«Ливерпуль» — «Эвертон»: команды не закончат дерби в равных составах
13 февраля «Ливерпуль» попробует прервать серию из двух поражений подряд. Соперником команды Юргена Клоппа в 23-м туре чемпионата Англии станет «Эвертон». Встреча состоится на «Энфилде» и начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.
Аналитики букмекерских компаний считают, что у «Ливерпуля» есть отличные шансы набрать три очка. На победу красных можно поставить за 1.73, что приблизительно 58% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), триумф «Эвертона» — за еще большие 5.10 (17%).
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На то, что «ириски» не уступят в дерби, котировка — 2.18. В прошлом туре они неожиданно победили «Арсенал» (1:0).
Тотал больше 2.5 мяча оценен в 1.80, ТМ 2.5 — в 2.08. В предыдущих десяти очных матчах соперники пробили «верх» всего трижды.
Вариант «обе забьют» доступен за 1.78, «обе забьют — нет» — за 2.04.
В последних трех домашних матчах АПЛ против «Эвертона» «Ливерпуль» неизменно выигрывал второй тайм. На победу красных после перерыва можно поставить за 2.02.
Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 7.20.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Эвертон»
Обе команды находятся в кошмарном состоянии. «Ливерпуль» проиграл два последних матча и пять из десяти предыдущих, идет лишь на 10-й позиции в АПЛ и борется если не за еврокубки и престиж, то хотя бы за Юргена Клоппа — немца вот-вот попросят из клуба. «Эвертон» отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда и обыграл «Арсенал», но кардинально это погоды пока не делает — «ириски» занимают 18-е место в таблице.
Дерби еть дерби, тем более оно пройдет на переполненном «Энфилде». Футболисты, тренеры и боссы напряжены, фанаты тоже не в лучшем настроении — накал у игры будет сумасшедший. И тем и другим очень нужны очки (в идеале — три), поэтому борьба ожидается до последней минуты. Наэлектризованность атмосферы, подпитанная легкой ненавистью друг к другу, вполне может вылиться в удаление.
В последний раз красная карточка в мерсисайдском дерби была показана пять матчей назад, но после этого игроки несколько раз подходили к тому, чтобы завершить игру в неравных составах.
Рекомендуемая ставка: удаление за 5.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2