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«Краснодар» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 19 августа 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ «Краснодар» — «Локомотив» 19 августа 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Наир Тикнизян.
Фото Официальный сайт ФК «Локомотив»

19 августа «Краснодар» в пятом туре РПЛ сразится с «Локомотивом». Встреча команд пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 19.15 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукуляк.

Россия. Премьер-лига. 5-й тур
19 авг, 19:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Локомотив

«Краснодар» считается приличным фаворитом встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу южан выставлен коэффициент 1.89, вероятность этого исхода — примерно 52%. Ничья идет за 3.98 (24%), успех «Локомотива» — за 3.93 (24%).

Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их выигрыша принесет выплату в 3930 рублей, а чистая прибыль составит 2930 рублей.

На то, что железнодорожники не проиграют, предложен коэффициент 1.96.

Три из четырех матчей между командами в прошлом сезоне были очень результативными. Поэтому стоит присмотреться к тоталу больше 2.5 мяча за 1.63, ТМ 2.5 при этом идет за 2.35.

Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.

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Монструозный коэффициент 4.00 выставлен на победу «Локомотива» по угловым. Верите, что москвичи будут очень активны у чужих ворот?

Несмотря на предварительное превосходство «Краснодара», наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.

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Букмекеры считают «Спартак» главным соперником «Зенита» в РПЛ, лидирующий «Краснодар» даже не в топ-3
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
11
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
12
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
13
 Сочи 4 1 0 3 4-7 3
14
 Балтика 4 1 0 3 3-7 3
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 4 0 0 4 3-10 0
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
19.08 17:30
Балтика – Урал
 - : -
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 - : -
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 - : -
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 - : -
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Динамо

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Спартак

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Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
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Ахмат

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Пари Нижний Новгород

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