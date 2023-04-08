«Лацио» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 8 апреля 2023 года
8 апреля «Лацио» сыграет с «Ювентусом» в 29-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на Олимпийском стадионе в Риме. Стартовый свисток арбитра Марко ди Белло прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 21.40 мск.
Букмекерская компания Olimpbet отдала незначительное предпочтение команде Маурицио Сарри. На победу «Лацио» предложена котировка 2.79, вероятность исхода — приблизительно 35%. Ничья доступна за 2.98 (32%), триумф «Ювентуса» — за 2.93 (33%).
Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода принесет 2980 рублей.
В первом круге чемпионата бьянконери разгромили «орлов» в Турине (3:0), а два месяца назад на том же самом «Альянц Стэдиум» выбили из Кубка Италии (1:0). Верите, что «Юве» не проиграет и в гостях? Опция Х2 доступна с котировкой 1.47.
«Лацио» — самая нерезультативная команда топ-4 серии А: за 28 туров римляне оформили 44 гола. А еще парни Сарри в 2023 году лишь однажды закинули сопернику больше двух мячей — когда разгромили «Милан» в январе на «Олимпико». Туринцы тоже не балуют голевым пиршеством: в последних четырех матчах во всех турнирах отличились более одного раза за 90 минут только в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом» (2:0). Тотал больше 2.5 гола идет за 2.63, ТМ 2.5 — за 1.49.
Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие доступно с коэффициентом 2.15. «Обе забьют — нет» предложено за 1.71.
Самый вероятный счет — 0:0. Поставить на этот исход можно за 5.24.
Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Ювентус»
У «орлов» лучшая оборона среди всех команд чемпионата — в пассиве лишь 19 мячей. В последний раз в серии А «Лацио» пропустил 11 февраля, когда дома влетел «Аталанте» (0:2). Но после этого срыва Сарри и компания вышли на серию из шести игр в лиге без поражений, общий счет — 7:0. Единственная неудача за этот период — вылет из Лиги Конференций от «АЗ Алкмаар».
«Ювентус» постепенно воспрял после неудач в первой половине сезона: весной туринцы уступили только раз — «Роме» с минимальным счетом (1:0). Теперь же парни Массимилиано Аллегри не проигрывают уже шесть матчей во всех турнирах, вернулись в борьбу за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов, претендуют на финал Кубка Италии и уверенно продвигаются по сетке в Лиге Европы.
В очном поединке в пользу «Лацио» говорит железная оборона и беспроигрышная серия в чемпионате. В пользу «Юве» — успешная история встреч с римлянами: уже семь игр подряд без поражений. Кажется, мирный результат выглядит логичным итогом столкновения второй и седьмой команд серии А.
Рекомендуемая ставка: ничья за 2.98.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|21
|16
|3
|2
|55-10
|51
|
2
|Ростов
|21
|13
|5
|3
|38-28
|44
|
3
|Спартак
|21
|12
|5
|4
|45-24
|41
|
4
|ЦСКА
|21
|11
|5
|5
|37-20
|38
|
5
|Динамо
|21
|10
|5
|6
|36-26
|35
|
6
|Ахмат
|21
|10
|3
|8
|31-29
|33
|
7
|Оренбург
|21
|10
|2
|9
|41-41
|32
|
8
|Краснодар
|21
|9
|5
|7
|44-35
|32
|
9
|Сочи
|21
|9
|4
|8
|31-39
|31
|
10
|Урал
|21
|7
|4
|10
|24-33
|25
|
11
|Локомотив
|21
|7
|4
|10
|31-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|21
|5
|6
|10
|21-32
|21
|
13
|Пари НН
|21
|5
|4
|12
|23-41
|19
|
14
|Факел
|21
|2
|11
|8
|27-39
|17
|
15
|Химки
|21
|3
|4
|14
|19-47
|13
|
16
|Торпедо
|21
|2
|4
|15
|13-35
|10
|8.04
|14:00
|
Торпедо – Факел
|- : -
|8.04
|16:30
|
Ахмат – Урал
|- : -
|8.04
|19:30
|
Спартак – Динамо
|- : -
|9.04
|14:00
|
Сочи – Кр. Советов
|- : -
|9.04
|16:30
|
ЦСКА – Химки
|- : -
|9.04
|19:00
|
Краснодар – Пари НН
|- : -
|9.04
|20:00
|
Локомотив – Зенит
|- : -
|10.04
|17:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|11
|1
|1
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|8
|1
|4
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|19
|1
|4