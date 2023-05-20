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«Локомотив» — «Факел»: где смотреть матч РПЛ 20 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Локомотив» — «Факел» 20 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Иван Игнатьев.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

20 мая «Локомотив» в 28-м туре чемпионата России сыграет с «Факелом». Игра пройдет на «РЖД Арене» и начнется в 14.00 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Премьер». Трансляция стартует в 13.55 мск. Главным арбитром назначен Алексей Амелин из Тулы.

Россия. Премьер-лига. 28-й тур
20 мая, 14:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Факел

Букмекерская компания Olimpbet больше верит в «Локомотив». На победу команды Михаила Галактионова можно поставить с коэффициентом 1.86, вероятность этого исхода — примерно 53%. Успех «Факела» идет за 4.18 (22%), ничья — за 3.88 (25%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае равенства на табло выплата составит 3880 рублей, а чистая прибыль — 2880 рублей.

«Факел» выиграл три последних матча в РПЛ. На его непоражение в предстоящем матче котировка — 1.99.

Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.83, ТМ 2.5 — за 2.03.

На отсутствие обмена голами можно поставить за 2.06, на «обе забьют» — за 1.75. За пять очных матчей за всю историю противостояния команд они ни разу не забили друг другу.

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ИТМ1 (1.5) идет за 1.96, ИТБ1 (1.5) — за 1.85. В трех из четырех предыдущих встреч дома в РПЛ «Локо» оформлял минимум два мяча.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению экспертов, — ничья 1:1 за 6.60.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
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Квинси Промес

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