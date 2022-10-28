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«Лестер» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч АПЛ 29 октября 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Лестер» — «Манчестер Сити» 29 октября 2022 года
Артем Белинин
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press

29 октября в матче 14-го тура АПЛ встретятся «Лестер» и «Манчестер Сити». Матч начнется в 14.30 по московскому времени на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Роберт Джонс.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
29 окт, 14:30. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
Манчестер Сити

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает, что у хозяев почти нет шансов. Поставить на победу «Лестера» можно за гигантские 9.80 (9%), ничью оценили в 6.00 (16%), успех «Сити» — в 1.32 (75%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 6000 рублей.

Если считаете, что «Лестер» не уступит дома, оформите ставку за 3.60.

Улучшить коэффициенты можно при помощи форы: Ф1(+1.5) доступна за 2.10, Ф2(-1.5) — за 1.79.

Эксперты ждут от матча сверхрезультативности и предлагают поставить на тотал больше 3.5 мяча за 2.10, однако ставка контрастирует с фактами. В трех последних выездных матчах «Сити» забил всего один мяч, а способен ли «Лестер» в одиночку дотащить такой «верх» — вопрос. Командам из топ-6 в этом сезоне больше двух не забивали. Так что есть смысл присмотреться к ТМ 3.5 за 1.78.

Вариант «обе забьют» тоже считается предпочтительным и идет за 1.78, но статистика также против. За последние пять матчей во всех турнирах ставка зашла по одному разу у «Лестера» и «Манчестер Сити». Можно взять на прицел «обе забьют — нет» за 2.04.

Эрлинг Холанн может пропустить матч из-за травмы, но на тот случай, если норвежец появится на поле, есть ставка на его гол за 1.55. Можно подстраховаться и взять гол Кевина де Брюйне или Фила Фодена за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу гостей за 7.40.

Эрлинг Холанн. «Лестер» — «Манчестер Сити»: без Холанна у гостей нет шансов?

Прогноз и ставка на матч «Лестер» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» конкретно просел и впал в кризис. Октябрь для горожан начался убойно (14:3 по сумме трех матчей во всех турнирах), а потом как отрезало — две нулевые ничьи в Лиге чемпионов и поражение от «Ливерпуля» тому доказательство.

«Лестер» же, на старте сезона считавшийся главным аутсайдером чемпионата (и вполне справедливо), воспарил. 2:0 с «Лидсом», 4:0 с «Лестером», и вот команда уже не в зоне вылета. Правда, обольщаться не стоит — «Сити» все еще лучший английский клуб, и его кризисы не оборачиваются в катастрофу (0:1 за три последних топ-матча), а значит, нас ждет просто скучная игра.

Рекомендуемая ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.78.

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ФК Лестер
ФК Манчестер Сити
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2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
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 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 - : -
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
29.10 19:00
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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