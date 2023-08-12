«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз на матч Суперкубка Германии 12 августа 2023 года
12 августа на «Альянц Арене» в Мюнхене состоится Суперкубок Германии — трофей разыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Встреча чемпиона бундеслиги и обладателя Кубка страны начнется в 21.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 21.30 мск.
В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу «Баварии» в основное время предлагают с коэффициентом 1.62, что составляет примерно 59% вероятности. Успех «красных быков» оценен в 5.06 (19%). Котировка на ничью — 4.44 (22%).
Мюнхенцы завоевали три Суперкубка подряд. Ставка в 1000 рублей на красных в случае их нового триумфа принесет 1620 рублей.
Аналитики не сомневаются, что коллектив Томаса Тухеля заберет титул: их триумф идет за 1.35, чемпионство «Лейпцига» — за 3.21.
В прошлогоднем розыгрыше трофея тоже участвовали «Бавария» и «РБ Лейпциг» и выдали яркое шоу с восемью голами (5:3 в пользу мюнхенцев). Тотал больше трех мячей в нынешнем финале доступен за 1.86, ТМ 3 — за 1.97.
Соперники огорчили друг друга в пяти очных поединках кряду. Обмен результативными ударами представлен за 1.63, обратный рынок — за 2.26.
Наиболее возможный итог Суперкубка после 90 минут, по версии экспертов, — виктория 2:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.48.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»
Мюнхенцы и «красные быки» сойдутся в финале Суперкубка Германии во второй раз подряд. Прошлогоднее столкновение получилось искрометным: уже к перерыву чемпионы бундеслиги повели 3:0, но во втором тайме растеряли все преимущество и пропустили столько же. К счастью для собственных фанатов, свои два точных выстрела «Бавария» все же оформила и забрала трофей в десятый раз в своей истории.
Последние розыгрыши Суперкубков приучили к зрелищным представлениям: в пяти поединках из шести залетало минимум четыре гола. Исключение — финал-2019, когда «Боруссия» одолела «Мюнхен» со счетом 2:0. Да и в очных встречах «Бавария» с «Лейпцигом» нередко выдают результативные концерты: в пяти недавних свиданиях из семи наколотили от четырех мячей на двоих и больше.
Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и тотал больше 2.5 за 1.78.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
2
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|3
|2
|1
|0
|10-5
|7
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
7
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Локомотив
|3
|1
|1
|1
|7-7
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Оренбург
|3
|0
|1
|2
|3-6
|1
|
15
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|- : -
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|- : -
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Наир Тикнизян
Локомотив
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0