Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 12:15

«Рубин» — «Зенит»: где смотреть матч РПЛ 17 сентября 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Рубин» — «Зенит» 17 сентября 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Маттео Кассьерра («Зенит»).
Фото Официальный сайт ФК «Зенит»

17 сентября в восьмом туре РПЛ «Рубин» примет «Зенит». Поединок состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени со свистком судьи Рафаэля Шафеева. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.25 мск.

Россия. Премьер-лига. 8-й тур
17 сент, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Зенит

Букмекерская компания Winline нарекла фаворитом гостей. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.74, это приблизительно 56% вероятности результата. Ничья идет за 3.95 (24%), триумф казанцев — за 4.70 (20%).

Ставка в 1000 рублей на коллектив Рашида Рахимова в случае успеха принесет выплату в 4700 рублей.

Верите, что «Зенит» одолеет хозяев всухую? Тогда сыграйте на этот исход с котировкой 2.85.

«Рубин» оказался сильнее в двух из четырех последних очных поединков. Викторию хозяев или ничью можно взять за 2.15.

Джуд Беллингем (&laquo;Реал Мадрид&raquo;). Беллингем и Хоселу тащат «Реал Мадрид» к пятой победе в ла лиге подряд. Чем ответят Захарян и «Реал Сосьедад»?

«Зенит» забил казанцам в восьми предыдущих встречах, а команда Рахимова отличились в пяти играх. Обмен голами идет за 1.82, обратный рынок — за 2.03.

Победа парней Сергея Семака с форой (+1) оценена в 1.64.

Эксперты ожидают от соперников результативных атакующих действий. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

Самый вероятный счет — 1:0 в пользу «Зенита». Поставить на него можно за 6.40.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!

18+ Реклама. Рекламодатель: winline.ru

Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
0
Читайте также
Пашинян заявил о неизменности внешнеполитического вектора Армении
В Японии заявили об угрозе исчезновения украинского народа
В Тульской области беспилотник упал на территории логистического центра
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Борнмут» — «Челси»: лондонцы выжмут третью официальную победу под руководством Почеттино

СКА — «Сибирь»: прогноз на матч КХЛ 17 сентября 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 5 3 0 12-3 18
2
 Кр. Советов 8 4 3 1 19-11 15
3
 Динамо 8 4 3 1 16-13 15
4
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Спартак 8 4 1 3 13-12 13
7
 ЦСКА 8 3 3 2 16-12 12
8
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
9
 Пари НН 8 3 2 3 6-7 11
10
 Ахмат 8 3 2 3 11-9 11
11
 Ростов 8 2 2 4 10-16 8
12
 Сочи 8 2 0 6 8-12 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Балтика 8 1 1 6 8-15 4
16
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 1 : 1
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 2 : 2
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 1 : 1
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 1 : 0
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 2 : 2
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 5
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Сергей Пиняев

Сергей Пиняев

Локомотив

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 5 1 1
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 5 1 1
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 8 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости