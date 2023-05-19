20 мая в 28-м туре чемпионата России «Локомотив» примет «Факел». Игра состоится в Черкизово на «РЖД Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер» с 13.55 мск. Главным арбитром назначен туляк Алексей Амелин.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение «Локомотиву». На победу москвичей выставлен коэффициент 1.86, что приблизительно 53% вероятности исхода. Ничья идет за 3.88 (25%), успех «Факела» — за 4.18 (22%).

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«Факел» не проиграл четыре из пяти последних матчей. Вариант Х2 доступен за 1.99.

В трех предыдущих играх РПЛ воронежцы победили, причем всухую. «П2 и обе забьют — нет» оценено мощными 7.20.

На отсутствие обмена голами без всяких дополнительных условий можно поставить за 2.06, на «обе забьют» — за 1.75.

«Локо» и «Факел» за всю историю встречались пять раз, и воронежцы ни разу не пропустили больше одного мяча. ИТМ1 (1.5) идет за 1.96, ИТБ1 (1.5) — 1.85.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, ничья 1:1 за 6.60.

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Факел»

«Факел» проводит очень мощную концовку сезона: воронежцы выиграли всухую три матча подряд — один под руководством Дмитрия Пятибратова и два вместе с Вадимом Евсеевым. Причем обыграны были отнюдь не аутсайдеры, а «Динамо» и «Ростов» (по 2:0), а также «Нижний Новгород» (1:0). Благодаря этим результатам номинальному аутсайдеру удалось даже покинуть зону стыков.

«Локомотив» божит весной в РПЛ: выиграл семь из десяти матчей при одном поражении — от «Зенита» (1:2). Москвичи забили во всех без исключения играх на этом отрезке, и это с учетом травмы Дзюбы. Пока Артем лечится, его здорово подменяет Изидор — отличился в четырех встречах подряд. Дома француз с партнерами в четырех играх после перерыва положили 12 мячей и с большой долей вероятности отличатся в ближайшем матче.

Набрать три очка «Локо» могут помешать не лучшие действия в обороне — «железнодорожники» сыграли насухо только в одном из шести предыдущих матчей.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.75.

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