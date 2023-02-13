«Барыс» — СКА: где смотреть матч КХЛ 13 февраля 2023 года онлайн в прямом эфире
13 февраля в регулярном сезоне КХЛ состоится матч между лидером «Запада» СКА и последней командой «Востока» — «Барысом». Встреча пройдет в Астане на «Барыс Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени. В прямом эфире ее покажут сайт matchtv.ru и телеканал KHL Prime, старт трансляции — в 16.25 мск.
СКА — фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерских компаний. На победу команды Романа Ротенберга в основное время можно поставить с коэффициентом 1.82, вероятность такого исхода — примерно 55%. Успех «Барыса» предложено взять за 4.10 (19%), ничью — за 3.80 (26%).
Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае их сенсационного триумфа принесет выплату 4100 рублей, а чистая прибыль составит 3100 рублей.
Вариант «Барыс» не уступит в основное время" доступен за 1.92. К слову, из последних пяти матчей казахстанцы проиграли СКА только в двух.
Тотал больше 4.5 шайбы предложен за 1.62, ТМ 4.5 — за 2.30.
На то, что каждая команда забросит два и более раза, котировка — 1.77. На противоположный исход — 1.93.
Считаете, что счет в матче откроют гости? На это можно поставить за 1.57. На хозяев — за 2.30.
СКА — самая результативная команда КХЛ, которая оформила 210 шайб в 63 играх сезона (в среднем — 3.33 за матч). На ИТБ2 (2.5) коэффициент — 1.57, на ИТБ2 (3) — 1.85.
В последнем очном матче команд в сентябре 2022 года нападающий армейцев Александр Волков сделал дубль (3:1). На то, что и в предстоящей встрече один из игроков забросит дважды, котировка — 2.70.
Триумф «Барыса» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 2.85, СКА — за 1.42.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2