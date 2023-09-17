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«Рубин» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 17 сентября 2023 года

Прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Зенит» 17 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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ФК «Рубин».
Фото Официальный сайт ФК «Рубин»

17 сентября в восьмом туре чемпионата России встретятся «Рубин» и «Зенит». Игра на «Ак Барс Арене» начнется по свистку арбитра Рафаэля Шафеева в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Букмекерская компания Winline выбрала фаворитом «Зенит». На его триумф предложен коэффициент 1.74, что соответствует 56% вероятности результата. Ничья идет за 3.95 (24%), а победа москвичей — за 4.70 (20%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха принесет выплату в 3950 рублей.

«Рубин» оказался сильнее в двух из четырех последних очных поединков. Викторию хозяев или ничью можно взять за 2.15.

«Зенит» забил казанцам в восьми предыдущих встречах, а команда Рашида Рахимова отличились в пяти играх. Обмен голами идет за 1.82, обратный рынок — за 2.03.

Эксперты ожидают от соперников результативных атакующих действий. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

Самый вероятный счет — 1:0 в пользу «Зенита». Поставить на него можно за 6.40.

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Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»

У «Зенита» и «Рубина» непростая история противостояния. Например, в сезоне-2021/22 дважды победил питерский клуб, а перед этим оба раза выиграли казанцы. Прошлый сезон команда Рахимова отыграла в первой лиге и в этом розыгрыше РПЛ не блещет. Но и сине-бело-голубые уже в трех из семи матчей потеряли очки. А в Кубке России уступили «Балтике» (0:1).

Зато можно спрогнозировать результативность поединка. «Рубин» в РПЛ-2023/24 ни разу не сыграл на ноль. При этом пять последних встреч казанцев пробили «верх» по точным ударам. В то же время забивная серия коллектива Сергея Семака в чемпионате России составляет 14 туров. А в шести из семи недавних выездов в премьер-лиге «Зенит» пропускал как минимум однажды.

Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.82.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
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«Спартак» — «Сочи»: где смотреть матч РПЛ 16 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
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27 тур
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30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
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