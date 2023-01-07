Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 15:15

«Ювентус» — «Удинезе»: где смотреть матч серии А 7 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча серии А «Ювентус» — «Удинезе» 7 января 2023 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Аркадиуш Милик.
Фото Global Look Press

7 января в матче 17-го тура серии А сыграют «Ювентус» и «Удинезе». Встреча начнется в 20.00 по московскому времени на «Альянц Арене», в прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Старт трансляции в 19.55 мск.

Италия. Серия А. 17-й тур
07 янв, 20:00. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
Удинезе

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитами хозяев. Поставить на них можно за 1.79, это примерно 54% вероятности исхода. Ничью оценили в 3.70 (26%), успех «Удинезе» — в 4.80 (20%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» результат в случае успеха выплата составит 3700 рублей.

Если считаете, что «Удинезе» не проиграет в матче, оформите ставку за 2.10.

Подстрахуйтесь при помощи форы: Ф1(0) доступна за 1.32, Ф2(0) — за 3.60.

Массимилиано Аллегри, главный тренер &laquo;Ювентуса&raquo;. «Ювентус» — «Удинезе»: команда Аллегри не справится без Погба и Влаховича

«Верх» по голам прошел в семи из десяти прошедших личных встреч, однако эксперты все равно не ждут результативной встречи. Поставить на тотал меньше 2.5 мяча можно за 1.87.

Аналитики считают, что обмена голами не будет. Вариант «обе забьют — нет» предложен за 1.86.

Три наиболее вероятных точных счета выглядят так:

• 1:0 в пользу «Юве» — за 6.30;

• 1:1 — за 6.80;

• 2:0 — за 7.50.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Удинезе
ФК Ювентус
0
Читайте также
Овечкин не забил, но сделал шаг еще к одному рекорду. Он должен побить его в следующем матче
Овечкин повторил рекорд Ковалева по количеству матчей в НХЛ среди россиян
В WADA заявили об ожидании от России более $1 млн в качестве ежегодного взноса
В ЛНР узнали о полученном ВСУ приказе на отступление из Соледара в ближайшее время
В Германии сообщили о важных выводах Путина из отношения НАТО к РФ в 1990-х годах
Украина расторгла соглашение с РФ по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: прогноз на матч Кубка Англии 7 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости