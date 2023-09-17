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Сегодня, 10:15

«Локомотив» — «Оренбург»: прогноз на матч РПЛ 17 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Оренбург» 17 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Артем Дзюба («Локомотив»).
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

17 сентября «Локомотив» примет «Оренбург» в восьмом туре чемпионата России. Встреча пройдет на «РЖД Арене» и начнется по свистку арбитра Артура Федорова в 19.00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» с 18.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Оренбург

Аналитики букмекерской компании Winline назвали «Локо» явным фаворитом. Поставить на успех москвичей можно за 1.92, что примерно соответствует 51% вероятности. Ничья предложена за 3.95 (24%), победа гостей идет за 3.75 (25%).

Ставка в 1000 рублей на триумф «Оренбурга» принесет 3750 рублей в случае благоприятного исхода.

«Горожане» не выиграли в пяти поединках против «Локо» подряд. Выбрать завершение неудачной серии можно за 1.92.

Четыре из пяти предыдущих очных встреч команд пробили «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча на грядущий матч идет за 1.59, ТМ 2.5 — за 2.31.

Опция «обе забьют» предложена за 1.57, обратный рынок — за 2.36.

Наиболее вероятный точный счет, по версии экспертов, 1:1. Поставить на этот результат можно за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Оренбург»

При родных фанатах команда Михаила Галактионова выиграла пять из семи последних матчей в премьер-лиге, а еще два свела вничью. При этом «железнодорожники» получили в свои ворота хотя бы один гол в 17 из 19 домашних поединков.

Но «Оренбург» очень плох в гостях. Они не победили в пяти из шести недавних выездов. А еще коллектив Давида Деограсии пропустил уже в восьми гостевых встречах. История противостояния тоже не на их стороне: «Локомотив» обыграл «горожан» пять раз подряд.

Рекомендуемая ставка: успех «железнодорожников» за 1.92.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
0
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«Рубин» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 17 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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