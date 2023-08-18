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«Ливерпуль» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ 19 августа 2023 года

Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Борнмут» 19 августа 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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«Ливерпуль».
Фото Global Look Press

19 августа «Ливерпуль» постарается добыть первую победу в новом сезоне АПЛ. Во втором туре команда Юргена Клоппа сойдется с «Борнмутом». Игра пройдет на «Энфилде» и начнется в 17.00 по московскому времени. В прямом эфире в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Томас Брамелл.

Англия. Премьер-лига. 2-й тур
19 авг, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Борнмут

Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что «Ливерпуль» без проблем наберет три очка. На победу хозяев поля можно поставить с коэффициентом 1.24, вероятность исхода — примерно 80%. Ничья идет за 7.16 (13%), успех «Борнмута» — за 11.0 (7%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их сенсационной победы выплата составит 11 000 рублей.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» дома уничтожил «Борнмут» со счетом 9:0. На победу красных с форой (-2) в предстоящем матче можно поставить за 1.99, с гандикапом в три и более мяча — за 2.47.

Тотал больше 3.5 мяча предложен за 1.86, ТМ 3.5 — за 2.01.

Наиболее вероятный автор гола в составе «Ливерпуля» — Мохамед Салах (1.70). Далее идут Дарвин Нуньес (1.95), Диогу Жота — третий (2.06).

Эксперты предполагают, что игра завершится со счетом 2:0 в пользу хозяев за 8.00.

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Прогноз и ставка на матч «Ливерпуль» — «Борнмут»

«Ливерпуль» почти не испытывает сложностей в домашних матчах с «Борнмутом» — шесть из семи завершились победой красных. При этом в пяти из семи на «Энфилде» «вишни» даже не забили.

В прошлом сезоне Клопп и компания сожрали соперника со счетом 9:0, а на выезде проиграли 0:1 — вариант «обе забьют — нет» сыграл оба раза. Сейчас «Ливерпулю» по силам сдержать соперника и победить всухую — хотя клуб устроил приличную распродажу, игроки обороны и Алиссон по-прежнему на месте.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют — нет» за 2.09.

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ФК Борнмут
ФК Ливерпуль
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«Краснодар» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 19 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Федор Чалов

Федор Чалов

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Тео Бонгонда

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Матео Кассьерра

Зенит

 3
П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 3
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Николя Муми Нгамале

Динамо

 3
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Квинси Промес

Спартак

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Брайан Мансилья

Оренбург

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