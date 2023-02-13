13 февраля в регулярном сезоне КХЛ состоится матч между лидером «Запада» СКА и последней командой «Востока» — «Барысом». Встреча пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 16.25 мск.

СКА — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерских компаний. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 55%. Успех «Барыса» предложено взять за 4.10 (19%), ничью — за 3.80 (26%).

Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.

Вариант «Барыс» не уступит в основное время" доступен за 1.92. К слову, из последних пяти матчей казахстанцы проиграли СКА только в двух.

Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.30.

На то, что каждая команда забросит два и более раза, котировка — 1.77. На противоположный исход — 1.93.

Считаете, что счет в матче откроют гости? На это можно поставить за 1.57. На хозяев — за 2.30.

СКА — самая результативная команда КХЛ, которая оформила 210 шайб в 63 играх сезона (в среднем — 3.33 за матч). На ИТБ2 (2.5) коэффициент — 1.57, на ИТБ2 (3) — 1.85.

В последнем очном матче команд в сентябре 2022 года нападающий армейцев Александр Волков сделал дубль (3:1). На то, что и в предстоящей встрече один из игроков забросит дважды, котировка — 2.70.

Триумф «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.85, СКА — за 1.42.