-белые будут сосредоточены на предстоящем матче РПЛ против «Локомотива», поэтому Абаскаль наверняка предоставит шанс ребятам из резерва. Остановить заряженного противника у них не получится.
Рекомендуемая ставка: победа «Краснодара» с форой (0) за 1.80.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|13
|8
|4
|1
|21-8
|28
|
2
|Зенит
|13
|8
|2
|3
|27-13
|26
|
3
|Кр. Советов
|13
|6
|4
|3
|27-18
|22
|
4
|Динамо
|13
|5
|6
|2
|19-16
|21
|
5
|ЦСКА
|13
|5
|6
|2
|23-17
|21
|
6
|Пари НН
|13
|6
|2
|5
|12-11
|20
|
7
|Спартак
|13
|6
|2
|5
|18-20
|20
|
8
|Локомотив
|13
|5
|5
|3
|18-17
|20
|
9
|Ростов
|13
|4
|4
|5
|21-24
|16
|
10
|Урал
|13
|4
|4
|5
|14-20
|16
|
11
|Рубин
|13
|4
|4
|5
|12-20
|16
|
12
|Факел
|13
|4
|3
|6
|11-15
|15
|
13
|Ахмат
|13
|3
|3
|7
|13-17
|12
|
14
|Оренбург
|13
|3
|3
|7
|15-21
|12
|
15
|Балтика
|13
|3
|2
|8
|12-19
|11
|
16
|Сочи
|13
|3
|0
|10
|13-20
|9
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|- : -
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|- : -
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|- : -
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|- : -
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|10
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|10
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|11
|1
|3
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|11
|1
|1