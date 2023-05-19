20 мая в Риме состоится полуфинал «мастерса», в котором российский теннисист Даниил Медведев сразится с греком Стефаносом Циципасом. Игра начнется приблизительно в 14.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 7:4 в пользу Осьминога.

Букмекерская компания Olimpbet считает Медведева небольшим аутсайдером поединка. Его победа оценена коэффициентом 2.27, в процентном соотношении это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех Циципаса котируется за 1.67 (56%).

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Медведев уже обыгрывал грека на грунтовом «мастерсе» — в Монте-Карло в 2019 году. На то, что в этот раз он возьмет минимум сет, котировка — 1.47. Если же вы считаете, что Стефанос закроет Даниила в двух партиях, возьмите такое условие за 2.55.

Циципас всех соперников на этом турнире обыграл 2:0, Медведев — трех из четырех. Два сета в матче идут за 1.58, три — за 2.23.

Теннисисты трижды встречались в прошлом сезоне и каждый раз играли «верх» по геймам. Тотал больше 22.5 в предстоящей игре доступен за 1.94, ТМ 22.5 — за 1.91.

Тай-брейк можно оформить за 2.35, его отсутствие — за 1.53.

Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас

Хотелось бы верить, что Медведев выйдет в финал в Риме и завоюет первый титул на грунте. Однако холодный разум говорит, что полуфинал — его предел. И тут дело отнюдь не в стадии, а в сопернике, потому что с Циципасом на этом турнире может сравниться разве что Руне.

Грек завалил четверых противников подряд со счетом 2:0. В столице Италии он играет очень уверенно и агрессивно, что в сумме даст ему конкретное преимущество над Медведевым. В последний раз на грунте они играли в 2021-м на «Ролан Гаррос», и тогда Стеф очень сильно превосходил Даниила в резкости, не давал ему спокойно плести розыгрыши. Сейчас наверняка будет что-то похожее.

Циципас выиграл у Медведева два последних матча, и оба на харде, но это не значит, что в целом он теперь превосходит россиянина. На твердом покрытии Даниил по-прежнему сильнее соперника, но на грунте с его высоким и зачастую непредсказуемым отскоком преимущество будет за греком.

Рекомендуемая ставка: победа Циципаса за 1.67.

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