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«Бавария» — «РБ Лейпциг»: прогноз на матч Суперкубка Германии 12 августа 2023 года

Прогноз на матч Суперкубка Германии «Бавария» — «РБ Лейпциг» 12 августа 2023 года
Илья Потетюев
Корреспондент отдела ставок
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Джамал Мусиала («Бавария»).
Фото Global Look Press

12 августа на «Альянц Арене» в Мюнхене состоится Суперкубок Германии — трофей разыграют «Бавария» и «РБ Лейпциг». Встреча чемпиона бундеслиги и обладателя Кубка страны начнется в 21.45 по московскому времени. Телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3» покажут поединок в прямом эфире с 21.30 мск.

Германия. Суперкубок.
12 авг, 21:45. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
РБ Лейпциг

В букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: взять победу «Баварии» в основное время предлагают с коэффициентом 1.62, что составляет примерно 59% вероятности. Успех «красных быков» оценен в 5.06 (19%). Котировка на ничью — 4.44 (22%).

Мюнхенцы завоевали три Суперкубка подряд. Ставка в 1000 рублей на красных в случае их нового триумфа принесет 1620 рублей.

Аналитики не сомневаются, что коллектив Томаса Тухеля заберет титул: их триумф идет за 1.35, чемпионство «Лейпцига» — за 3.21.

В прошлогоднем розыгрыше трофея тоже участвовали «Бавария» и «РБ Лейпциг» и выдали яркое шоу с восемью голами (5:3 в пользу мюнхенцев). Тотал больше трех мячей в нынешнем финале доступен за 1.86, ТМ 3 — за 1.97.

Соперники огорчили друг друга в пяти очных поединках кряду. Обмен результативными ударами представлен за 1.63, обратный рынок — за 2.26.

Наиболее возможный итог Суперкубка после 90 минут, по версии экспертов, — виктория 2:1. Финиш встречи с таким счетом дали за 7.48.

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Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «РБ Лейпциг»

Мюнхенцы и «красные быки» сойдутся в финале Суперкубка Германии во второй раз подряд. Прошлогоднее столкновение получилось искрометным: уже к перерыву чемпионы бундеслиги повели 3:0, но во втором тайме растеряли все преимущество и пропустили столько же. К счастью для собственных фанатов, свои два точных выстрела «Бавария» все же оформила и забрала трофей в десятый раз в своей истории.

Последние розыгрыши Суперкубков приучили к зрелищным представлениям: в пяти поединках из шести залетало минимум четыре гола. Исключение — финал-2019, когда «Боруссия» одолела «Мюнхен» со счетом 2:0. Да и в очных встречах «Бавария» с «Лейпцигом» нередко выдают результативные концерты: в пяти недавних свиданиях из семи наколотили от четырех мячей на двоих и больше.

Рекомендуемая ставка: «Обе забьют» и тотал больше 2.5 за 1.78.

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Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Бавария
ФК Лейпциг
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«Арсенал» — «Ноттингем Форест»: прогноз на матч АПЛ 12 августа 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
2
 Краснодар 3 3 0 0 6-1 9
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 3 2 1 0 10-5 7
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
7
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
8
 Локомотив 3 1 1 1 7-7 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
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