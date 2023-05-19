Решающий матч для «Баварии» за тур до финиша бундеслиги. Подарит ли «Лейпциг» чемпионство «Боруссии»?
20 мая в центральном матче 33-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» сразится с «Лейпцигом». Игра пройдет на «Альянц Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Насладиться определяющей в борьбе за чемпионство встречей в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 3». Трансляция стартует в 19.25 мск.
Коэффициенты букмекеров на матч бундеслиги «Бавария» — «Лейпциг» 20 мая 2023 года
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Бавария» должна набрать очередные три очка. Победа мюнхенцев идет за коэффициент 1.53, вероятность этого исхода — около 65%. Триумф «Лейпцига» доступен за 5.58 (15%), ничья — за 4.99 (20%).
В первом круге соперники поделили очки (1:1). На то, что «РБ» снова не уступит, котировка — 2.62.
Эксперты уверены, что игра получится горячей и очень результативной. Тотал больше 3.5 гола оценен в 1.99, ТМ 3.5 — в 1.88.
Велики шансы и на обмен голами, тем более соперники забили друг другу в четырех предыдущих очных встречах. Такое условие можно взять за 1.52, обратное — за 2.55.
«Бавария» оформила более двух мячей в ворота «Лейпцига» в четырех из шести прошлых играх. ИТБ1 (2.5) идет за 2.07, ИТМ1 (2.5) — за 1.69.
Обе команды забили во вторых таймах трех последних матчей, причем мюнхенцы каждый раз отправляли в ворота соперников не менее двух мячей. На то, что во второй 45-минутке будет оформлено больше голов, чем в первой, котировка — 1.93.
Наиболее вероятный точный счет — 2:1 в пользу «Баварии» за 8.25.
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«Бавария» — «Лейпциг»: прогноз и анализ матча 33-го тура бундеслиги 20 мая 2023 года
Нынешний сезон бундеслиги, пожалуй, самый захватывающий за последние годы. Если раньше «Бавария» забирала титул задолго до финиша, то в этом году интрига, вероятно, доживет до заключительного тура. Ее смерть настанет лишь в одном случае: если «Боруссия» потеряет очки в гостях у «Аугсбурга», а «Бавария» одолеет «Лейпциг». Сейчас лидеров разделяет всего один балл.
«РБ», по сути, последняя надежда «Дортмунда». «Шмели» в какой-то момент перехватили лидерство, но ничья с «Бохумом» в 30-м туре (1:1) вынуждает их снова зависеть от результатов конкурента. А он ошибаться больше не хочет — в трех последних турах «Бавария» набрала максимум очков, обыграв «Герту», «Вердер» и «Шальке» с общим счетом 10:1. В игре с «горняками» мюнхенцы так сильно жаждали победы, что увлеклись и забили шесть мячей, нанеся в створ ворот соперника 14 ударов.
Но то был аутсайдер бундеслиги, а в 33-м туре команду Томаса Тухеля ждет намного более дисциплинированный соперник. «Лейпциг» идет третьим и ведет борьбу с «Унионом» за бронзу, а параллельно ждет финала Кубка Германии против «Айнтрахта». Но он состоится только через две недели, поэтому жалеть сил ребята Марко Розе не будут — нельзя упустить шанс стать косвенными героями сезона, отняв чашу у «Баварии».
Возможность огорчить мюнхенцев у «РБ», безусловно, есть. «Красные быки» выиграли семь из восьми последних матчей во всех турнирах, а в первом круге не позволили действующим чемпионам увезти победу с «Ред Булл Арены» (1:1). К слову, единственный мяч «Баварии» в той встрече забил Эрик-Максим Шупо-Мотинг, а Ян Зоммер отразил два из трех ударов в створ. В предстоящей встрече камерунец точно не сыграет (у него травма колена), а участие швейцарца под вопросом. Также фаворит ослаблен потерей Дэвиса, Эрнандеса, Нойера и Станишича. «Лейпцигу» не поможет Гулачи, а также в последний момент решится возможность участия Ольмо.
Прогноз и ставка на матч «Бавария» — «Лейпциг»
«Бавария» выиграла только половину из десяти последних матчей во всех турнирах (при трех поражениях и двух ничьих), а с разницей в два и более гола одержала всего три победы. Что касается встреч непосредственно с «Лейпцигом», то из восьми крайних лишь две завершились крупным успехом мюнхенцев. На «Альянц Стэдиум» «РБ» не проигрывает с разницей более двух мячей с 2017 года.
Нельзя забывать, что у «Баварии» из обоймы выбыли несколько значимых игроков, а если так и не оправится Зоммер, тогда в раму встанет Свен Ульрайх — мужчина без игровой практики и большой любитель ошибиться. В любом случае хозяев вряд ли ждет легкий матч.
Рекомендуемая ставка: победа «Лейпцига» с форой (+1.5) гола за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6