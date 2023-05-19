Даниил Медведев — Стефанос Циципас: россиянину пока рано соперничать с греком на грунте
20 мая в Риме состоится полуфинал «мастерса», в котором российский теннисист Даниил Медведев сразится с греком Стефаносом Циципасом. Игра начнется приблизительно в 14.00 по московскому времени, в России она показана не будет. Счет личных встреч — 7:4 в пользу Осьминога.
Букмекерская компания Olimpbet считает Медведева небольшим аутсайдером поединка. Его победа оценена коэффициентом 2.27, в процентном соотношении это приблизительно 44% вероятности исхода. Успех Циципаса котируется за 1.67 (56%).
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Медведев уже обыгрывал грека на грунтовом «мастерсе» — в Монте-Карло в 2019 году. На то, что в этот раз он возьмет минимум сет, котировка — 1.47. Если же вы считаете, что Стефанос закроет Даниила в двух партиях, возьмите такое условие за 2.55.
Циципас всех соперников на этом турнире обыграл 2:0, Медведев — трех из четырех. Два сета в матче идут за 1.58, три — за 2.23.
Теннисисты трижды встречались в прошлом сезоне и каждый раз играли «верх» по геймам. Тотал больше 22.5 в предстоящей игре доступен за 1.94, ТМ 22.5 — за 1.91.
Тай-брейк можно оформить за 2.35, его отсутствие — за 1.53.
Прогноз и ставка на матч Даниил Медведев — Стефанос Циципас
Хотелось бы верить, что Медведев выйдет в финал в Риме и завоюет первый титул на грунте. Однако холодный разум говорит, что полуфинал — его предел. И тут дело отнюдь не в стадии, а в сопернике, потому что с Циципасом на этом турнире может сравниться разве что Руне.
Грек завалил четверых противников подряд со счетом 2:0. В столице Италии он играет очень уверенно и агрессивно, что в сумме даст ему конкретное преимущество над Медведевым. В последний раз на грунте они играли в 2021-м на «Ролан Гаррос», и тогда Стеф очень сильно превосходил Даниила в резкости, не давал ему спокойно плести розыгрыши. Сейчас наверняка будет что-то похожее.
Циципас выиграл у Медведева два последних матча, и оба на харде, но это не значит, что в целом он теперь превосходит россиянина. На твердом покрытии Даниил по-прежнему сильнее соперника, но на грунте с его высоким и зачастую непредсказуемым отскоком преимущество будет за греком.
Рекомендуемая ставка: победа Циципаса за 1.67.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|20
|5
|2
|70-17
|65
|
2
|ЦСКА
|27
|16
|6
|5
|51-24
|54
|
3
|Ростов
|27
|14
|8
|5
|44-35
|50
|
4
|Спартак
|27
|14
|8
|5
|58-36
|50
|
5
|Ахмат
|27
|14
|4
|9
|44-34
|46
|
6
|Краснодар
|27
|12
|7
|8
|57-44
|43
|
7
|Динамо
|27
|12
|6
|9
|44-38
|42
|
8
|Оренбург
|27
|12
|3
|12
|50-52
|39
|
9
|Сочи
|27
|11
|4
|12
|36-48
|37
|
10
|Локомотив
|27
|10
|6
|11
|46-43
|36
|
11
|Урал
|27
|8
|6
|13
|29-42
|30
|
12
|Факел
|27
|5
|12
|10
|34-45
|27
|
13
|Кр. Советов
|27
|6
|8
|13
|27-43
|26
|
14
|Пари НН
|27
|6
|5
|16
|27-50
|23
|
15
|Химки
|27
|4
|6
|17
|25-59
|18
|
16
|Торпедо
|27
|3
|4
|20
|20-52
|13
|20.05
|14:00
|
Локомотив – Факел
|- : -
|20.05
|16:30
|
Торпедо – Динамо
|- : -
|20.05
|16:30
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|20.05
|19:00
|
Ахмат – Химки
|- : -
|21.05
|14:00
|
Кр. Советов – Урал
|- : -
|21.05
|16:30
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|21.05
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|22.05
|19:00
|
Пари НН – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|23
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|17
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|25
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|17
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|25
|1
|6