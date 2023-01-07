«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч Кубка Англии 7 января 2023 года
7 января в 3-м раунде Кубка Англии встретятся «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон». Матч начнется в 23.00 по московскому времени на «Энфилде», прямая трансляция для России не предусмотрена. Команды в этом сезоне еще не играли в Кубке, а «Ливерпуль» — действующий обладатель трофея.
Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами красных. Поставить на них можно за 1.35, это примерно 74% вероятности исхода. Ничья предложена за 5.70 (17%), успех «Вулвз» — за 8.40 (9%).
При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 5700 рублей.
В прошлом сезоне «Вулверхэмптон» вылетел из Кубка сразу же — от «Норвича». Если считаете, что в этот раз «Вулвз» задержатся в турнире, оформите ставку за 3.40.
В этом матче можно поставить на проход — успех хозяев оценили в 1.16, гостей — в 5.70.
Улучшить котировку на победу «Ливерпуля» и добавить шансов «Вулверхэмптону» можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.98, Ф2(+1.5) — за 1.90.
Эксперты ожидают результативной встречи, поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.57.
С вариантом «обе забьют» аналитики не определились, он идет за 1.90. Так же как и обратный исход.
Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «Ливерпуля» за 6.70.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»
Можно говорить что угодно о форме «Ливерпуля», проигравшего «Брентфорду (1:3), но есть несколько важных моментов. Во-первых, «Вулвз» идут в зоне вылета АПЛ, за 18 туров они забили всего 11 мячей. Это самая нерезультативная элитная команда. Во-вторых, «Ливерпулю» очень нужна победа — в АПЛ и ЛЧ им ничего не светит, из Кубка Лиги они вылетели. В-третьих, возможен дебют Гакпо — а значит, шансы на крупную победу еще более высоки.
Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.98.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2