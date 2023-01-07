«Вильярреал» — «Реал»: прогноз на матч ла лиги 7 января 2023 года
7 января в 16-м туре чемпионата Испании «Вильярреал» сразится с одним из лидеров турнира — мадридским «Реалом». Встреча пройдет на «Эстадио де ла Серамика» и начнется в 18.15 по московскому времени. В прямом эфире ее можно увидеть благодаря онлайн-платформе «Okko Спорт». Главный арбитр — Сесар Сото Градо.
Букмекерская компания БЕТСИТИ отдала предпочтение команде Карло Анчелотти. На победу «Реала» можно поставить с коэффициентом 2.12, это приблизительно 47% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.90 (24%), успех «Вильярреала» — за 3.40 (29%).
При ставке в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа выплата составит 3400 рублей, а чистая прибыль — 2400 рублей.
Вариант «Вильярреал» не проиграет" идет за 1.77. В последних пяти домашних матчах ла лиги против «Реала» «желтая подлодка» добилась ничьих.
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.67, ТМ 2.5 — в 2.30.
Мадридцы забивают в среднем 2.33 мяча в ла лиге, валенсийцы — всего 1.13. ИТБ2 (1.5) идет за 1.84, ИТМ1 (1.5) — за 1.54.
На то, что отличатся обе команды, котировка — 1.60. На противоположный исход — 2.34.
Три наиболее вероятных точных счета выглядят следующим образом:
Прогноз и ставка на матч «Вильярреал» — «Реал»
«Вильярреал» очень здорово противостоит «Реалу» на домашнем стадионе — пять последних матчей свел вничью. Команда Кике Сетьена довольно стабильна в обороне, а мадридцы не слишком активно громят соперников. Вероятно, матч завершится вничью или минимальной победой гостей (у них интереснее и сбалансированнее состав), но лучше подстраховаться и взять равенство в одном из таймов.
Рекомендуемая ставка: ничья хотя бы в одном из таймов за 1.63.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2