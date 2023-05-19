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Даниил Медведев — Стефанос Циципас: россиянину пока рано соперничать с греком на грунте

Прогноз на матч ATP Рим Даниил Медведев — Стефанос Циципас 20 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

20 мая в Риме состоится полуфинал «мастерса», в котором российский теннисист Даниил Медведев сразится с греком Стефаносом Циципасом. Игра начнется приблизительно в 14.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 7:4 в пользу Осьминога.

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Букмекерская компания Olimpbet считает Медведева небольшим аутсайдером поединка. Его победа оценена коэффициентом 2.27, в процентном соотношении это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех Циципаса котируется за 1.67 (56%).

Ставка в 1000 рублей на теннисиста из России в случае его выхода в финал принесет радость и выигрыш в 2270 рублей как дополнение.

Медведев уже обыгрывал грека на грунтовом «мастерсе» — в Монте-Карло в 2019 году. На то, что в этот раз он возьмет минимум сет, котировка — 1.47. Если же вы считаете, что Стефанос закроет Даниила в двух партиях, возьмите такое условие за 2.55.

Циципас всех соперников на этом турнире обыграл 2:0, Медведев — трех из четырех. Два сета в матче идут за 1.58, три — за 2.23.

Теннисисты трижды встречались в прошлом сезоне и каждый раз играли «верх» по геймам. Тотал больше 22.5 в предстоящей игре доступен за 1.94, ТМ 22.5 — за 1.91.

Тай-брейк можно оформить за 2.35, его отсутствие — за 1.53.

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Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас

Хотелось бы верить, что Медведев выйдет в финал в Риме и завоюет первый титул на грунте. Однако холодный разум говорит, что полуфинал — его предел. И тут дело отнюдь не в стадии, а в сопернике, потому что с Циципасом на этом турнире может сравниться разве что Руне.

Грек завалил четверых противников подряд со счетом 2:0. В столице Италии он играет очень уверенно и агрессивно, что в сумме даст ему конкретное преимущество над Медведевым. В последний раз на грунте они играли в 2021-м на «Ролан Гаррос», и тогда Стеф очень сильно превосходил Даниила в резкости, не давал ему спокойно плести розыгрыши. Сейчас наверняка будет что-то похожее.

Циципас выиграл у Медведева два последних матча, и оба на харде, но это не значит, что в целом он теперь превосходит россиянина. На твердом покрытии Даниил по-прежнему сильнее соперника, но на грунте с его высоким и зачастую непредсказуемым отскоком преимущество будет за греком.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса за 1.67.

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Теннис
Прогнозы на спорт
Даниил Медведев
Стефанос Циципас
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«Локомотив» — «Факел»: прогноз на матч РПЛ 20 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
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Спартак – ЦСКА
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