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«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч Кубка Англии 7 января 2023 года

Прогноз на матч Кубка Англии «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон» 7 января 2023 года
Артем Белинин
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Юрген Клопп.
Фото Global Look Press

7 января в 3-м раунде Кубка Англии встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на «Энфилде», прямая трансляция для России не предусмотрена. Команды в этом сезоне еще не играли в Кубке, а «Ливерпуль» — действующий обладатель трофея.

Англия. Кубок. 1/32 финала
07 янв, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Вулверхэмптон

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами красных. Поставить на них можно за 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Ничья предложена за 5.70 (17%), успех «Вулвз» — за 8.40 (9%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5700 рублей.

В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка сразу же — от «Норвича». Если считаете, что в этот раз «Вулвз» задержатся в турнире, оформите ставку за 3.40.

В этом матче можно поставить на проход — успех хозяев оценили в 1.16, гостей — в 5.70.

Улучшить котировку на победу «Ливерпуля» и добавить шансов «Вулверхэмптону» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.98, Ф2(+1.5) — за 1.90.

Эксперты ожидают результативной встречи, поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.57.

С вариантом «обе забьют» аналитики не определились, он идет за 1.90. Так же как и обратный исход.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Ливерпуля» за 6.70.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Можно говорить что угодно о форме «Ливерпуля», проигравшего «Брентфорду (1:3), но есть несколько важных моментов. Во-первых, «Вулвз» идут в зоне вылета АПЛ, за 18 туров они забили всего 11 мячей. Это самая нерезультативная элитная команда. Во-вторых, «Ливерпулю» очень нужна победа — в АПЛ и ЛЧ им ничего не светит, из Кубка Лиги они вылетели. В-третьих, возможен дебют Гакпо — а значит, шансы на крупную победу еще более высоки.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.98.

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Прогнозы на спорт
ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Ливерпуль
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«Вильярреал» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 7 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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