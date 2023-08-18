«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 19 августа 2023 года
19 августа «Ливерпуль» постарается добыть первую победу в новом сезоне АПЛ. Во втором туре команда Юргена Клоппа сойдется с «Борнмутом». Игра пройдет на «Энфилде» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Брамелл.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Ливерпуль» без проблем наберет три очка. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.24, вероятность исхода — примерно 80%. Ничья идет за 7.16 (13%), успех «Борнмута» — за 11.0 (7%).
Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной победы выплата составит 11 000 рублей.
В прошлом сезоне «Ливерпуль» дома уничтожил «Борнмут» со счетом 9:0. На победу красных с форой (-2) в предстоящем матче можно поставить за 1.99, с гандикапом в три и более мяча — за 2.47.
Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.86, ТМ 3.5 — за 2.01.
Наиболее вероятный автор гола в составе «Ливерпуля» — Мохамед Салах (1.70). Далее идут Дарвин Нуньес (1.95), Диогу Жота — третий (2.06).
Эксперты предполагают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу хозяев за 8.00.
Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»
«Ливерпуль» почти не испытывает сложностей в домашних матчах с «Борнмутом» — шесть из семи завершились победой красных. При этом в пяти из семи на «Энфилде» «вишни» даже не забили.
В прошлом сезоне Клопп и компания сожрали соперника со счетом 9:0, а на выезде проиграли 0:1 — вариант «обе забьют — нет» сыграл оба раза. Сейчас «Ливерпулю» по силам сдержать соперника и победить всухую — хотя клуб устроил приличную распродажу, игроки обороны и Алиссон по-прежнему на месте.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.09.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0