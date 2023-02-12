«Вильярреал» — «Барселона»: где смотреть матч ла лиги 12 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
12 февраля в 21-м туре чемпионата Испании лидирующая «Барселона» сыграет в гостях с «Вильярреалом». Встречу примет «Эстадио де ла Серамика», она начнется в 23.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Главным арбитром назначен Алехандро Эрнандес.
«Барселона» — фаворит, по мнению букмекеров. На ее победу можно поставить с коэффициентом 1.83, что приблизительно 55% вероятности исхода. Ничья доступна за 4.00 (25%), успех «Вильярреала» — за 4.40 (20%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их триумфа принесет выплату в 4400 рублей, а чистая прибыль составит 3400 рублей.
Команда Кике Сетьена проиграла два последних матча. Получится ли у нее прервать неудачную серию? Вариант 1Х идет за 2.04.
Встречи между «Барселоной» и «Вильярреалом» обычно получаются довольно результативными — в восьми из десяти последних прошел «верх» по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен за 1.82, ТМ 2.5 — за 2.06.
Условие «обе забьют» предложено за 1.77. Каталонцы отличились в 14 предыдущих встречах во всех турнирах, а валенсийцы не сделали этого лишь в одной из десяти последних.
На гол возглавляющего гонку бомбардиров чемпионата Испании Роберта Левандовски (14 забитых мячей) можно поставить за 1.90. На втором месте по шансам идет Ансу Фати — 2.95.
Эксперты считают, что матч завершится со счетом 1:0 в пользу «Барсы» или ничьей 1:1. Коэффициент — 7.10.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2