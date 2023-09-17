«Рубин» — «Зенит»: прогноз на матч РПЛ 17 сентября 2023 года
17 сентября в восьмом туре чемпионата России встретятся «Рубин» и «Зенит». Игра на «Ак Барс Арене» начнется по свистку арбитра Рафаэля Шафеева в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» с 16.25 мск.
Букмекерская компания Winline выбрала фаворитом «Зенит». На его триумф предложен коэффициент 1.74, что соответствует 56% вероятности результата. Ничья идет за 3.95 (24%), а победа москвичей — за 4.70 (20%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» исход в случае успеха принесет выплату в 3950 рублей.
«Рубин» оказался сильнее в двух из четырех последних очных поединков. Викторию хозяев или ничью можно взять за 2.15.
«Зенит» забил казанцам в восьми предыдущих встречах, а команда Рашида Рахимова отличились в пяти играх. Обмен голами идет за 1.82, обратный рынок — за 2.03.
Эксперты ожидают от соперников результативных атакующих действий. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.
Самый вероятный счет — 1:0 в пользу «Зенита». Поставить на него можно за 6.40.
Прогноз и ставка на матч «Рубин» — «Зенит»
У «Зенита» и «Рубина» непростая история противостояния. Например, в сезоне-2021/22 дважды победил питерский клуб, а перед этим оба раза выиграли казанцы. Прошлый сезон команда Рахимова отыграла в первой лиге и в этом розыгрыше РПЛ не блещет. Но и сине-бело-голубые уже в трех из семи матчей потеряли очки. А в Кубке России уступили «Балтике» (0:1).
Зато можно спрогнозировать результативность поединка. «Рубин» в РПЛ-2023/24 ни разу не сыграл на ноль. При этом пять последних встреч казанцев пробили «верх» по точным ударам. В то же время забивная серия коллектива Сергея Семака в чемпионате России составляет 14 туров. А в шести из семи недавних выездов в премьер-лиге «Зенит» пропускал как минимум однажды.
Рекомендуемая ставка: обмен голами за 1.82.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|8
|5
|3
|0
|12-3
|18
|
2
|Кр. Советов
|8
|4
|3
|1
|19-11
|15
|
3
|Динамо
|8
|4
|3
|1
|16-13
|15
|
4
|Зенит
|7
|4
|2
|1
|15-6
|14
|
5
|Урал
|7
|4
|1
|2
|8-8
|13
|
6
|Спартак
|8
|4
|1
|3
|13-12
|13
|
7
|ЦСКА
|8
|3
|3
|2
|16-12
|12
|
8
|Локомотив
|7
|3
|3
|1
|13-11
|12
|
9
|Пари НН
|8
|3
|2
|3
|6-7
|11
|
10
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|11-9
|11
|
11
|Ростов
|8
|2
|2
|4
|10-16
|8
|
12
|Сочи
|8
|2
|0
|6
|8-12
|6
|
13
|Рубин
|7
|1
|3
|3
|9-15
|6
|
14
|Оренбург
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Балтика
|8
|1
|1
|6
|8-15
|4
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|15.09
|19:00
|
Динамо – Пари НН
|1 : 1
|16.09
|14:00
|
ЦСКА – Кр. Советов
|2 : 2
|16.09
|16:30
|
Ахмат – Краснодар
|1 : 1
|16.09
|19:00
|
Спартак – Сочи
|1 : 0
|16.09
|21:15
|
Балтика – Ростов
|2 : 2
|17.09
|14:00
|
Урал – Факел
|- : -
|17.09
|16:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|17.09
|19:00
|
Локомотив – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Антон Заболотный
ЦСКА
|5
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|5
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Сергей Пиняев
Локомотив
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|5
|1
|1
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|5
|1
|1
|
|
Александр Солдатенков
Крылья Советов
|8
|1
|1