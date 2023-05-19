«Локомотив» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2023 года
20 мая в 28-м туре чемпионата России «Локомотив» примет «Факел». Игра состоится в Черкизово на «РЖД Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 13.55 мск. Главным арбитром назначен туляк Алексей Амелин.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Локомотиву». На победу москвичей выставлен коэффициент 1.86, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (25%), успех «Факела» — за 4.18 (22%).
Ставка в 1000 рублей на команду из Воронежа в случае ее триумфа принесет выплату в 3180 рублей.
«Факел» не проиграл четыре из пяти последних матчей. Вариант Х2 доступен за 1.99.
В трех предыдущих играх РПЛ воронежцы победили, причем всухую. «П2 и обе забьют — нет» оценено мощными 7.20.
На отсутствие обмена голами без всяких дополнительных условий можно поставить за 2.06, на «обе забьют» — за 1.75.
«Локо» и «Факел» за всю историю встречались пять раз, и воронежцы ни разу не пропустили больше одного мяча. ИТМ1 (1.5) идет за 1.96, ИТБ1 (1.5) — 1.85.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.60.
Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Факел»
«Факел» проводит очень мощную концовку сезона: воронежцы выиграли всухую три матча подряд — один под руководством Дмитрия Пятибратова и два вместе с Вадимом Евсеевым. Причем обыграны были отнюдь не аутсайдеры, а «Динамо» и «Ростов» (по 2:0), а также «Нижний Новгород» (1:0). Благодаря этим результатам номинальному аутсайдеру удалось даже покинуть зону стыков.
«Локомотив» божит весной в РПЛ: выиграл семь из десяти матчей при одном поражении — от «Зенита» (1:2). Москвичи забили во всех без исключения играх на этом отрезке, и это с учетом травмы Дзюбы. Пока Артем лечится, его здорово подменяет Изидор — отличился в четырех встречах подряд. Дома француз с партнерами в четырех играх после перерыва положили 12 мячей и с большой долей вероятности отличатся в ближайшем матче.
Набрать три очка «Локо» могут помешать не лучшие действия в обороне — «железнодорожники» сыграли насухо только в одном из шести предыдущих матчей.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6