«Краснодар» — «Локомотив»: где смотреть матч РПЛ 19 августа 2023 года онлайн в прямом эфире
19 августа «Краснодар» в пятом туре РПЛ сразится с «Локомотивом». Встреча команд пройдет на «Краснодар Арене» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Матч ТВ» с 19.15 мск. Главным арбитром назначен Евгений Кукуляк.
«Краснодар» считается приличным фаворитом встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet. На победу южан выставлен коэффициент 1.89, вероятность этого исхода — примерно 52%. Ничья идет за 3.98 (24%), успех «Локомотива» — за 3.93 (24%).
Ставка в 1000 рублей на москвичей в случае их выигрыша принесет выплату в 3930 рублей, а чистая прибыль составит 2930 рублей.
На то, что железнодорожники не проиграют, предложен коэффициент 1.96.
Три из четырех матчей между командами в прошлом сезоне были очень результативными. Поэтому стоит присмотреться к тоталу больше 2.5 мяча за 1.63, ТМ 2.5 при этом идет за 2.35.
Вариант «обе забьют» предложено взять за 1.59, «обе забьют — нет» — за 2.34.
Монструозный коэффициент 4.00 выставлен на победу «Локомотива» по угловым. Верите, что москвичи будут очень активны у чужих ворот?
Несмотря на предварительное превосходство «Краснодара», наиболее вероятный точный счет — 1:1 за 7.00.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|ЦСКА
|4
|3
|0
|1
|11-6
|9
|
4
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
5
|Кр. Советов
|5
|2
|2
|1
|12-8
|8
|
6
|Зенит
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
7
|Динамо
|4
|2
|1
|1
|9-8
|7
|
8
|Ростов
|4
|2
|1
|1
|7-7
|7
|
9
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
10
|Рубин
|5
|1
|2
|2
|6-11
|5
|
11
|Пари НН
|4
|1
|1
|2
|2-3
|4
|
12
|Ахмат
|4
|1
|0
|3
|5-8
|3
|
13
|Сочи
|4
|1
|0
|3
|4-7
|3
|
14
|Балтика
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|4
|0
|0
|4
|3-10
|0
|18.08
|19:30
|
Рубин – Кр. Советов
|2 : 1
|19.08
|15:00
|
Динамо – ЦСКА
|- : -
|19.08
|17:30
|
Балтика – Урал
|- : -
|19.08
|19:30
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|19.08
|20:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|20.08
|17:30
|
Факел – Пари НН
|- : -
|20.08
|19:30
|
Спартак – Зенит
|- : -
|20.08
|20:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Тео Бонгонда
Спартак
|3
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|0