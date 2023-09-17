17 сентября в восьмом туре чемпионата России встретятся «Рубин» и «Зенит». Игра на «Ак Барс Арене» начнется по свистку арбитра Рафаэля Шафеева в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Букмекерская компания Winline выбрала фаворитом «Зенит». На его триумф предложен коэффициент 1.74, что соответствует 56% вероятности результата. Ничья идет за 3.95 (24%), а победа москвичей — за 4.70 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха принесет выплату в 3950 рублей.

«Рубин» оказался сильнее в двух из четырех последних очных поединков. Викторию хозяев или ничью можно взять за 2.15.

«Зенит» забил казанцам в восьми предыдущих встречах, а команда Рашида Рахимова отличились в пяти играх. Обмен голами идет за 1.82, обратный рынок — за 2.03.

Эксперты ожидают от соперников результативных атакующих действий. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

Самый вероятный счет — 1:0 в пользу «Зенита». Поставить на него можно за 6.40.

Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

У «Зенита» и «Рубина» непростая история противостояния. Например, в сезоне-2021/22 дважды победил питерский клуб, а перед этим оба раза выиграли казанцы. Прошлый сезон команда Рахимова отыграла в первой лиге и в этом розыгрыше РПЛ не блещет. Но и сине-бело-голубые уже в трех из семи матчей потеряли очки. А в Кубке России уступили «Балтике» (0:1).

Зато можно спрогнозировать результативность поединка. «Рубин» в РПЛ-2023/24 ни разу не сыграл на ноль. При этом пять последних встреч казанцев пробили «верх» по точным ударам. В то же время забивная серия коллектива Сергея Семака в чемпионате России составляет 14 туров. А в шести из семи недавних выездов в премьер-лиге «Зенит» пропускал как минимум однажды.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.82.

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