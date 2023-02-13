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«Ливерпуль» — «Эвертон»: команды не закончат дерби в равных составах

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Эвертон» 13 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Мохамед Салах.
Фото Global Look Press

13 февраля «Ливерпуль» попробует прервать серию из двух поражений подряд. Соперником команды Юргена Клоппа в 23-м туре чемпионата Англии станет «Эвертон». Встреча состоится на «Энфилде» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 23-й тур
13 февр, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Эвертон

Аналитики букмекерских компаний считают, что у «Ливерпуля» есть отличные шансы набрать три очка. На победу красных можно поставить за 1.73, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф «Эвертона» — за еще большие 5.10 (17%).

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На то, что «ириски» не уступят в дерби, котировка — 2.18. В прошлом туре они неожиданно победили «Арсенал» (1:0).

Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.08. В предыдущих десяти очных матчах соперники пробили «верх» всего трижды.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.78, «обе забьют — нет» — за 2.04.

В последних трех домашних матчах АПЛ против «Эвертона» «Ливерпуль» неизменно выигрывал второй тайм. На победу красных после перерыва можно поставить за 2.02.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.20.

Эрлинг Холанн. Холанн — фаворит, но Месси и Мбаппе не сдадутся. Кто станет лучшим бомбардиром ЛЧ?

Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»

Обе команды находятся в кошмарном состоянии. «Ливерпуль» проиграл два последних матча и пять из десяти предыдущих, идет лишь на 10-й позиции в АПЛ и борется если не за еврокубки и престиж, то хотя бы за Юргена Клоппа — немца вот-вот попросят из клуба. «Эвертон» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда и обыграл «Арсенал», но кардинально это погоды пока не делает — «ириски» занимают 18-е место в таблице.

Дерби еть дерби, тем более оно пройдет на переполненном «Энфилде». Футболисты, тренеры и боссы напряжены, фанаты тоже не в лучшем настроении — накал у игры будет сумасшедший. И тем и другим очень нужны очки (в идеале — три), поэтому борьба ожидается до последней минуты. Наэлектризованность атмосферы, подпитанная легкой ненавистью друг к другу, вполне может вылиться в удаление.

В последний раз красная карточка в мерсисайдском дерби была показана пять матчей назад, но после этого игроки несколько раз подходили к тому, чтобы завершить игру в неравных составах.

Рекомендуемая ставка: удаление за 5.00.

Футбол
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ФК Ливерпуль
ФК Эвертон
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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 - : -
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Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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