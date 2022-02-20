«Валенсия» — «Барселона»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 20 февраля
20 февраля в 25-м туре чемпионата Испании сыграют «Валенсия» и «Барселона». Встреча пройдет на стадионе «Месталья» и начнется в 18.15. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На успех команды можно поставить с котировкой 2.02 — это примерно 49% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.80 (25%), а победа «Валенсии» есть в линии за 4.10 (26%).
Ф1(+1.5) идет за 2.60, а Ф2(-1.5) — за 3.50.
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата составит 3800 рублей.
Ставку «Валенсия» не проиграет» можно взять за 1.85.
Шансы «Валенсии» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 7.40.
Уверены, что «Барселона» сумеет отличиться больше двух раз в матче? ИТБ2 (2.5) доступен за 3.90.
Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.80.
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ТМ 0.5 — 14.0;
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обе забьют: нет — 2.15;
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точный счет: 2:2 — 13.5.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|18
|11
|5
|2
|44-20
|38
|
2
|Динамо
|18
|11
|3
|4
|33-20
|36
|
3
|Сочи
|18
|10
|1
|7
|30-21
|31
|
4
|ЦСКА
|18
|9
|3
|6
|21-16
|30
|
5
|Краснодар
|18
|8
|5
|5
|29-18
|29
|
6
|Локомотив
|18
|7
|7
|4
|24-19
|28
|
7
|Ахмат
|18
|9
|0
|9
|24-24
|27
|
8
|Кр. Советов
|18
|8
|3
|7
|22-18
|27
|
9
|Спартак
|18
|6
|5
|7
|20-26
|23
|
10
|Рубин
|18
|6
|4
|8
|23-27
|22
|
11
|Урал
|18
|4
|7
|7
|12-18
|19
|
12
|Арсенал
|18
|5
|4
|9
|21-35
|19
|
13
|Н. Новгород
|18
|5
|4
|9
|18-30
|19
|
14
|Ростов
|18
|4
|6
|8
|30-35
|18
|
15
|Уфа
|18
|3
|7
|8
|17-26
|16
|
16
|Химки
|18
|2
|8
|8
|16-31
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|- : -
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|- : -
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|- : -
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|17:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|- : -
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|
|
Себастьян Шиманьски
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|10
|1
|2
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|16
|1
|7