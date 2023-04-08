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«Лацио» — «Ювентус»: прогноз на матч серии А 8 апреля 2023 года

Прогноз на матч серии А «Лацио» — «Ювентус» 8 апреля 2023 года
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«Лацио» — «Ювентус».
Фото Global Look Press

8 апреля «Лацио» сыграет с «Ювентусом» в 29-м туре чемпионата Италии. Команды сойдутся на Олимпийском стадионе в Риме. Стартовый свисток арбитра Марко ди Белло прозвучит в 21.45 по московскому времени. Прямая трансляция поединка на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Футбол 1» начнется с 21.40 мск.

Италия. Серия А. 29-й тур
08 апр, 21:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Ювентус

Букмекерская компания Olimpbet отдала незначительное предпочтение команде Маурицио Сарри. На победу «Лацио» предложена котировка 2.79, вероятность исхода — приблизительно 35%. Ничья доступна за 2.98 (32%), триумф «Ювентуса» — за 2.93 (33%).

Ставка в 1000 рублей на «мирный» результат в случае благоприятного исхода принесет 2980 рублей.

В первом круге чемпионата бьянконери разгромили «орлов» в Турине (3:0), а два месяца назад на том же самом «Альянц Стэдиум» выбили из Кубка Италии (1:0). Верите, что «Юве» не проиграет и в гостях? Опция Х2 доступна с котировкой 1.47.

«Лацио» — самая нерезультативная команда топ-4 серии А: за 28 туров римляне оформили 44 гола. А еще парни Сарри в 2023 году лишь однажды закинули сопернику больше двух мячей — когда разгромили «Милан» в январе на «Олимпико». Туринцы тоже не балуют голевым пиршеством: в последних четырех матчах во всех турнирах отличились более одного раза за 90 минут только в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом» (2:0). Тотал больше 2.5 гола идет за 2.63, ТМ 2.5 — за 1.49.

Считаете, что команды обменяются результативными ударами? Это событие доступно с коэффициентом 2.15. «Обе забьют — нет» предложено за 1.71.

Самый вероятный счет — 0:0. Поставить на этот исход можно за 5.24.

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Прогноз и ставка на матч «Лацио» — «Ювентус»

У «орлов» лучшая оборона среди всех команд чемпионата — в пассиве лишь 19 мячей. В последний раз в серии А «Лацио» пропустил 11 февраля, когда дома влетел «Аталанте» (0:2). Но после этого срыва Сарри и компания вышли на серию из шести игр в лиге без поражений, общий счет — 7:0. Единственная неудача за этот период — вылет из Лиги Конференций от «АЗ Алкмаар».

«Ювентус» постепенно воспрял после неудач в первой половине сезона: весной туринцы уступили только раз — «Роме» с минимальным счетом (1:0). Теперь же парни Массимилиано Аллегри не проигрывают уже шесть матчей во всех турнирах, вернулись в борьбу за топ-4 и путевку в Лигу чемпионов, претендуют на финал Кубка Италии и уверенно продвигаются по сетке в Лиге Европы.

В очном поединке в пользу «Лацио» говорит железная оборона и беспроигрышная серия в чемпионате. В пользу «Юве» — успешная история встреч с римлянами: уже семь игр подряд без поражений. Кажется, мирный результат выглядит логичным итогом столкновения второй и седьмой команд серии А.

Рекомендуемая ставка: ничья за 2.98.

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Футбол
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ФК Лацио
ФК Ювентус
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ЦСКА — СКА: где смотреть матч плей-офф КХЛ 8 апреля 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 16 3 2 55-10 51
2
 Ростов 21 13 5 3 38-28 44
3
 Спартак 21 12 5 4 45-24 41
4
 ЦСКА 21 11 5 5 37-20 38
5
 Динамо 21 10 5 6 36-26 35
6
 Ахмат 21 10 3 8 31-29 33
7
 Оренбург 21 10 2 9 41-41 32
8
 Краснодар 21 9 5 7 44-35 32
9
 Сочи 21 9 4 8 31-39 31
10
 Урал 21 7 4 10 24-33 25
11
 Локомотив 21 7 4 10 31-37 25
12
 Кр. Советов 21 5 6 10 21-32 21
13
 Пари НН 21 5 4 12 23-41 19
14
 Факел 21 2 11 8 27-39 17
15
 Химки 21 3 4 14 19-47 13
16
 Торпедо 21 2 4 15 13-35 10
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29 тур
30 тур
8.04 14:00
Торпедо – Факел
 - : -
8.04 16:30
Ахмат – Урал
 - : -
8.04 19:30
Спартак – Динамо
 - : -
9.04 14:00
Сочи – Кр. Советов
 - : -
9.04 16:30
ЦСКА – Химки
 - : -
9.04 19:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
9.04 20:00
Локомотив – Зенит
 - : -
10.04 17:00
Оренбург – Ростов
 - : -
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

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Локомотив

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