7 января в 3-м раунде Кубка Англии встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на «Энфилде», прямая трансляция для России не предусмотрена. Команды в этом сезоне еще не играли в Кубке, а «Ливерпуль» — действующий обладатель трофея.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами красных. Поставить на них можно за 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Ничья предложена за 5.70 (17%), успех «Вулвз» — за 8.40 (9%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5700 рублей.

В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка сразу же — от «Норвича». Если считаете, что в этот раз «Вулвз» задержатся в турнире, оформите ставку за 3.40.

В этом матче можно поставить на проход — успех хозяев оценили в 1.16, гостей — в 5.70.

Улучшить котировку на победу «Ливерпуля» и добавить шансов «Вулверхэмптону» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.98, Ф2(+1.5) — за 1.90.

Эксперты ожидают результативной встречи, поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.57.

С вариантом «обе забьют» аналитики не определились, он идет за 1.90. Так же как и обратный исход.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Ливерпуля» за 6.70.

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»

Можно говорить что угодно о форме «Ливерпуля», проигравшего «Брентфорду (1:3), но есть несколько важных моментов. Во-первых, «Вулвз» идут в зоне вылета АПЛ, за 18 туров они забили всего 11 мячей. Это самая нерезультативная элитная команда. Во-вторых, «Ливерпулю» очень нужна победа — в АПЛ и ЛЧ им ничего не светит, из Кубка Лиги они вылетели. В-третьих, возможен дебют Гакпо — а значит, шансы на крупную победу еще более высоки.

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.98.