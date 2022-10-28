«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 29 октября 2022 года
29 октября в матче 14-го тура АПЛ встретятся «Лестер» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 14.30 по московскому времени на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Роберт Джонс.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у хозяев почти нет шансов. Поставить на победу «Лестера» можно за гигантские 9.80 (9%), ничью оценили в 6.00 (16%), успех «Сити» — в 1.32 (75%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6000 рублей.
Если считаете, что «Лестер» не уступит дома, оформите ставку за 3.60.
Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.10, Ф2(-1.5) — за 1.79.
Эксперты ждут от матча сверхрезультативности и предлагают поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.10, однако ставка контрастирует с фактами. В трех последних выездных матчах «Сити» забил всего один мяч, а способен ли «Лестер» в одиночку дотащить такой «верх» — вопрос. Командам из топ-6 в этом сезоне больше двух не забивали. Так что есть смысл присмотреться к ТМ 3.5 за 1.78.
Вариант «обе забьют» тоже считается предпочтительным и идет за 1.78, но статистика также против. За последние пять матчей во всех турнирах ставка зашла по одному разу у «Лестера» и «Манчестер Сити». Можно взять на прицел «обе забьют — нет» за 2.04.
Эрлинг Холанн может пропустить матч из-за травмы, но на тот случай, если норвежец появится на поле, есть ставка на его гол за 1.55. Можно подстраховаться и взять гол Кевина де Брюйне или Фила Фодена за 2.00.
Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу гостей за 7.40.
Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» конкретно просел и впал в кризис. Октябрь для горожан начался убойно (14:3 по сумме трех матчей во всех турнирах), а потом как отрезало — две нулевые ничьи в Лиге чемпионов и поражение от «Ливерпуля» тому доказательство.
«Лестер» же, на старте сезона считавшийся главным аутсайдером чемпионата (и вполне справедливо), воспарил. 2:0 с «Лидсом», 4:0 с «Лестером», и вот команда уже не в зоне вылета. Правда, обольщаться не стоит — «Сити» все еще лучший английский клуб, и его кризисы не оборачиваются в катастрофу (0:1 за три последних топ-матча), а значит, нас ждет просто скучная игра.
Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|
2
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|28-15
|26
|
4
|Ростов
|14
|7
|5
|2
|25-20
|26
|
5
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|
6
|Ахмат
|14
|7
|2
|5
|22-21
|23
|
7
|Динамо
|14
|6
|5
|3
|24-17
|23
|
8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|
9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|
10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|
11
|Кр. Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|
12
|Н. Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|
13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|
14
|Локомотив
|14
|3
|3
|8
|17-29
|12
|
15
|Химки
|14
|2
|3
|9
|13-28
|9
|
16
|Торпедо
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|28.10
|17:00
|
Оренбург – Факел
|4 : 1
|29.10
|14:00
|
Динамо – Химки
|- : -
|29.10
|16:30
|
Ахмат – Ростов
|- : -
|29.10
|19:00
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|30.10
|14:00
|
Кр. Советов – Н. Новгород
|- : -
|30.10
|14:00
|
Сочи – Урал
|- : -
|30.10
|16:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|30.10
|19:30
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|11
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|11
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|13
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Артем Мещанинов
Сочи
|12
|1
|2