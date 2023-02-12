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«Вильярреал» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Вильярреал» — «Барселона» 12 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Роберт Левандовски.
Фото Global Look Press

12 февраля в 21-м туре чемпионата Испании лидирующая «Барселона» сыграет в гостях с «Вильярреалом». Встречу примет «Эстадио де ла Серамика», она начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Эрнандес.

Испания. Лига 1. 21-й тур
12 февр, 23:00. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
Барселона

«Барселона» — фаворит, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Вильярреала» — за 4.40 (20%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4400 рублей, а чистая прибыль составит 3400 рублей.

Команда Кике Сетьена проиграла два последних матча. Получится ли у нее прервать неудачную серию? Вариант 1Х идет за 2.04.

Встречи между «Барселоной» и «Вильярреалом» обычно получаются довольно результативными — в восьми из десяти последних прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.06.

Условие «обе забьют» предложено за 1.77. Каталонцы отличились в 14 предыдущих встречах во всех турнирах, а валенсийцы не сделали этого лишь в одной из десяти последних.

Александр Головин и&nbsp;Крепин Диатта. «Арсенал», «Барса» и «МЮ» — фавориты Лиги Европы. Головин и Черчесов составят конкуренцию?

На гол возглавляющего гонку бомбардиров чемпионата Испании Роберта Левандовски (14 забитых мячей) можно поставить за 1.90. На втором месте по шансам идет Ансу Фати — 2.95.

Эксперты считают, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу «Барсы» или ничьей 1:1. Коэффициент — 7.10.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Вильярреал
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«Наполи» — «Кремонезе»: где смотреть матч серии А 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
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Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Спартак

 7
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Спартак

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Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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