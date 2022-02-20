20 февраля в 25-м туре чемпионата Испании сыграют «Валенсия» и «Барселона». Встреча пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 18.15. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 49% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Валенсии» есть в линии за 4.10 (26%).

Ф1(+1.5) идет за 2.60, а Ф2(-1.5) — за 3.50.

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.

Ставку «Валенсия» не проиграет» можно взять за 1.85.

Шансы «Валенсии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.40.

Уверены, что «Барселона» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 3.90.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.80.