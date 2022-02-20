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Сегодня, 11:15

«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 20 февраля

Прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Барселона»
Виталий Пудздрав
Футболисты «Барселоны».
Фото Getty Images

20 февраля в 25-м туре чемпионата Испании сыграют «Валенсия» и «Барселона». Встреча пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 18.15. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Испания. Лига 1. 25-й тур
20 февр, 18:15. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
Барселона

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 49% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Валенсии» есть в линии за 4.10 (26%).

Ф1(+1.5) идет за 2.60, а Ф2(-1.5) — за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ставку «Валенсия» не проиграет» можно взять за 1.85.

 
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Шансы «Валенсии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.40.

Уверены, что «Барселона» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 3.90.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.80.

  • ТМ 0.5 — 14.0;

  • обе забьют: нет — 2.15;

  • точный счет: 2:2 — 13.5.

Прогнозы на спорт
ФК Барселона
ФК Валенсия
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
26.02 14:00
Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 17:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

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П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
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Себастьян Шиманьски

Динамо

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
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Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

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