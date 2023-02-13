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«Барыс» — СКА: где смотреть матч КХЛ 13 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Барыс» — СКА 13 февраля 2023 года
Евгений Коростелев
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Марат Хайруллин.
Фото Официальный сайт СКА.

13 февраля в регулярном сезоне КХЛ состоится матч между лидером «Запада» СКА и последней командой «Востока» — «Барысом». Встреча пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 16.25 мск.

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СКА — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерских компаний. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 55%. Успех «Барыса» предложено взять за 4.10 (19%), ничью — за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.

Вариант «Барыс» не уступит в основное время" доступен за 1.92. К слову, из последних пяти матчей казахстанцы проиграли СКА только в двух.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.30.

На то, что каждая команда забросит два и более раза, котировка — 1.77. На противоположный исход — 1.93.

Считаете, что счет в матче откроют гости? На это можно поставить за 1.57. На хозяев — за 2.30.

СКА — самая результативная команда КХЛ, которая оформила 210 шайб в 63 играх сезона (в среднем — 3.33 за матч). На ИТБ2 (2.5) коэффициент — 1.57, на ИТБ2 (3) — 1.85.

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В последнем очном матче команд в сентябре 2022 года нападающий армейцев Александр Волков сделал дубль (3:1). На то, что и в предстоящей встрече один из игроков забросит дважды, котировка — 2.70.

Триумф «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.85, СКА — за 1.42.

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ХК Барыс
ХК СКА
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«Авангард» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ 13 февраля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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