8 апреля «Лацио» сыграет с «Ювентусом» в 29-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на Олимпийском стадионе в Риме. Стартовый свисток арбитра Марко ди Белло прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 21.40 мск.

Букмекерская компания Olimpbet отдала незначительное предпочтение команде Маурицио Сарри. На победу «Лацио» предложена котировка 2.79, вероятность исхода — приблизительно 35%. Ничья доступна за 2.98 (32%), триумф «Ювентуса» — за 2.93 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода принесет 2980 рублей.

В первом круге чемпионата бьянконери разгромили «орлов» в Турине (3:0), а два месяца назад на том же самом «Альянц Стэдиум» выбили из Кубка Италии (1:0). Верите, что «Юве» не проиграет и в гостях? Опция Х2 доступна с котировкой 1.47.

«Лацио» — самая нерезультативная команда топ-4 серии А: за 28 туров римляне оформили 44 гола. А еще парни Сарри в 2023 году лишь однажды закинули сопернику больше двух мячей — когда разгромили «Милан» в январе на «Олимпико». Туринцы тоже не балуют голевым пиршеством: в последних четырех матчах во всех турнирах отличились более одного раза за 90 минут только в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом» (2:0). Тотал больше 2.5 гола идет за 2.63, ТМ 2.5 — за 1.49.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие доступно с коэффициентом 2.15. «Обе забьют — нет» предложено за 1.71.

Самый вероятный счет — 0:0. Поставить на этот исход можно за 5.24.

Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Ювентус»

У «орлов» лучшая оборона среди всех команд чемпионата — в пассиве лишь 19 мячей. В последний раз в серии А «Лацио» пропустил 11 февраля, когда дома влетел «Аталанте» (0:2). Но после этого срыва Сарри и компания вышли на серию из шести игр в лиге без поражений, общий счет — 7:0. Единственная неудача за этот период — вылет из Лиги Конференций от «АЗ Алкмаар».

«Ювентус» постепенно воспрял после неудач в первой половине сезона: весной туринцы уступили только раз — «Роме» с минимальным счетом (1:0). Теперь же парни Массимилиано Аллегри не проигрывают уже шесть матчей во всех турнирах, вернулись в борьбу за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов, претендуют на финал Кубка Италии и уверенно продвигаются по сетке в Лиге Европы.

В очном поединке в пользу «Лацио» говорит железная оборона и беспроигрышная серия в чемпионате. В пользу «Юве» — успешная история встреч с римлянами: уже семь игр подряд без поражений. Кажется, мирный результат выглядит логичным итогом столкновения второй и седьмой команд серии А.

Рекомендуемая ставка: ничья за 2.98.