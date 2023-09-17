17 сентября в восьмом туре РПЛ «Рубин» примет «Зенит». Поединок состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени со свистком судьи Рафаэля Шафеева. В прямом эфире игру покажут сайт matchtv.ru и на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 16.25 мск.

Букмекерская компания Winline нарекла фаворитом гостей. На победу сине-бело-голубых можно поставить с коэффициентом 1.74, это приблизительно 56% вероятности результата. Ничья идет за 3.95 (24%), триумф казанцев — за 4.70 (20%).

Ставка в 1000 рублей на коллектив Рашида Рахимова в случае успеха принесет выплату в 4700 рублей.

Верите, что «Зенит» одолеет хозяев всухую? Тогда сыграйте на этот исход с котировкой 2.85.

«Рубин» оказался сильнее в двух из четырех последних очных поединков. Викторию хозяев или ничью можно взять за 2.15.

«Зенит» забил казанцам в восьми предыдущих встречах, а команда Рахимова отличились в пяти играх. Обмен голами идет за 1.82, обратный рынок — за 2.03.

Победа парней Сергея Семака с форой (+1) оценена в 1.64.

Эксперты ожидают от соперников результативных атакующих действий. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.86, ТМ 2.5 — за 1.99.

Самый вероятный счет — 1:0 в пользу «Зенита». Поставить на него можно за 6.40.

Фрибет светит всем — возвращайся в игру и забирай его!